Prije nepune četiri godine za Zlatka Lagumdžiju odluka dvojice bošnjačkih članova Predsjedništva Komšića i Džaferovića kojom su nadglasali Milorada Dodika u vezi priznanja Kosova je bila povreda Ustava BiH i Predsjedništva koju su donijela ‘braća Dalton’. Danas u malo ušminkanoj ekipi gledamo ga sa istim likovima u drugačijoj epizodi Rezolucije o Srebrenici…

– U opširnom intervjuu za bh Raport.ba 16.10.2020. godine koje stavove je koristio i na tv nastupima poslije toga, Lagumdžija – siva eminencija i grobar SDP BiH ali vječiti uhljeb na državnoj sisi i partner SDA i sada ambasador BiH pri UNu po izboru Denisa Bećirovića, Lagumdžija – rekao je puno toga što ga danas osvjetljava kao političara sa stavom. Tadašnji ‘partizan i ljevičar’ a permanentni partner u vlasti sa SDA se posebno i žestoko kritički osvrnuo na preglasavanje Dodika od strane Željka Komšića i Šefika Džaferovića koji su uvrstili na dnevni red pa preglasavanjem izglasali odluku o priznanju Kosova tvrdeći da je to povreda Ustava i ovlaštenja Predsjedništva. Te da je stavljanje toga na dnevni red kad se unaprijed znalo kako će se glasati ‘besmisleno, jer nema naznake o konsenzusu’ populistička a štetna igra.

‘Ovdje je populizam i površnost umjesto državničkog i mudrog ponašanja pokazao najgore moguće izdanje. Mislim da je potpuno neozbiljno bilo samo insistiranje Komšića da to uopće ide na dnevni red jer je odluka za koju je znao da neće proći. S Dodikom se takmičiti ko je bolji nakupac na pijaci je prvo glupo, jedino ako se ne ufantaziraš da ćeš ti kao neki šaner njega prevariti’ – rekao je Lagumdžija a onda je članove bh Predsjedništva uporedio sa ‘Braćom Dalton’, poznatim banditima iz američke istorije razbojnika i gangova’. ‘Dakle, ovdje je Ustav potpuno jasan, član 5 tačka 2 stav (d), je jasan svakome ko ga pročita jer nije dugačak i uz to koristi nešto što, nažalost, jako rijetko ovdje vidimo od ljudi koji vladaju našom zemljom, a to je zdrav razum’.

– Danas, ovih dana kada je Lagumdžija bh i bošnjačka zvijezda patriotizma i uspjeha, kada mu pripisuju zasluge u vezi pripremanja i donošenja Rezoucije o Srebrenici koja je upućena u proceduru mimo odluke Predsjedništva i o kojoj se vodi rasprava u čitavom Regionu i kada mu u ‘goste’ i podršku dolaze Željko Komšić a umjesto Džaferovića Denis Bećirović i ostala mnogobrojna bh delegacija, Lagumdžija zaboravio barem jednog iz serije bandita ‘Braće Dalton’. Protivljenje Željke Cvijanović člana bh Predsjedništva donošenju Rezolucije između ostalog i najviše zbog toga što po njoj nije prijedlog bio na Predsjedništvu i što on ambasador nema ovlasti da istupa sa jednostranim stavom, sada ambasador pojašnjava ovako.

‘Bez jasnog zahtjeva od strane predsjednika države, u ovom slučaju, predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine, ili komunikacije mandatne misije UN-a Vijeća sigurnosti i EUFOR Althea, na terenu koja podržava hitne mjere Vijeća, koristili ste proceduralnu zloupotrebu privremenih pravila postupka ovog Vijeća. Čineći to, dodatno ste degradirali instituciju Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Iako Ustav BiH zakonski utvrđuje da će Bosna i Hercegovina se sastojati od dva entiteta, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, on ne ostavlja mjesta “suverenosti” entiteta u skladu s međunarodnim pravom, i ovlasti entiteta nisu izraz državnosti već proizlaze iz raspodjele ovlasti putem Ustava BiH. To je također stav Ustavnog suda BiH, čije su odluke konačne i obvezujuće. Stoga, iznošenje stajališta administrativno-teritorijalne jedinice u Bosni i Hercegovini umjesto službenih državnih pozicija, kao što je to slučaj s pismom u pitanju, nema pravnu osnovu i, ponovno, krši relevantne odredbe Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Totalno suprotna tumačenja i interpretacija Ustava BiH i uloge bh Predsjedništva su od Lagumdžije očekivana i ništa novo, međutim još je bio i ‘dobar’ prema Cvijanovićki. Džaferovića je prije zbog ‘derogiranja Predsjedništva’ jednostranim nadglasavanjem nazvao i šarlatanom čiji potezi mogu dovesti do ‘ozbiljnih konsekvenci’. Dodao je i ovo. ‘Predsjedništvo nije mjesto gdje se odlučuje, može se reći da je Predsjedništvo pomoćni organ četvorke’. (Članovi plus SDA, op. Cross). Dok je za izbor Komšića naglasio : ‘Ja sam čovjek koji dobro zna kako je izabran i zašto smo ga gurali’.



– Imao je Lagumdžija svojih ‘bisera’ koliko hoćeš jer on pali na dobro i jako guranje, sada kaže da ga ‘obavezuje odluka predsjedavajućeg Predsjedništva’, dakle Bećirovića. Logično, on ga je i postavio u saglasnosti sa SDA a ni ‘trojki’ nije bilo mrsko, naprotiv. Dino Konaković će tako reći da ga Bećirović ‘nije konsultovao’ kod izbora Lagumdžije ali da ‘on na to ima pravo po Ustavu i neću da se miješam’. Danas Konaković također hvali ‘hrabre poteze i nastupe Lagumdžije’. Potvrđujući lucidnost i ospravnost odluke Bećirovića.

Posebno je uz ovu očekivanu Rezoluciju interesantan stav bh ambasadora pri UNu naspram Kineza i Rusa, sa čime se bavio i najdržavotvorniji novinar Avdo Avdić, kada je kritikovao postupanje Bisere Turković i njeno veličanje ruskog ministra vanjskih poslova Lavrova. U kolumni pod naslovom ‘Biserino životinjsko carstvo u Rusiji i “Slučajni p(r)olaznik” na putu svile’ od 25.12.2021. Avdić je secirao podjednako i isto tako izkritikovao i Biseru i Lagumdžiju zbog njihovih proruskih stavova. ‘Slučajni prolaznik’ u naslovu je Lagumdžija, tako je naime rekao srpskim vojnicima kad su ga uhapsili skupa sa Alijom Izetbegovićem, kako bi spasio guzicu. Avdić citira Lagumdžiju, prepisujem.

‘I u razgovoru koji ste mogli vidjeti u intervjuu Lavrova koji je danas dao našim medijima u kome je savršeno jasno da Rusija ima neslaganja oko visokog predstavnika, to nije sporno, ali Rusija ne podržava narušavanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Rusija ne da ne podržava secesijske činove. Rusija ne podržava ono što je antiustavno djelovanje i Rusija ne podržava razbijanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta BiH” – kazao je Zlatko Lagumdžija, gostujući na N1 televiziji..

Podršku Rusiji od strane Lagumdžije nije sakrivao ni ruski ambasador u BiH Kalabuhov, čak se u intervjuu za ‘The New York Times’ prošle godine, par rmjeseci prije nego će Bećirović reinkarniratui i ustoličiti ‘Zlaju’ za ambasadora poslužio i sjećanjem sa ‘njihovog zajedničkog sastanka’, nakon čega je udarila salva pljuvačine i kritika u ‘odgovoru’ Lagumdžije. Kako ruski ambasador ‘laže’, kako je ‘primitivac’ i za razliku od njega ‘koji može gospodski sa gospodom a lopovski sa fukarama’, Kalabuhov ‘prostačina’ nema nikakvih šansi da ga ocrni. ‘Kritikujući’ Bećirovića što ga ‘kao kufer ne izbaci iz BiH’, znači već je tada bio ‘usječen’ za UN stolicu.

Danas, na Vijeću sigurnosti UNa gdje se vodila debata o Rezolucijii o stanju u BiH, Lagumdžija je transparentan i dosljedan kao i uvijek. Po onoj Vučićevoj ‘nije magarac Lagumdžija’, jer ‘samo magarci ne mijenjaju stavove’.

“Važno je ozbiljno se zabrinuti zbog toga što se ovo Vijeće instrumentalizira kao javna pozornica na štetu Bosne i Hercegovine od strane Ruske Federacije. Nema to veze sa zabrinutošću zbog situacije u Bosni i Hercegovini, već sa zloupotrebom moći u Vijeću kako bi se perpetuirala jednostrana i opasna naracija. Ruska Federacija je više puta pokazala svoju zabrinutost samo za jednim dijelom BiH…’

Ujedno je, onako ‘lagumdžijski’, udario u hvale Zapadu i Americi, tako se to radi. Najnovija moda u FBiH.

– Kao što rekosmo, Lagumdžija je nakon nekoliko godina pokušaja da se vrati na državna jasla i nakon nekoliko političkih propalih projekata, umjesto u penziju, po želji SDA i Bećirovića završio kao bh ambasador pri UNu, zamijenivši Sven Alkalaja. Zbog dogovora u Predsjedništvu ‘ti se ne miješaj u moje a ja neću u tvoje kadrove’ saglasnost je dobio i od Dodika, kojem su Komšić i Bećirović aminovali njegove ambasadora za ‘srpske destinacije’. Danas Dodik grize nokte zbog toga, a Bošnjaci koji su Lagumdžiju ovih godina najviše kritikovali jer je kao predsjedavajući ministarskog vijeća izručio Americi bh državljane afro-azijskog porijekla januara 2002. zbog ‘sumnji da planiraju napad na američku ambasadu’ (od kojih se neki još tamo nalaze, dio njih je nakon višegodišnje robije na Guantanamo bazi pušten i vraćen u Sarajevo) su mu uz ovu akciju donošenja i pripremanja Rezolucije sve oprostili.

Sve za ‘našu stvar’, ma kakva stvar bila. Tim prije jer se Lagumdžija snašao pa pojasnio zašto je mudžahedine izručio Americi nakon terorističkog napada na New York. ‘Rametli Alija mi je rekao prije smrti da bi i on tako postupio‘. Šta ćeš, moralo se. Logično. Ako bi Alija, što ne bi i ‘Zlaja’.

– Moralo se ući i u aferu ‘reket’ gdje su nestali silni milioni u vrijeme Lagumdžijine vlasti i pod njegovom palicom, vjerovatno ‘moralo se’. Zbog ‘moranja’ ta afera je nestala u prašini zaborava. Kad ga je uz tu aferu Hadžifejzović na tv upitao za skupi sat na ruci, Lagumdžija se potrešeno isplakao. ‘To mi je uspomena od oca‘. I Sandžaklija prestao sa pitanjima. On jednostavno ima na sve odgovor i svi su prolazni samo je on vječan.

Danas slavimo drugog i drugačijeg Lagumdžiju. Pulena iste one partije koju je razvalio i pretvorio u SDA filijalu. U kojoj pola stranke samo čuči na Kovačima i uči dove šehidima i partizanima hvaleći se demokratijom, odsustvom vjere u državi i multietnikom. Ma kakav ‘grobar demokratije’, Lagumdžija je njen reformator, ‘preselio’ ju je u islam. Tajni njegov odlazak na hadž u svojstvu ministra vanjskih poslova se ne računa. I sadašnji ministar vanjskih poslova nam je hadžija.

Danas ga slavimo i danas mu se divimo. U epizodi sa malo drukčijim sastavom elitne grupe ‘Braća Dalton i slučajni dolaznici’.

photo : opet se ‘braća Dalton’ okupljaju, Željko Komšić, Denis Bećirović i Zlatko Lagumdžija, arhiv