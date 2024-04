VRATITE NAM BAKIRA, SPASITE BOSNU : Više od godinu dana se priča kako je gazija i komandant ArBiH Sakib Mahmuljin ratni zločinac ‘pobegulja’ zgladio u Tursku a on se iznenada pojavio jučer u Vozući : raskrinkao naoružane strance Srbe u šumama Vozuće koji su stražarili i izviđali teren i pripremali sa za akciju’ Farz II’, akcijom je rukovodio njegov zamjenik ‘Ebu Arma’ Imamović Armin …

* U Samostalnoj, Junačkoj, Jedinstvenoj i Nadasvenebopedivoj i Nepokorenoj Republici Bosni je ‘ojužilo’. Stiglo proljeće, drveće i žbunje ozelenilo i dušu dalo za izlazak iz zemunica i podruma, baš onako kako je svoje buđenje ovjekovječio đeneral Draža kad mu je onomad došao izdajnik i brat četnik Kalabić da ga izvuče iz tunela i povede u konačni obračun, pa ga odveo u partizanski zatvor.

* Dodik Milorad poznatiji kao ‘đes’ lopove’ u Banja Luci mitinguje, dovozi i razvozi srpsku raju autobusima i dešava narod, kad ima vremena trkne do Rusije. Narod se dešava i po Sarajevu svaki dan, podešava ga Benjamina Karić po hatifermanima Reisa i Bakira, pripomažu Dodikovi razotkriveni jataci ispred fašističkog muslimanskog suda BiH gdje mu kliču dok on u sudnici čita knjigu ‘Kako se spasiti zatvora’ i Visokog bh Predstavnika. Najavljuju se novi rent-a-car mitinzi ‘niko ne sme da vas bije’ i pripremaju balvani iz firme ‘Šume Isključivo Republike Srpske’ kao prilog vježbama NATO i EUFOR snaga koje umjesto policajca i federalnog pendreka Rame Isaka patroliraju ulicama multietničkog očišćenog Sarajeva i još čistijih Pala, Ramo je zauzet mitnizima po brdima iznad Zenice sa generalom sandžaklijom sferom Halilovićem slikanjem za internet albume. Pederski predstavnici Evrope kako ih naziva Dodikov patuljak Darko Banjac inače član Pederskog ‘Odbora za evropske pederske integracije’ mirno uživaju u proljetnom beha raspoloženju, jedino zabrinut američki ambasador Murphy, onaj ‘kauboj sa šeširom što se smuca po kafanama i trača’, kako je njegovu domaću zadaću opisao Najveći U Bošnjaka poslije Najvećeg – drug Bakir Izetbegović Sebijin. I ‘fejsbuči’ iz minuta u minut : ko barne u BiH, Mi će mo znati uzvratiti. Znači, Milorade, gotov si kako ono najavljuje već dvije godine ‘Ataturk’ Hadžifejzović sa svojim analitičarima i stratezima iz dnevnog boravka sa tajnih lokacija.

* Ali, ali, nacijo, i kod Bošnjaka ojužilo i otoplilo pa izmilili vani kao bube i pacovi Sarajeva. Radi se punom parom, Reis ‘Ajatolah’ po prezimenu Kavazović a po funkciji SDA političar neda spavati ni na jedno oko. ‘Budni ostajte braćo’, ‘nespavajte’, ‘sprem’te se sprem’te’, ‘dušmani su nas zaokružili’, zlatni bošnjački ljiljan Željko Komšić inače Hrvat u određenim jedva vidljivim prilikama uz plač za Izetbegovićem Mlađim ponavlja za Reisom kao pučkošklac u večernjoj školi i ne prestaje doviti na Kovačima i ostalim ‘šehidskim’ spomenarima. I traži rata i bitaka, malo je jedan ljiljan.

Zukan Helez, SDPov ministar sa tespihom u džepu i stručnjak za sva pitanja a treutno angažiran za ‘zajednički podijeljene oružane snage BiH’ najavljuje rezervne sastave, otkriva tajne terorističke kampove u Republici Mrskoj koji malo vježbaju pa pobjegnu preko Drine kad ih on poplaši, najavljuje dronove kao i Bakir nekada, ojužilo i u kancelariji Denisa Bećirovića koji ispod Alijine slike i svog novog ‘blesimetra’ frca sa vijestima iz sata u sat, ne izostavlja budnost, špijuniranje i raskrinkavanje četnika i ustaša, sve sa Vukoje Marinom na čelu pravosudne kolone.

Riječju i slikom posebno onog ratnog huškača Hadžifejzovića, sve je spremno za ono ‘DajBožeštoprije’ da se desi jer pored ovih geopolitičkodaytonskih okolnosti, BiH je u ratu samo što to ne vidimo niko osim tv ‘Face’ i Reufa Bajrovića vidioca, posebno je ćorav drug ustaša Christian Schmidt koji se odaziva na ime ‘Švabo Šmit’ i to povremeno, dok poslije Bakira i njegovih ahmedija koji su ispušili na zadnjim izborima ova nova vlast ‘trojke’ sve izdade četnicima i ustašama, ama baš sve, čak i ono što nije nikad izdao za tri decenije naš Bakir sa hanumom penzijonerkom.

*Država blokirana pored autobusa i balvana u svim porama, sve je stalo osim plata one nikad ne staju već rastu u nebo, međutim ima među budnima najbudnijih. Onih koji nikad oka ne sklope, samo sanjaju šetnju Banja Lukom ili Zapadnim Mostarom sve do Lakišića hrema i dublje. Onako, sve u skladu sa ‘našom tradicijom’, sa konjanicima i sabljama, sa beretkicama i fesovima i uz tekbire. Jedan od njih je nauljeni ufitiljeni guzija Nihad Aličković čedo Reisa i Benjamine, vehabijica koji ‘fata’ S(v)rbe i ‘Rvate po Sarajevu i slika se sa bakom Fatom Orlović i ne samo sa njom. Evo, neki dan i sa budućim ratnim zločincem generalom časne i poštene multietničke (ovo zato jer je pored muslimana tu bilo i mudžahedina) vojske sa jedne, i sa Sakibom Mahmuljinom generalom pobeguljom u Tursku, ratnim zločincem sa najdužim stažom sakrivanja U Bošnjaka. Tek da se pokaže da i mi imamo svoje mladiće.

* Čim je vidio ovu sliku i borbenu gotovost, rumeni turski školarac SDA muslimančić Semir Efendić načelnik jedne opštine u SA i još predsjednik stranke Harisa Slajdžića, zatražio je da ministar Helez odma’ mobilizira ‘oružane zajedničke snage’ BiH, sve sa Srbima i Hrvatima, sve resurse uključujući i Ramazanske topove, slično zbore i čuvari BiH u Krajini iz usta ‘tigrića’ Hamdije Abdića, inače presuđivanog SDA razbojnika poslanika, te ovi evropski vehabčići i šibicari iz tabora Ogreševića načelnika Cazina, sva se Bosna bez Hercegovine ustalasala, stiglo proljeće i ojužilo, po onoj SDA slagaonici ‘Vakat je’.

* Nećete vjerovati a morate, čim je u avionu Dodik sa Nešićem troprstašio putujući na iftar kod Putina izbulaznio da se sa muslimanima ne može više ni disati isti zrak da ne kažem vazduh, oživjela BiH od Potočara do UNa i Rezolucije, probudio se i Ramiz Salkić, pa nedaju spavati čak ni drugu Ćamilu, podpredsjedniku naše omiljene Republike. I, eto, noćne bošnjačke straže oživješe prije Dodikovih, ukaza nam se i Sakib Mahmuljin sa pjeskovitih plaža majke Turske u liku i djelu vijećnika opštine Zavidovići po imenu Ebu Arma Armin Imamović. Drito iz Vozuće i uz akciju ‘Farz II’, a mi mislili general Sakib se sakriva.

Ovaj dnevni i noćni stražar ‘Arma’ je petanest minuta namještao nove vilice i gladio bradu tražeći da mu jave ‘ima li tona’ pa kad je potvrđeno obznanio ‘live’. ‘Naoružani sranci su primjećeni sa puškama, njih pet, kako zastrašuju stanovnike Vozuće, došli iz Srbije, tražim akciju MUPa’. I još je dodao. ‘Moj tim za nesebičnu posvećenost zaštiti države i građana’ dežura 24/24′. Dakle, tip ne spava i nije u opštini već po šumama gdje obavlja svoje zadatke sa timom. I ima ‘tim’, ekipu budnih a odvažnih lovaca čuvara.

Vijest je planula onako kako je i zbog čega i zapaljena, policija je uzalud objavila kako su privedena dva a ne pet lica, i to kako su to građani BiH a ne iz Srbije koji su došli u posjetu i našli ‘tandžaru’, međutim šta zna policija gdje su granice, te kolika je snaga ove reliktne puške za dronove. Ebu Arma je tu da prosvijetli raju. Ah, da, ne važno, nije ‘nađeno oružje’ već jedna stara puška M/48, ali nikad se niko ne vjeruje.

Vozuća je to, a Sakib ne laže njegov duh lebdi, zna to Ebu Arma, inače poznati vjernik ali samo u džamiji. Na ‘fejsu’ jebe i grebe, od Boga do sitne djece kao i Zukan, ali za domovinu sve je dozvoljeno. Ovako je, podsjećamo, isto u ‘lovu’ hodžica sa Breke ahmedija Velić stari fejsbukovac prije par godina uhvatio ‘izraelske sumnjive turistkinje, obje’ u lovištima iznad Sarajeva gdje je sa svojim land-rover kolicima stražario, tako se to radi.

* Elem, za one koji su zaboravili, drug Sakib je fasovao na papiru 8 godinica zatvora jer su ovdje mudžahedini pod njegovom komandom ubili, sasjekli ili preklali preko 53 zarobljenika i gdje se najveći svjetski terorista Ebu Maali Alijin ’emir’ i komandant slikao sa odječenim glavama dušmana, gdje se i Mahmuljin fotkao i gdje je bitke vodio savjetnik Reisa izvjesni Muderris Halilović Nezim, kada je selo očisćeno od Srba dušmana, u akciji ‘Farz I’, zbog čega je Sakib postao ‘gazija’ ratni zločinac. Akcija se nastavlja jer sada u nekada stopostotom srpskom selu ima Srba sve do najviše pet-šest staraca ili starica, sve drugo su Srbi ‘dobrovoljno raprodali Bošnjacima’, u mirnodopskom humanom preseljenju. Akcija ‘Farz’ se nije do kraja provela, slijedi nastavak.

* A šta će tek Ebu Arma ili Ebu Niho ‘AntiDayyonac’ otkriti ili koga će uhvatiti nakon 02. maja kada Dodik počne disati i udisati ruski zrak ili kad kihne na škrge, kada se bude proslavljala Rezolucija o genocidu u Srebrenici po kojoj se ne zna ko je počinio ali se znada je genocida bilo, ili kad autobusi počnu dolaziti u Srebrenicu, ostaje da se doživi.

Ako NATO ne stane na nepostojeće granice entiteta, ili ako Ramo Isak ne počne sa hapšenjem, nema druge nego vratiti Bakira i Sebiju u vlast, inače će nas proljetno zelenilo koštati crnog ispod noktiju. Zbog njega, naime, sve nam se ovo i dešava.

P.S. ličnosti i događaji u ovoj priči, slučajo su – namjerni!

photo : ‘Ebu Arma’ Armin Imamović, vođa ‘tima za očuvanje i budnost’, arhiv