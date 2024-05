Pisali smo o ovoj podvrsti ljudi, opet podsjećamo jer moramo : budale nisu samo glupe, one su opasne jer vode državu i narod u propast. Poziv Zvizdića NATO snagama zbog napada na povratnika Bošnjaka, uviđaj ahmedija kao i vojna uniforma na povratniku, također su budalaste slike naše svakidašnjice.

* I da znate, one, te budale, množe se kao žohari, preplavile su sami vrh bh države. Pisali smo o tome oktobra prošle godine, ko se hoće osvježiti pamćenjem može svratiti ovdje i pročitati tekst pod naslovom ‘Jebo državu u kojoj na vlasti nisu budale’.

U vlasti ima najviše osuđenih i pod istragom, ali ima dosta i onih koji se mogu svrstati u ovu ljudsku tipologiju koji osim što se međusobno čašćavaju epitetima budale i sami svakodnevno i budalasto defiluju po medijima i u javnosti da ti se zgadi i vlast i država. I ne možeš se drugačije osjećati nego budalasto jer si okružen budalama koje upravljaju i državom i tvojim životima.

* Red sastanaka i kurčevitih dogovora, pa onda red budalastih poteza i izjava. To je odprilike jedan svakodnvni ‘radni dan’ naših ministara, predsjednika partija, načelnika… Između, dođe psovanje majki, primitivnih uvreda i beskrajno dugi niz ‘navijača iz mase’ koji su još veće budaletine od svojih idola budala.

Još od Alijinih dana kada je mudrac Stariji Izetbegović detektirao i zaštitio zločince i kriminalce kao ‘naše domaće budale’, ovaj pojam primitivizma je sazrio do te mjere da bi ga trebali patentirati i zakonom zaštititi. Kakvi ćevapi, sir ili onaj ‘Bosanac’ brdski planinski konj, da ne kažem burek, budale treba verifikovati kao ‘naš domaći brand’.

* Da je riječ o kafanskoj zajebanciji ni po jada ali kad ti iz vrha države svaki dana kao tv zvijezde izranjaju budale, onda stvari postaju daleko ozbiljnije ali po navici u BiH to postaje naša normala. Meni nije normalno da Dodik nazove Zukan Heleza budalom danas a koliko sutra sa njim dogovara rasprodaju starog naoružanja u kasarni u Republici Srpskoj, čak iako mu je prije godinu dana na zvaničnom sastanku u Konjicu krehnuo mater, a normalno je. Ili da Dodik istim epitetom počasti ministra vanjskih poslova Konakovića a ovaj mu ‘uzvrati’, dok u pozadini pripremaju sastanak Vijeća ministara ili kakavo sjelo za partnerski dogovor. A normalno je, kao što je sasvim prirodno da ministar sigurnost Nešić počasti Heleza sa sličnim poklonom a ovaj mu uzvrati kako on ‘previše šmrče bijelo’, dok se pripremaju za sjednicu Vijeća.

* Problem je što se primitivna bh raja loži na ovu državnu korespodenciju koja se čak i internacionalizira. Kao recimo u slučaju kad Željko Komšić napiše izraelskoj ambasadorici da je i ona budala. I skoro isto tako opiše i VP ‘Švabu Šmita’.

Ovih dana uz sagu o Rezoluciji o Srebrenici u UNu, budale su opet u medijma BiH koji, gle čuda, slave Dan medijske slobode a sa budalama srasli i od njih žive, sakupljaju klikove i budžetsku lovu. Tako će, a ko bi drugi nego Zukan Helez, opet upasti u priču o ‘budalama’, nazvavši Željku Cvijanović budalom zbog pisma upućenom Vijeću sigurnosti UNa, i odmah ga je istom uzvratnom mjerom počastio Srđan Mazalica zastupnik u Skupštini entiteta Republika Srpska.

* Dobiti epitet budale nije teško i ne treba ti Rezolucija, u BiH zato ima milion razloga. Tako je uz napad na kuću povratnika u Gackom Peđa Kojović iz ‘Naše stranke’ za ovaj napad na Bošnjake okrivio Dodika a ovaj sjeo pa mu odmah ‘twittnuo’ kako je obična budala. Dakle, prepuna vlast je budala.

Uz ovaj napad na kuću povratnika u Gackom, pokazalo se da ne moraš biti budala ako te neko tako ne nazove, ima više načina. Evo, recimo, kako je to postao Denis Zvizdić, SDA čudo otpora u krilu NiP stranke Dine Konakovića. On naime, osim što osuđuje napad na kuću-vikendicu u izgradanji zemljaka u Gackom ide sa tvrdnjom kako se radi o ‘oružanim napadima na Bošnjake povratnike’ (dakle govori u množini) i još pride – traži intervenciju EUFORa ili NATO snaga. Zar to nije budalasto, recite mi? Neko je ispucao u prozor objekta povratnika koji srećom nije bio tu i to je svakao krivično djelo ali zar iko misli da će se zbog toga uključiti NATO ili EUFOR osim Zvizdića. Koji je ‘ispalio’ budalaštinu i otišao u hladovinu svoje dvostruke plate (parlamentarne i profesorske) i silne imovine po Sarajevu. A dokazao kako brine o svojim zemljacima iz Gackog.

* Inače, kod ovih napada na povratnike, osim NATO snaga i ostalih međunarodnih snaga koje se zazivaju, sve budno prate hodže i hadžije, tako je bilo i ovog puta, koje osim što su ‘budne’ učestvuju čak u uviđaju. Tamošnji hodža je prvi obavio uviđaj i daje izjave za medije. A onda krenu ‘posjete’ ministara i Reisa, pa stvar dobije na ‘dimenziji’.

Napad treba otkriti i procesuirati počinioca i to policija i tužilaštvo obećavaju i napad osuđuju, čudi me da tu nije osvanula i Duška Jurišić, podministrica, ona ima običaj da ‘posjećuje’ i da ‘zahtjeva’ od organa ono što oni moraju i čine. Interesantno je da je Prvi Pendrek FBiH Ramo Isak, umjesto da hapsi kako je obećavao, nazvao Prvog Pendreka entiteta i sve sa njim ‘dogovorio’. Razočarao me je, mislio sam da će jurnuti tamo kako stalno obećava i obaviti svoju patriotsku dužnost.

Dakle, ne može uviđaj bez političara, bez ahmedije i ‘domaćih budala’. Tako je strastvenije i tako se brani država. Iako se svakim takvim potezom razgrađuje.

Pomenuti Kojović je uz ovaj napad na povratnika (koji povratnik se, da kažem uzgred, uslikao pored prozora i rupe od metka u komplet vojničkoj uniformi kao našoj tradicionalnoj odjeći, valjda da pokaže kako smo spremni, šta li?) optužio Dodika. I njegovu retoriku u medijima. Na isti način je podsjećamo, Benjamina Karić za jedam grafit kalašanjikova na vratima stana Hrvata u Sarajevu optužila hrvatskog predsjednika Milanovića. Zar to nije budalasto? Zar nije i ‘Naša stranka’ ovim u istoj zamci SDA koja se sve više vidi u potezima ‘trojke’?

Zato, jer još nismo dobili počinioca crtača automata na vratima Hrvata a prošlo više od godinu dana. Ako se nastavi sa ovakvim istragama i zaštitama povratnika, istu sudbinu će doživjeti i ovaj događaj u Gackom. Jer u Sarajevu neće otkriti ‘svoje domaće budale’ a ovi u Republci Srskoj će zaštiti ‘svoje’.

A mi danima slušamo kako nas budale čuvaju, brane i bore se za nas.

A zajebavaju i potpiruju. A budalasti puk navija u uživa.

photo : povratnik u Gackom u objektu na kojeg pucano iz vatrenog oružja, arhiv