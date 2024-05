BUDE NAPALE MULTIETNIČKO SARAJEVO, REIS DOBIO KONURENCIJU : islamski radikalni imam Sarajeva Muhamed Velić označio uzbunu i ponudio rješenje – udri Budu Kur’anom u ‘mudu’!

* U ‘multietničkom Sarajevu’, u našem ‘Europskom Jeruzalemu’ gdje ima mjesta za svakoga’, gdje postoje jedna crkva, katedrala i jedna sinagoga a okolo hiljadu džamija koje budno čuvaju islamsko bratstvo i jedinstvo ‘svih naroda i nacija’ ako su muslimani, nastao je pravi hrkljuš i uzbuna. Bude napadaju!

Da, dobro ste pročitali, budni i nikad spavajući islamski ideolog hodža Muhamed Velić objavio je hadžifejzovićevski ‘šokantnu’ vijest. Primjećeno je kako po Sarajevu ‘hodaju Bude’ i budisti, ‘zaustavljaju građane ‘pa im daju nekakve narukvice i budističke krunice i objašnjavaju im nekakav put za sreću’. Šokantno i sramotno, šta nam se radi.

Pravi napad zahtijeva i pravu akciju i reakciju, stoga hodžica daje i konkretne upute. Čim vas zaustavi nekakav tip u narandžastoj haljini i sa sandalama na nogama, ne čekajte da vas omađija odmah u bitku, država je u opasnosti.

‘Odmah im pokažite Kur’an’, ako ga nemate uza se slučajno a što je izdaja i sramota, onda mu odvrnite koju suru sa celularnog, sve smo ‘mapirali’ i sve je digitalno dostupno, ili mu proučite kakvu miroljubivu islamsku dovu te mu recite ‘da već imate nešto što je čista sreća i spas’.

Nego, nećete valjda dozvoliti da nam se nekakvi ‘stranci’ po onoj pjesmici našeg Safvet bega Pašagića ‘šire’ po našoj zemlji (‘Nije davno bilo, Sveg’ mi sv’jeta nema petnaest ljeta, Kad u našoj Bosni ponositoj, I junačkoj zemlji Hercegovoj, Od Trebinja do Brodskijeh vrata, Nije bilo Srba ni Hrvata. A danas se kroz svoje hire, Oba stranca ko u svome šire…‘ ), i to oni koji su do došli da nam uzmu ovo blago i da se šire po našoj Bosni’ ugroze ovakav mir, sreću i rahatluk.

* Ako slučajno skontate da tip sa krunicama i narukvicama želi preći na islam i našu sreću i spas, onda je druga priča, odvedite ga zagrljeno do prve džamije, fala dragom Bogu ima nas na svakom pedlju Sarajeva i neka prouči ‘šehadet’ i uzme kakvo lijepo i krijeposno ime, a novine će objaviti, to se zna, i to u rubirici ‘lijepe vijesti’. Drugačije, odvrnite celularni do daske, ako i to ne upali, onda zna se. ‘Udri Budu u mudu’, da skonta gdje je došao.

* Za one koji ne poznaju djelovanje i rad hodžice Muhameda Velića treba kazati da je on pored Reisa jedan od ‘najbudnijih’ čuvara države Republike BiH uz ove naše ulickane vehabijice i botove sa beretkama i klašnjikovima. I uvijek prati ‘šta se dešava’ pa daje komentare. I u džamiji, i u land-rover džipu dok lovi ponad Sarajeva ili na Vlašiću i hvata ‘sumnjive izraelske turiste’, čak i dok piše knjige, čuva državu. On ti dođe k’o Reisov analitičar i PR, još se sjećamo njegovih naučnih hipoteza o ‘covid’ virusu gdje je pojasnio da je to prehlada bezveze i da vakcine ‘nisu sigurne’ zbog svinjskog coda već da je sigurnija dova i molitva, a što se tiče Kineza, naučno je pojasnio da je to ‘kazna za Kineze koji sistematski ubijaju Ujgure našu braću’. A mi došli kao nekakav ‘Božja koleterala’.

* Elem, efendija je otkrio ‘samo jednog Budu’ u Sarajevu i to iz daljine i uslikao, ali njemu se tu odmah pričinila ‘množina’, vidio je Bude, čime je njegov diverzantski uspjeh još veći i učinkovitiji. Sarajevski ‘budni’ mediji su odmah sve prenijeli, sve što ovaj ‘fejs’ hodža objavi postane važna vijest. Čak i njegovo šerijatsko vjenčanje sa mnoooogo mnoooogo mlađom ženkom ili ka dupusti zimi kojeg od braće emigranata u džamiju ‘da se ogrije‘, prvorazredna je vijest.

I, onako ljudski, hodža je u pravu. Šta se imaju Bude šetati ili još gore smucati po našem Sarajevu. Taman posla da nam još u Sarajevo ‘šljegnu’ i Oni, ionako imamo problema sa ovo malo katolika i pravoslavaca, još nam samo ovi trebaju da nam kvare našu ‘sreću i spas’.

Ako se pitate zašto je Velić odbranu od Bude zasnovao na Kur’anu, evo odgovora. Tamo, naime imaš kao u Daytonu svega i svačega, sve je pojašnjeno i sve može i onako i ovako. Pa ti sebe nađi. Tako u jednom ‘hadisu’ se kaže „U vjeri nema prisiljavanja’, da Gospodar tvoj hoće, na Zemlji bi doista bili svi vjernici. Pa zašto onda ti (Muhammede) da nagoniš ljude da budu vjernici? Nijedan čovjek nije vjernik bez Allahove dž.š. volje..’, što znači da i Bude mogu biti Bude i šetati Sarajevom kao i Muhamed, to hodžin Imenjak tu i podvlači. Međutim već u slijedećem se kaže drugačije, Imenjak to objašnjava ovako. Islam je jedina kod Boga prihvaćena vjera. „Allahu je prava vjera jedino – islam’. Što znači stop šetnjama za Bude. Dakle, hodža Muhamed je od Imenjaka Poslanika uzeo ovaj drugi dio koji se može primjeniti na uhvaćenog Budu ili svakog drugog Budu koji se smuca po Sarajevu sa ‘ciljem i namjerom’.

* Možda je ovaj uslikani Buda u ‘Evropskom Jeruzalemu’ samo obični tirista ili nekakav tip koji izvodi performanse, ali hodža ništa ne prepušta slučaju. Pa nećemo majka mu stara dozvoliti nikakvu konkurenciju, nema sile. Pa da mi naše mercedese, kućetine, vile, hotele, banke i džipove zamijenimo sa kriškom kruha i čašom vode. Pa da isposnički i mukotrpno živimo a ovakav rahatluk i islamski dunjaluk prolazi pred nas. A kad pandrknemo, tamo nas tek čeka berićet i uživancija, uključujući čak 80 mladih i potpuno naivnih ženki. Pardon, nevinih. Nema teorije. Ovi u haljinama osim te odjeće i krunice te jeftinih sandala sa ‘buvljaka’ nemaju nikakve imovine, pa to je sramota za božji ljudski rod jer Bog je fino rekao da se mora čovjek snalaziti i sticati znanje i imovinu, šta će nam takvi. U islamu je sreća i spas, vidite kako mi izgledamo u odnosu na te Bude i šta smo sve pošteno i vjerom u Boga stekli. Uostalom, danas Bude a ko zna sutra ko se sve može pojaviti u Sarajevu našem prelijepom zajedničkom Gradu i našoj nepokorenoj domovini.

I onda nam ode u ‘helać’ sve naše, a sa nama od enam i domovina.

* Vidjeli smo da osim ‘komunjara’ gdje se ne ubrajaju Nikšićevi članovi SDP stranke jer to su ‘naši’, najviše problema Islamskoj zajednici i rahatluku ‘građana’ stvaraju i ateisti, u koju svrhu su vehabije, naša braća i ‘originalni muslimani’ i hafizi održavale ‘okrugle stolove’ i označili ih ispravno prijetnjom i teroristima. Ako se ne bude ‘budnim’, mogu i Bude postati naš državni problem. Ko zna šta je ispod haljine, a? Ako ne vjerujete mom imenjaku iz Svete Knjige, pitajte još jednog mog imenjaka Muhameda Mahmutovića ‘pisca’ i ‘književnika’ i njegovu vehabijsku bazu u udruzi ‘Tempo’ Sarajevo.

Zato braćo u akciju, ništa ne propuštajte slučaju. Pusti te priče da je budizam više ideologija nego vjera. Šta nas briga ako kod njih svraća i naš Haris Silahjdžić sa novom mlađom ‘kokom’, njega treba razumjeti. Šo se naš smatra, korov se siječe dok ne izraste.

Čekamo da se u vezi ove tihe agresije Buda oglasi načelicaBenjanima Karić koja iz Vijećnice budno prati sarajevski bratski multietnički ugođaj. Kad već Valter ne može odbraniti Sarajevo, neko mora!

P.S. svaka sličnost sa licima i događajima slučajno je – namjerna!

photo : hodža Muhamed Velić otkrio Bude u Sarajevu, arhiv