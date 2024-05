SKUPA TITULA HADŽIJE, ko to kaže ko to laže da se nema : Za putovanje na hadž bošnjačka hadžijska nacija daje pravo bogatstvo, 2.200 ovogodišnjih hadžija spiskaće 28. miliona KMa u molitvama i borbi kamenicama protiv ‘šejtana’

* Kalkulator je pravo a najjeftinije tehnološko čudo koji precizno pokaže u sekundi tajne bazične matematike, islam je jedina religija Svijeta koja bez ove sprave, bez brojki i procenata ne može opstati, dok je Islamska Zajednica BiH najproftabilnija firma u državi. Ima sopstveni budžet, ne plaća porez, ne podliježe kontrolama države i čak, država donira, daje i izdvaja iz svog budžeta ovoj Zajednici nemilice od opština do Kantona. Primaju se i traže veoma često donacije (sadaka), primaju se pokloni u imovini i drugim sredstvima, ali kad se daje – to se radi oprezno, škrto i na kašiku i tada IZBiH postaje nemilosrdna kao najveća krvava kapitalistička kompanija.

Zato jer smo vjerska država i nacionalna je sramota to ne pokazati.

* IZ BiH ima i svoje paralelne organe i zakone, od džemata do šerijatskog Ustava, vodi zasebne šerijatske Knjige koje su Sudovi u BiH počeli priznavati i vraćati im ‘vakufsku’ državnu imovinu, zato jer je IZ država u državi i jer participiraju u svim nivoima vlasti. Ali zato o njihovim finansijskim poslovima ne možete saznati mnogo. Tako recimo, plata Reisa je tajna dok su plate svih ostalih državnih i drugih funkcionera javni, revizorske izvještaje iz IZ nemojte ni sanjati. Duboka tajna su ratne i poratne donacije ‘državi BiH’ i Srebrenici preko IZ BiH koje se mjere u milijardama dolara i nikad se neće obznaniti, jer to odbija Reisat pod izgovorom ‘da je IZ nezavisna od države’. IZ ima čak i svoja ‘predstavništva’ u Bruxellesu i u Washington DCu i pored paradržavne strukture u državi BiH ima sličan sistem po dijaspori. Također, sklapa i veliki broj Sporazuma u ime države sa arapskim državama i državnicima, strani ambasadori u BiH su česti gosti Reisa i sa njim ‘drve’ državnu politiku. Isto tako sa njim politiku bistre i bh predstavnci države iz reda Bošnjaka.

* IZ BiH ima posebno svoje kalkulatore-računare kod obračuna osnovice za muslimanski PDV zvani ‘Zekjat’ gdje se ubiru silni milioni poreza vjernika, tako ga i zove : ‘zekat kalkulator), ima kurban-kalkulator i naravno hadž-računar. Za sahrane i smrt matematika joj je specifična : ima pravilnike i tarife po kojima je teško umrijeti na muslimanski način, pojedinci se kreditom sahranjuju, Reisat naplaćuje sve po desetorstrukim cijenama, od ukopnog mjesta do ostale opreme pokojnika i hodžinskih tarifa. Članarinu naplaćuje kao i svaka politička partija ‘retroaktivno’. Što znači ‘kad opdapneš’, ako nisi plaćao članarinu, sve ćeš platiti inače ćeš završiti u hladnjači dok se neko ne smiluje.

Svoje poslovanje usklađivanjem sa ‘cijenom unce zlata’ islamska paradržava odlično provodi. Gradi se širom BiH (džamija imamo skoro na svakog stanovnika po jednu, sad se prešlo na islamske centre zvane ‘kulturni’, na i islamske vrtiće i staračke domove, hotele, restorane i halal pijace), uglavnom se ciljaju centri i atraktivne lokacije gdje se u FBiH dobije dozvola bez problema.’ Čitava BiH je vakuf’, što će reći njihova, čak i kad se radi o državnim kulturnim istorijskim spomenicima. Skoro sve džamije su ‘istorijski državni spomenici’, i pored toga što su munare sve pod ugovorom sa bh Telekom firmom, država brine o njhovom održavanju jer su ‘spomenici’. Brojne škole i prebukiranost kadrova IZ je riješila tako što i u tome država daje lovu vjeroučiteljima, il su hodže na platnom spiku političara i državnika. IZ je registrovala čak uvoz i izvoz u svojoj djelatnosti.

* Kalkulacija sa cijenam joj je pravo zadovoljstvo. Svake godine utvrđuju novu cijenu kurbana (ove godine 490 KM, prošle je bila 430 KMa, eto sreće Naseru Oriću i njegovoj kompaniji za otkup kurbanskih kožica koja uz kurbane zaradi kažu vijesti do 800.000 KMa) i nove cijene hadža- putovanja u Saud Arabia-u. Tako i članarine, ukopnine i hodžinskih usluga. I tu im posao cvjeta. Ove godine ‘skromna i merhamet ullema’ će svoju ljubav prema Onom Gore morati platiti 12.650 KM (po osobi), da bi se stekla diploma hadžije, a tolika je gužva kažu u ministarstvu za hadž da su jedva odobrili kvotu od 2.220 budućih hadžija. Postajemo ne samo vojna muslimanska sila već i hadžijska nacija – svaki treći kojeg sretneš na ulici je hadžija. Tamo se ide i po deset puta, para ima hadžija. Osim kad treba davati, jer se samo uzima. Česti su napisi u novinama kako čak i pojedine hodže ili borci BiH traže pomoć za sahranu ili liječenje, nema javljanja i milosti IZ BiH.

Ako pomnožimo bilo običnim ili svetim vjerskim kalkulatorom iz Kine broj hadžija sa ovogodišnjom cijenom putovanja dobijemo cifru od koje boli glava : 28. miliona KMa. Tačnije, 28.083.000 KMa. Toliko košta ekskurzija svete dužnosti za koje se takmiče redom. A sve nema se para. U ovu cifru se ne računa broj od oko 60 pratilaca Reisata, doktore, medicinara i sestara, kao ni troškovi na hadžu po bilo koje osnovu. A hadž se obavlja svake godine, pa računaj glavobolju. Pali kalkulator. Da vidiš koliko para se dadne za bacanje kamenja na šejtane iliti đavole.

* Ove pare za hadž daju buduće hadžije i iako vjera zahtijeva da pare budu stečene poštenim radom, teško će te naći poštenog hadžiju ali mu se mora progledati kroz prste. Dobar dio hadžija se očeše o trošak državnih organa (iz ministarstava i opština) ili o spisak Reisata (kao recimo Dino ministar Konaković ili Atif ratni zločinac Dudaković, ili šta znam onaj džamijski pisac Mahmutović Muhamed …), veći dio hadžija postane iz reda kontroverznih biznismena ili političara, koji kad se vrate Otuda, postanu ‘uvažene hadžije’ i Božje sluge. Na hadž bi, opet, pored svega toga svi, od djeteta do staraca koji jedva hodaju. Tamo idu čak i hadžije stare pet mjeseci, koliko iznosi starosna dob ovogodišnjeg djeteteta sa spiska.

Kod kuće sirotinja i oni malo dalje od Boga pište i jauču.

I neka pište. Nije lako biti domoljub i musliman i još je teže dokazati svoju ljubav prema Bogu, koja se također plaća, sve se plaća.

Osim saznanja da u našoj državi ima više šejtana (đavola) nego na Kabi.

A ima i kamenja (posebno onog sa Drine i Une kojeg su u torbama vukli Konaković i Dudaković jer navodno najbolje ‘ubija šejtane’), samo još da spoznamo da ‘kamenja i budala neće nikad nestati’.

photo ilustracija : zekjat kalkulator IZ BiH, arhiv