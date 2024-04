BRESKVICA ILI TEYA DORA, Zukan Helez ili Nenad Nešić, PITANJE JE SAD – riješeno : Zukan Helez je već jednom odgovarao na Sudu za davanje lažnog iskaza zato mu se može više vjerovati, na zadnjem redovnom sijelu kod sandžaklije na radu u BiH i tv ‘Face’ Senada Hadžifejzovića sve je odlučeno – ‘jučer me je zvao Dok u vezi nekog starog naoružanja u Doboju, i to smo riješili ‘…

– Laž nije samo srpski državni interes, po onoj definiciji Dobrice Ćosića („Mi lažemo da bismo obmanuli sebe, da utešimo drugoga; lažemo iz samilosti, lažemo iz stida, da ohrabrimo, da sakrijemo svoju bedu, lažemo zbog poštenja. Lažemo zbog slobode. Laž je vid srpskog patriotizma i potvrda naše urođene inteligencije. Lažemo stvaralački, maštovito, inventivno…“), laž je u biću svakog državnika i svake države.

Ova definicija srpskog akademskog nacionaliste i pisca odlično pristaje i uz bh državne uhljebe i vlastodršce i čini se da je BiH sa ovakvim karikaturalnim, opasnim i bolesnim ‘predstavncima u vlasti’ odavno prevazišla Ćosićevu jednonacionalnu dimenziju i definiciju laži i lagarija. Jednostavno iz razloga jer BiH ne vode sposobni već podobni sa debelim pedigreom iz sudskih arhiva kriminala, kaznenih evidencija i presuda kao zalogom za uspjeh. Što veća baraba, krimos ili lažov, to bolje mjesto u ljestvici popularnosti. Vidjeli smo da je kompletna SDA mafija sastavljena od kriminalaca, falsifikatora i osuđenika, naslijedila ju je slična ili ista ekipa, sličan princip i metodoligija je i kod ostalih ‘konstitutivnih’ odabranika, Ćosić je već tri decenije prisutan i u BiH.

– Ako smo pomislili da su razotkrivene opasne a efektne laži Bakira Izetbegovića kojima nas je obasipao i koje još plasira samo ‘incident’ i ‘izvlačenje politike na dlaku’ (kako je volio pravdati svoje gluposti i mudre zajebancije koje debelo koštaju državu) u krivu smo : ‘sve je isto samo Njega nema’.

U moru klasičnog natjecanja u lažima, raspirivanju mržnje i stvaranju atmosfere straha i nemogućnosti zajedništva te ‘razvlačenja pameti’ i Bogu i narodu koje se odvija ne u državnim uredima već u medijima i po socijalnim mrežama, teško je proglasiti pobjednika, preveliki je izbor ‘laureata’, međutim neka imena se posebno ističu. Usljed čega je u državi ‘sve jasno’ a ništa se ne zna.

Osim što nikada nismo saznali tačan i originalan prijevod Daytona na kojem počiva i država i Ustav, nikad ne saznamo ni šta ovi ‘državnici’ dogovore, šta potpisuju, koliko su nas zadužili i kuda idemo. Sporazum Čovića i Izetbegovića u Mostaru u vezi, nakon 12 godina, neprovedenih izbora, još je nepoznat. Imamo samo Bakirovu i Draganovu interpretaciju, i dalje imamo podijeljen grad. Ne znamo ni da li idemo u NATO ili se samo sa tim Savezom uvježbavamo, niko sa sigurnošću ne zna osim Željka Komšića ‘gazije’, da li smo u ‘reformama’ ili samo što nismo ušli u NATO, sadržaj famoznog APN plana nikad nije rasčišćen. Još rasčišćavamo i već smo po Bošnjacima ušli a po Srbima nikada u NATO. Mogli bi danima nabrajati ove namjerno servirane teme i dileme i opet nam ništa ne bi bilo jasnije nego što je bilo prije nekoliko godina. Evo, najnoviji ‘historijski’ sporazum sa EUROPOLom oko razmjene bezbjednosnih podataka, čim je potpisan postao je problematičan. Bošnjaci kažu jedno, Srbi drugo. Ne znamo ko ima a ko nema od ovih državnih guzonja ‘pristupe tajnim podacima’, saznajemo da svi imaju i svi nemaju. Zato što nas lažima obasipaju svaki dan opasno mentalno bolesni i nacionalistički obojeni ministri, predsjednici stranaka, članovi bh Predsjedništva, svi redom. Ne znamo tačno ni da li je ili nije Denis Zvizdić skupa sa Bećirovićem i Komšićem dogovorio ulazak NATO trupa u BiH, ali neke trupe su već po ulicama Sarajeva i ‘vježbaju’, na kraju svih krajeva kažu ‘prošireni’ EURUFOR, nije NATO.

– Laž je naša genetska osobina ma kako se hvalili čistoćom i pravdom i po tome smo svi Balkanci, no ima i nejednakih među jednakima. Ako zanemarimo ‘jastrebove’ i ostale živuljke iz stranačkih kutaka ‘jet-seta’, vjerske i državne plaćene botove i ahmedije, ako čak na tren zaboravimo višegodišnja najavljivana hapšenja Dodika od strane bildera, milionera i ‘odranije poznatog’ ministra Rame Isaka i njegove degenerativne familije, dva imena se nameću kao sasvim podobna za ponijeti oskar laži za proteklu i buduću godinu. To su ministar navodno ‘zajedničkih oružanih snaga BiH’ Zukan Helez i ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić. Sa velikom konkurencijom da kipić ‘oskara laži’ ponese Zukan Helez.

Ovaj dvojac već mjesecima uz evropsku platu zabavlja bh raju i zorno pokazuje da za BiH ima nade u EU. Njihovo cerekanje i podjebavanje na soc. mrežama a poslije jaransko glasanje u Vijeću ministara, prava je bh klasika politike. U potpunosti liče na takmičenje za ‘Eurosong’ Srbije, i kao da pratimo nadmudrivanja izvjesne ‘Breskvice’ (Anđela Ignjatović) i njene ‘protivnice’ (Teya Dora) Teodore Pavlovske. Ono, ova prva, je pobijedila glasovima žirija a drugu hoće publika. Nešić i Helez su toliko strastveni u svojim ‘ekskluzivama’ i vještini pisanja po internetu, da samo dijelić te energije utroše na rad u Vijeću ministara, BiH bi provjetala. Halalite mi : probeHarala bi.

– Laž je nasljedna osobina ali ona se također i izgrađuje i usavršva u politici, po definiciji Meše Selimovića. Koji je to objasnio ovako, parafraziram : kad običan čovjek laže mi ga osuđujemo, kad to čini političar mi ga hvalimo i kažemo da je ‘uspješan i snalažljiv’. Iako se radi o mentalnoj bolesti u svrhu pravljenja istine i ubjeđivanja svih drugih u to, koja je preteča još opasnije zvane šizofrenija, Helez je ipak veći kandidat od Nešića za ovu bh državnu nagradu i plaketu. Osim urođenih lažljivih gena, ovaj SDPov ‘terminator’ ima i ovozemljaska iskustva : silne tuče u pijanom stanju po kafanama ozvaničene presudama, čak, ima jednu i za ‘davanje lažnog iskaza’ sudsku potvrdu (uslovnu osudu) da može lagati do mile volje. Po čemu je u velikoj prednosti od Nešića.

Nije zabilježeno u istoriji poslije dogodovština Bakira Izetbegovića da je ijedan bh političar toliko prepun informacija i lakoće laganja od Zukan Heleza. Sve je započelo još dok je bio u ministarstvu za boračka pitanja i famoznom ‘revizijom’ statusa boraca ArbiH u vrijeme SDA vladanja (koja je od 200.000 narasla na armiju od pola miliona onih koji primaju zasluge i dodatke za učešće u bitkama), revizijom koja je pojela najmanje 20 miliona KMa a i dalje imamo isti ili veći broj korisnika državne kase a Zukan ju je proglasio ‘historijskom’. Poslije njegovog imenovanja u vlasti ‘trojke’ na čelo ministarstva oružanih pa čak i ‘zajedničkih snaga’ i one domoljubne jebačine matere Dodiku u Konjicu juna prošle godine, Zukan je postao čovjek sa ‘najvećim bošnjačkim mudima’, većim od onih ‘Hrvata Komšića’, islamologa Bećirovića, Konakovića ili zelene Benjamine Karić. Od tada se ‘ne skida’ sa tv ekrana ‘Ataturka’ Hadžifejzovića i ostalih medija, odakle dolaze sve same ‘ekskluzive’ (‘imam dokaze ali nesmijem vam sve reći’), koje u par dana postanu jad i čemer od laži i budalaština.

– Helez obznani tako da se po Republici Srpskoj organizuju ruski kampovi za terorizam, jer je Dodik prethodno obznanio one ‘bošnjačke i radikalne’ u FBiH, Nešić se uključuje i demantuje. Nakon par dana zvanični bh organi ustvrde da nisu tačne informacije Heleza, ali Helez ne posustaje. Kaže ‘prepali se kad sam informisao javnost pa pobjegli preko Drine’. Onda Helez ‘otkrije’ Senadu kako ‘svakog prisluškuje‘ jer ima ‘svoju obavještajnu službu’, zvanični organi to demantuju jer takve službe nema u OS BiH. Onda dođe Helez kod Senada pa objavi kako ‘formira rezervi sastav’ vojske u BiH, pa opet dobijemo demantij ali Heleza ne možeš demantirati. Njegovi izvori su ‘stoposto tačni‘ a ne odgovara za lagarije i opasne spletke. Poslije objavi kako je ‘sve dogovoreno’ i kako ulazimo u NATO a čelnik tog Saveza ga sutradan demantuje. Priču Heleza o ‘prodaji bh dronova‘ demantiraju odmah sutradan nadležni organi ali ko to može izbrisati i ko može i pomisliti da ministar smije nekažnjeno lagati.

– Zadnji, da kažem najnoviji trach susret sa čovjekom koji najavljuje rat u BiH tri decenije ‘a nikad nije izgovorio riječ rat’ marta ove godine, odlučio je : oskar popularnosti za laž ide Helez Zukanu. Ministar je sam odlučio i presudio ko je ‘Breskvica’ a ko ‘Teya’.

Na pitanje sugovornika uvijek istih faca i tema ‘da li se sastaje ili čuje sa Dodikom?’ koji je po ministru ‘gotov, budala, zreo za pregled kod doktora’, ministar sa presudom zbog laganja Helez je bio decidan.

‘Čuli smo se prije neki dan, u vezi nekog bespotrebnog naoružanja u Doboju koje je trebalo uništiti, i to smo riješili’.

photo : dva ministra, Zukan Helez i Nenad Nešić, arhiv