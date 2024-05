HADŽIHAFIZBEGOVIĆ SE MOŽE isPALITI SAMO WHISKIJEM : Kada bi SDA bivši ministar glumac i nacionalista Emir Hadžihafizbegović održao svoju patetičnu javnu zakletvu datu prije par dana medijima – sagorio bi u sekundi kao kapljice njegovog omiljenog šerbeta marke ‘Chivas Regal’, ovako još samo jedan pamflet licemjerja, laži i jeftine a popularne medijske demagogije

* Nedavne 2018. godine, jedan od najboljih bh glumaca i u Regionu Emir Hadžihafizbegović će u zanosu državnog i vjerskog patriotizma izjaviti kako ‘stoji na četiri stuba’ od kojih mu je svaki bitan. ‘Vjera u Boga je prvi stub, drugi je porodica, treći posao-gluma a četvrti stub je moja država BiH. Kad god se neki od ovih stubova zaljulja, nije mi dobro i reagujem..’. Još je dodao kako je mislio da se neće baviti politikom ali mora, jer ‘oblaci dva fašizma kruže nad BiH i ne mogu biti konformista’. Pogađate valjda ko su fašisti u glumčevim oblacima.

Istina, često se kod glumca zaljulja i peti a zapravo prvi stub a to je njegova slast za whiskijem poznate marke, viđali smo ga kako polunag i totalno pijan pokušava da se ne ‘zaljulja’, vjerovatno tada najčešće reaguje, ali taj ‘anker’ nije u njegovoj zvaničnoj konstrukciji.

* Prije par dana je u pauzi silnih snimanja Emir opet ‘ljuljao’, povod je bilo pismo beogradske novinarke Snežane Čongradin koja je kritikovala Aleksandra Vučića i njegovo protivljenje Rezoluciji o Srebrenici u UNu, posebno njegovu izjavu da se ovim želi pokazati da su ‘Srbi genocidan narod’. ‘Zaljuljao’ mu se ‘četvrti stub’ njegovog života i postojanja – država. Uz poseban pozdrav ‘sestri’ Snežani glumac je u podugačkom postu završio pismo rečenicom koja je izvučena kao naslov. ‘Nađite mi Bošnjaka koji je ikada javno rekao da su Srbi genocidni, polit ću se benzinom’.

Znači, goriće kao buktinja, jer zna da tako nešto nijedan Bošnjak nije nikada izgovorio.

Da nije pijana laž ne ulazeći u moralne i humane razloge teksta novinarke i još nemoralnije i nehumanije navode Vučića, javljanje glumca ne bi vrijedilo ni boce njegovog omiljenog whiskija. Ovako …

* Riječi genocid i ‘genocidaši’ koji se permanentno protežiraju u medijima najviše su citirane i najviše zastupljene u bh medijima i šire i naravno, upućuje se Srbima i srpskom narodu zbog počinjenog genocida u Srebrenici a ne samo počiniocima. Sa tim se časti svuda i u svako vrijeme, od botova, džemata do izjava političara, jedino glumac to ne vidi i ne čuje. I čest je epitet u naslovima po novinama i portalima. Teško je pobrojati izvore ove glumčeve licemjerne zamke, navešćemo samo neke tipove koji bez te riječi ne otpočinju svakodnevno pisanje i stvaranje kolektivne mržnje među narodima: Reuf Bajrović, Emir Suljagić, Muhamed Mahmutović, portal Bošnjaci.net kojeg je nagradila Benjamina vesela Karić, mnoge slične radionice mržnje i huškačkog naprđivanja skoro istog naziva portali ili face book stranice, profesor Zlatan Begić DF glasnogovornik, Haris Zahiragić podpredsjedničko čudo SDA kadroviranja, silne vehabijske udruge Sanin Muse ili ‘antiDaytonca’ Nihada Veličkovića, hodže i hodžice kao onaj tip sa Breke Velić, savjetnici ili sekretari političkih bošnjačkih partija, niz je predug i teško ga izlistati, evo tu je čak i Šemsudin Mehmedović parlamentarac i vlasnik nove političke ublehe ‘Naprijed’ (Srbi su “genocidaši”, a Hrvati “UZP-ovci”, EU sprema kiparski model u BiH, post decembar 2021.), tu su i načelnici iz Sarajeva Semir Efendić, Nermin Ogrešević iz Cazina …. Niz je nepregledan a jasan i nemoguće ga je promašiti osim ako nisi zlonamjeran, bezobrazan i licemjeran.

* Patriotizam je prava stvar međutim čim to neko stavi iza vjere, posla i familije, kao što je po ‘stubovima’ rasporedio glumac i ‘Lord SDA’ unaprijed možeš u to posumnjati. No, ja u njega ne sumnjam i ako bude od riječi, nažalost, pretvoriće se u pepeo vrlo brzo. Osim ako ne pronađe neko drugo opravdanje, što je njemu svojstveno. U to ime i u znak patriotske solidarnosti preporučujem mu da ode na web Bošnjaci.net u bilo koje vrijeme, neka posjeti i ostalu ‘braću i sestre’ iz manje plejade pobrojanih. Ako je ovaj izvrsni glumac a čovjek bez morala i duše odlučio postati neki ‘bošnjački Graham Bamford’, treba ga podsjetiti da on taj podvig nikada ne može niti je želio ostvariti. Jednostavno jer on nije takve ‘građe’ i sorte kao ovaj Britanac što se u znak protesta prema (ne)djelovanju svoje države u BiH tokom rata javno spalio ispred Britanskog Parlamenta 29. aprila 1993. Kako je i sam vjernik i počiva na temeljima vjere, valjda zna da ‘samoutepanje’ na bilo koji način nije dozvoljeno po islamu, mogao bi ‘džaba krečiti’ čak i da se potpali, a neće. Znam ja njega, on to ne bi uradio makar mu Benjamina obećala kakvu uličicu ili park u Sarajevu za ovo nesebično medijsko žrtvovanje. To se samo tako kaže kada ti se ‘zaljulja’.

Što je zapravo i pravi izraz za Hadžihafizbegovićevu fiktivnu patriotsku najavu.

photo : jedna od svakodnevnih ilustracija i ‘prigodnih’ tekstova na web sraoni Bošnaci.net, arhiv