Nakon što se iftarilo u KPD Zenica u čast Oca i Sina, nakon tik-tok filmića o uvježbanosti najnovijeg direktora iz tajkunske familije ‘trojke’ Rame Isaka i njegovih zatvorskih čuvara, vraćamo se u normalu : na optužbe Policije i Tužioca da su sinovi Rame Isaka u njegovom prisustvu fizički napali jedno lice na benzinskoj pumpi, sin Rusmir direktor optužuje vrh vlasti ZDK da ‘pakuje’ njegovoj familiji zbog prethodnog direktora Redže Kahrića i njegovog sina, spominje i kazan za rakiju u zatvoru i nestanak 800.000 KMa …

Tako to ‘hoda’ u ljubavnom, stranačkom i biznis državnom, nadasve ‘patriotskom’ poslu : kad nestane ljubavi, izlaze na površinu prljave gaćice, kurtoni i žetoni. Kontroverzna tajkunska i kriminogena familija Rame Isaka ministra FUPa, sina poslanika u Parlamentu koji je svojim glasom potvrdio imenovanje ćaće i bivšeg ‘kralja šiše i nargile’ Arnela Isaka te drugog sina Rusmira direktora KPD Zenica Arnela, bukvalno ne silazi sa društvenih mreža i crne hronike. I humornih brojnih portala. No i pored toga, ova najmanje 18 miliona ‘sve po zakonu i pošteno’ bogata familija je i dalje ‘najveći džoker’ vlasti ‘trojke’ koja u šaci drži i Nikšića i Konakovića, pa i Fortu.

Otac Ramo Isak, karikaturalni ministar i još vickastija državna štetočina u vlasti je poznat i osuđivan za nasilničko ponašanje ‘odranije’, što mu je bila odskočna daska za ministarsku fotelju Prvog Policajca, nedavnu je javnu priču kako su njegovi sinovi u njegovom prisustvu izmlatili jednu osobu na svojoj benzinskoj pumpi, javno demantovao uz već poznate rečenice kako je sve laž i kako se ‘boji samo Allaha’. Kad su Policija i Tužioci ZD Kantona potvrdili da vode istragu u vezi tog događaja, javio se direktor KPD Zenica Sin Rusmir i podebljao Ćaćin demant optužbom na račun bivšeg direktora Redže Kahrića, koji ‘uživa zaštitu’ vrha MUPa Zeničko dobojskog Kantona, odakle vidi ovo ‘pakovanje familji’.

Slatko nabrajanje po onom ‘poslije J. ima K.’ započinje svojim poštenjem i uspjesima i pozivom na zakone a onda Redži nabacuje. Te on je vršio pritisak na mene da unaprijedim njegovog sina koji je uposlenik zatvora, te on je od svega za vrijeme mandata ‘nabavio jedino kazan za pečenje rakije u zatvoru’, te penzioner je a vrh vlasti Kantona ga zaposlio za savjetnika i sve u tom stilu. Uz napomenu kao i Ćaća, ‘neće me uplašiti, bitka se nastavlja’. Pominje se i nestanak 800.000 KMa iz ‘kase zatvora’, što je indikativno ali ne mora biti netačno, iz više razloga. Prvo, novi vlastodržac uvijek nađe da je ‘iz kase nestalo’, pa se doda cifra, iako je u startu sumnjivo da se toliko novca može i smije držati u kasi bilo koje firme ili poduzeća, postoji nešto što se zove ‘zakonski minimum’, sve ostalo je na računu firme. No, u BiH ne vrijede ovakvi zakoni, čak ni u Reisatu (i otuda je nestalo iz kase pofino para kad je u kasu zavirio ‘Hižaslav Mustafa Cerić, najmanje ondašnji milion ondašnjih DM, ukrao ih valjda policijom otjerani Reis Selimoski), u mafijaškoj državi vrijede oni drugi. ‘Samo se Boga bojim’, ‘Bog mi je svjedok da sam fin i pošten’ i tu je kraj i istrage i priče o kasama. Svjedoku se vjeruje.

Najzanimljiviji dio u svemu ovom ljubavnom istresanju veša i smeća jeste u navodu mlađaHnog direktora Isaka o ‘nezakonitom zapošljavanju i unapređenju’ sina bivšeg direktora, koje ponašanje je po Isaku Mlađem ‘očigledno kršenje zakona’ i veliki grijeh. Redžo, smijenjeni direktor je u ‘reakciji’ naveo da je ‘njegov sin ispunjavao sve uslove pa napredovao do bolje pozicije’, a sina je valjda zaposlio ‘po zakonu’, po kojem je obaveza iliti ‘farz’ uposliti najbližeg svoga. Rusmir novi direktor tvrdi kako je zbog tog uposlenika sve ovo familiji Isak ‘napakovano’, a da Redžin sin nije dalje napredovao jer se Rusmir ‘drži zakona’ i neda kao ni Ćaća mu – ništa mimo propisa.

Da sam kakav anonimni komentator na društvenim mrežama, na ovakve ‘objede’ Rusmira direktora bih samo dodao ‘hahaha, grohotom se smijem’, ili ‘Redžo na (H)aparatima’. Kako to nije slučaj u mom slučaju, reći su ovo. Oprostio bih bivšem direktoru sve osim ovoga sa sinom, kad vidim kako se Rusmir drži uspravno i ustavno kao ‘plot pijanog insana’. Ne zbog toga što ne vjerujem da je bivši Babo uhljebio Sina u zatvor i svako malo godina ga unapređivao ili što to opravdavam, dapače. Samo zbog jedne činjenice : a to je izbor Rusmira Isaka za direktora zatvora. E, tu se zaista čovjek može razveseliti do nebesa. On koji je postao direktor KPD Zenica samo zahvaljujući ‘Komisiji trojke’ koja mu je kao Sinu Oca Rame ministra dala najviše bodova, a Ćaća Ramo postao ministrom zahvaljujući glasu Sina Arnela u Parlamentu, prigovara na ovaj nepotistički familijarni bošnjački kurvarluk. U kojem političkom incestu je zajahao u stolicu direktora KPD Zenica.

Tite mi, kao kad starleta Karleuša tvrdi da je golišave slike njenog i međunožja fudbalera Vranješa sve sa njegovim polnim organom Vranješ ‘zlopotrebom i njenom neopreznošću’ pustio u javnost i uzrokovao da njen slijepac muž progleda, iako se sa njim ‘susrela slučajno i samo jedanput’.

Jebo kazan za rakiju ili pare iz kase, ovo je baš ono za ‘aparata’. Odoh odmah da se sam nakačim, pa makar bio to i Sebijin Fadilov respirator.

photo : dio ‘Isakoida’ familije Rame Isaka ministra FUPa (drugi s desna), direkor KPD Zenica Rusmir Isak je prvi s lijeva, sa mobitelom, arhiv