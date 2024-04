Direktor najpoznatijeg groblja u BiH i MC Potočari je još otkrio – Rezolucija o Srebrenici podnešena ‘da dobijemo priznanje’ te izrekao notornu neistinu kako su ‘rezolucije UNa izvor međunarodnog prava!

Zakazano donošenje Rezolucije o Srebrenici pri UNu 02. Maja po drugi put je odloženo (prvi termin je bio 27. aprila o.g.) do daljnjega, po svoj prilici za najmanje sedam dana, a kako javljaju vijesti mijenja se i sadržaj teksta predložene Rezolucije koja je izazvala do sada neviđenu paniku, nacionalističke naboje kod Srba i Bošnjaka te pravi diplomatski stampedo između država Srbije i BiH. Sva Srbija i sva FBiH slila se u New York.

No, izgleda da zakazani miting i sjednica vlade Republike Srpske u taj dan u Srebrenici nije otkazana, čak više, Milorad Dodik je onako cinično i u svom stilu najavio i poklon žrtvama i polaganje vijenca u Potočarima, ‘ako mu to dozvole’. Direktor MC Potočari je u ‘odgovoru’ Dodiku bio još ciničniji i bizarniji. Kazao je da je Dodik nepoželjan u Potočarima čak i neradnim danom, budući da su Potočari 02. maja zatvoreni, neradni je dan u FBiH. Još je u svom stilu Suljagić ‘nabacio’ svima ‘koji negiraju genocid’ pouku iz bh filma ‘Kuduz’ i repliku ubijene žene Bademe (Rasema Kečo) kojom se obratila mužu da mu kaže da će skončati tragično ‘kad-tad Bećo’, dajući im do znanja da će završiti kao i Kuduz.

U vezi Rezolucije iznio je par bizarnih podataka, tvrdeći da se neće stati čak iako i ne bude izglasana, jer ‘slijedi nastavak borbe’. Ona od prije desetak godina ‘nije prošla’. A onda je još bizarnije otkrio cilj pokretanja ovog dokumenta u UNu.

‘Rezolucija je bitna zato što predstavlja krunu 30-godišnjeg našeg napora da dobijemo priznanje…’

Vrijedi li ‘papir’ UNa ovog očekivanog priznanja Suljagiću ovakve svađe, blokade i nekontrolisanog bunta, prijetnji ratom i razbijanjem države, ostaje da se vidi, međutim sav ovaj hrkljuš unazad šest mjeseci je isceniran i vođen pod drugim motom. ‘Radi žrtava i pomirenja i radi smanjenja negiranja genocida’ a direktor reče da će od Rezolucije jedino ‘profitirati’ on i MC Potočari. Imaće priznanje.

Uzput, Suljagić je izrekao jednu veliku pravnu budalaštinu i neistinu. Kako su ‘rezolucije UNa izvor međunarodnog prava’ te da će se ‘nekad nekom u budućnosti suditi na temelju toga za šta smo se mi izborili. Neko će možda dočekati neku pravdu‘. Jednostavno to je spin i neistina. Neko će možda i dočekati konačnu pravdu, ali ona neće biti zasnovana na ‘papirima’ ovog tipa pri UNu. Rezolucije i deklaracije nemaju nikakvu pravnu snagu, to je politički dokument a ne izvor prava, to smo čuli i doživjeli do sada hiljadu puta, čak i iz usta pravnika Alije Izetbegovića Kasima Trnke, sudije Ustavnog Suda u penziji. A tek koliko se poštuju čak i kod zemalja koje glasaju za njih, ne vrijedi trošiti riječi. Da je tako kao što nije, ne bi UN osmislile i organizovale Međunarodni Sud, jednostavno bi donijele deklaraciju ili rezoluciju da je u Srebrenici počinjen genocid.

Ujedno je Suljagić raspršio piskaranja o ukidanju entiteta nakon usvajanja Rezolucije koja su preplavila bh i srbijanske medije.

“Ne postoji taj dokument koji negdje može biti usvojen pa se mi probudimo jedno jutro – i ono nema RS. Stvari nestaju onako kako i nastaju. I u tom smislu ovo nije realna retorika koja dolazi iz Banje Luke i Srbije’.

Tačno, ali retorika dolazi istim žarom i iz BiH, Emir se nije toga dosjetio.

Što se tiče prvomajskog praznovanja i radnog vremena MC Potočari, nemamo prave podatke. Vjerovatno ih ima Dodik, čim je u radnom zanosu čak i praznicima ili se ravna po kalendaru UNa. Bez obzira na to, njegov vijenac u Potočarima ima istu simboliku i poruku kao i vijenac Benjamine Karić na Kazanima.

photo : Emir Suljagić direktor MC Potočari, arhiv