Reisova ‘budnost’ ONO i SVAŠTA, NIJE MASLO ZA AHBAB LASLO : Stalni gost na tv ‘Face’ Zijad Bećirović direktor fantomskog ‘Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije – IFIMES traži ‘prismotru’ komandanta EUFORa u BiH jer je Mađar …

– Bošnjačka ratna histerija ulazi u završnu fazu, priprema se nacija za rat u kojem se ‘BiH nalazi permanentno’. Zbijanje patriotskih redova i bildanje domovinskih emocija otpočeto sa doktrinom SDA političara i Reisa Kavazovića o ‘sveopštoj budnosti i nespavanjem’ i kroz lov na Dodika i nemuslimane poprima nelogične i paranoične poteze. Poslije mitinga i kontramitinga, na redu su noćne straže i sveopšte praćenje svega i svakoga, u opticaju su pojačane aktivnosti silnih ‘instituta’, ‘nevladinih organizacija’ i džematskih hutbi te ratno fejsbučenje državnika, parlamentaraca i načelnika, klasična nekadašnja ONO i DSZ doktrina pod novim okriljem : ONO i SVAŠTA.

– Svako onaj ko je pomislio da će se gubitkom vlasti Reis, SDA/DF i ostala glasna principijelna koalicija (SBiH, NES i veliki dio ‘trojke’, posebno SDP dio muslimanskih partizana) pomiriti sa slabljenjem ‘duboke’ paralelne države, grdno se vara, istim žarom kojim se Dodik pokušava rascijepiti i referendisati, pali i žari ratna mašinerija paradržave, u militantnom zanosu osokoljena inertnošću međunarodne zajednice. Već su u javnosti i prvi politički (Semir Efendić, Zukan Helez, Ramo Isak) zahtjevi za mobilizacijom i pripremom rata, silna udruženja ‘patriota’ i nebrojeni ‘čuvari’ već su krenuli sa plakatiranjem mogućeg užasa i poziva ‘domovna zove’. U prijevodu SDA izborni slogan : ‘vakat je’.

U situaciji kad je Dayton-om čitava država konstituisana na tronacionalnom i tripartitnom sistemu, ONO i SVAŠTA dobiva zadatak. Pratiti ‘budno’ svaki pokret i svaki potez ‘njihovog’, sve za ‘našu stvar’. Od vrtića do Oružanih snaga i bh Predsjedništva. Džemati imaju posebne instrukcije i pokrivaju praćenjem ‘svaki pedalj naš države’. Predajnici BH Telecoma i kamere na munarama rade četverobrigadno. Mediji su također ‘budni’, prednjači u tome ‘Face Tv’ Senada Hadžifejzovića, sandžačkog ušmirglanog i izblajhanog tipa koji svoj rat ‘još nije odjavio’ a kako se bliži 02. maj kada ga je u bh ratu ‘najavio’, njegove ratne i huškačke dionice rastu. Njegova knjiga ‘Rat u živo’ (najnovije dopunjeno izdanje slika, dnevnika i intervjua) koju je uz pomoć SDA i džemata dijaspore izdao još 2002, najtraženija je brošura ratovanja na ovogodišnjem sajmu knjiga u Sarajevu i dostigla je nevjerovartnu cijenu od 90 KMa.

– Dobro, nema se kud, kad je već rat, ali opet ni tu ne ide bez one ‘naše’ nelogične logike. Pljuckamo i vrijeđamo Zapad i Ameriku a od njih očekujemo najviše. Pozdravljamo EUFOR i NATO ali ni njima ne vjerujemo. Dakle, mi i samo mi, jer nama niko ništa ne može, kako bi to opisao gazija Željko Komšić.

Prije sedmicu dana sumnju u pomoć NATOa i EUFORa javno je podastr’o jastreb Željka Komšića profesor Zlatko Hadžidedić i to pojasnio, parafraziramo. Oni će stati na linije entiteta kad Dodik odluči da se odvoji i time će mu pomoći. Jer neće dati da mi idemo do Banja Luke, kao što još uvijek sanjamo.

Prije par dana kod ‘Mini – ME’ novinara Salihovića, te sumnje potvrđuje i Zijad Bećirović, direktor fantomskog ‘instituta’ iz Slovenije (Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije IFIMES), inače čest gost bošnjačkih medija. Hadžifejzović svoj ‘patriotski doprinos’ kali petkom i vikendom ‘centralnim’ analizama i istim gostima, kad njega nema tu je Senadova ovjerena kopija Salihović. Koja ­’skypa’ sa ‘direktorom’, pita a ‘diša’ odgovara i sve zna.

Dodik će pobjeći ili će biti uhapšen, ima 3 milijarde u Sloveniji, satjeran je u ćošak. I sve u tom stilu i pravcu. Onda ‘institutlija’ se složi sa Hadžidedićem ali doda i ovo.

‘Upozoravali smo na dolazak Orbanovog generala na čelo EUFOR-a! Mađarskog generala treba imati pod prismotrom zbog mogućih scenarija s EUFOR-om – ako bi se podijelili unutar tog tijela!” Salihović: “Mislite da bi general prije poslušao Orbana nego NATO?” Bećirović: “General pripada mađarskoj državi, a čiji je on…? Orbanov! Postoji realna opasnost od EUFOR-a!”

Dakle, špijunirati i pratiti General-majora (Laszlo Sticz), nego šta. I američkog ambasadora, svakog. Kao što se špijunira zamjenik Heleza ili šta znam, neki zamjenik ‘iz reda Hrvata’ na nekoj državnoj stolici, ili svaki nastavnik u školi ako nije ‘naš’. Ovaj stručnjak je uz hapšenje i procesuiranje Fadila Novalića danima razglabao o teoriji urote domaćih izdajnika i međunarodnih dušmana uz ‘operaciju Kula’, nešto slično onoj nekadašnjoj ‘operaciji Crna Ruka’ iz pera ‘Hižaslava’ Mustafe Cerića, za ovu najnoviju sugestiju ‘ONO U Bošnjaka’ nije dao naziv, ostaje sumnja da se ‘Kula’ još dovršava.

– Podsjećamo Bećirovićev institut je samo jedan u moru ‘bošnjačkih instituta’ u BiH i širom dijaspore koji praše i ratuju, i otkrivaju. Kao što ulickani vehabija i miljenik Benjamine Karić iz pokreta ‘antiDayton’ otkriva i špijunira Srbe i Hrvate po Sarajevu i okolici, ovi ‘instituti’ imaju sličan zadatak. Malo ‘jači’, jer su ‘instituti’, pa zvuči oficijelnije i žešće. Kao što zvuči recimo onaj ‘institut za izučavanje genocida u Canadi’, iz džamije Hamilton ‘akademika’ Zukorlića izvjesni ‘direktor’ Emir Ramić. Koji ne ‘izučava’ samo genocid’ već sve ‘za našu stvar’ i našu domovinu. Iako se hvale sa direktorijumom ‘izvrsnih pravnika i stručnjaka’ već decenijama iz tih ‘instituta’ samo gledamo face ‘direktora’, drugi naravno ni ne postoje. Ali je milozvučno, kao recimo Alijansa (US-Europe Alliance in Washington, DC) a ovamo, čista pantljičara ‘nevladine udruge’ i faca Reufa Bajrovića svaki dan na tv ‘Hayat’. Za razliku od ostalih ‘instituta’ koji dobivaju lovu od države i Rijaseta te domoljuba u dijaspori, Bećirović imenjak svog brata i imenjaka u Predsjedništvu lovu često namlati u ugovorom. Kao što je onomad hvaleći Aleksandra Vučića i njegov evropski put Srbije drmnuo svojim analizama dok se vojvoda Aco pripremao za ulaza Srbije u pregovaranje sa EU, o čemu smo pisali.

Nije problem što su Bošnjaci ovoliko i ovako ‘budni’ i što prate šta se radi. Međutim, problem je što ne kontaju da ni ‘oni drugi ne spavaju’ pa misle da su agenti bez premca. Zbog čega nam u toj ‘budnosti’ svuda ‘curi’ i propušta.

Jebiga, država nam načisto šuplja a mi i dalje kalajišemo tuđe rupe i mislimo da smo najbolji majstori. I, kao nekada u doba Envera Hodže, sve više ličimo na nekadašnju Albaniju.

photo : Zijad Bećirović IFIMES na tv ‘Face’, arhiv