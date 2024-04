opasni lažovi vlastodršci, mediji, Rijaset i međunarodni predstavnici : najskuplje plaćeni u Regionu a najveći mediokriteti, to su ‘naši predstavnici vlasti’ i vjere koji osim slikanja, javnog huškanja na rat, talasanja i poziranja ne rade ništa, plaćeni mediji su njihova oaza bahatosti i bezobrazluka, baza ­’međunarodni predstavnici u BiH’ a vjera duševno nadahnuće …



* Svi znamo za ‘trojku’, poslije zadnjih demokratski pokradenih izbora sklepanu vlast u BiH, koja je uz šutnju tužilaštva, sponzorstvo međunarodne zajednice i uz pomoć medija preraspodjelila fotelje i državne resurse i proglasila ‘napredak’, propast one prethodne vlasti te najavila promjene i uvođenje države u EU. To je ona matematička kombinacija Dine Konakovića (NiP), Nermina Nikšića (SDP) i Edina Forte (NS), koja je od slavodobitne jednačine ‘jedanaestorka’ spala na ‘trojku’, prijeteći da, kako ono na bosanskom čisto veli ‘Hižaslav’ Cerić Mustafa postane – ‘jednojka’.

* Međutim, ako niste znali, u BiH postoji i ‘četvorka’, zlosretna kombinacija u državi koja je slična ‘trojki’ ali sastav je malo šarolikiji i bogatiji. Na sceni je jača i žešća matematička kombinacija od ‘trojke’ iz sarajevske uskokotlinačke mlado i staromuslimasnke braće i nju sačinjavaju četiri podgrupe vladanja državom. U prvoj grupi su pored već znane ‘trojke’ Sarajeva i predstavnici vlasti opozicije, trenutno ošamućene SDA mafije i njenih bratskih satelita, u drugoj su bh, prvenstveno nacionalistički bošnjački mediji koji su plaćeni da ‘četvorku’ predstavljaju i pretvaraju u internet zvijezde i karikaturalna božanstva a ‘strance’ u navijačku skupinu, treća podgrupa su tzv.’međunarodne snage ili faktori u BiH’ gdje su u igri zapravo nekoliko stranih ambasadora u BiH (prvenstveno američki, britanski, ruski i EU ambasadori) koji su u ovoj bh skazki glavna baza ovoj nakaradnoj bh vlasti, sukladno interesima njihovih zemalja, uz njih djeluje i visoki bh predstavnik Schristian Schmidt. Četvrta podgrupa kao omotač okolo države su vjerske organizacije, od kojih se najviše ističe i zamotava Islamska Zajednica BiH na čelu sa Reisom hodžom Kavazovićem koja je prekrila čitavu državu. Ta i takva ‘četvorka’ u Daytonskoj BiH jeste glavni krivac neminovne propasti države BiH, države čiji kraj se nažalost nazire i pothranjuje, makar ovakvu državu i primili u EU a ne samo u predsoblje evropske zajednice.

* Ako bi unutar ove grupe tražili glavnog krivca onda su to svakako predstavnici ‘međunarodne zajednice’ ma šta god ta kovanica značila, unutar podgrupe vlasti i opozicije to je sigurno ona ‘bošnjačka komponenta vlasti’ u sprezi sa IZBiH, a evo i zašto.

Uz pristanak Alije Izetbegovića a pritiskom Amerike, u Daytonu je radi mira stvorena država po želji majstora rata, podijeljena po Kantonima – državama i etički rasčišćena kakva do sada nije nigdje skrojena i koja opstaje jedino zahvaljujući snazi i moći Amerike i ostalih međunarodnih saveznika. Dakle, na silu. Međutim, iako ovi strani faktori sve znaju o BiH, iako su upoznati sa krhkim i nepravednim mirom te sa komplikovanom strukturom države, već tri decenije surađuju, partnerišu i održavaju pa i plaćaju nacionaliste i ‘lidere’ tri zaraćene strane, nasljednike i potomke istih onih koje su osudili za krvavi rat, genocid i žrtve, i pod maskom ‘održavanja suvereniteta’ države oni zapravo produbljuju sferu svojih interesa a uz pomoć nakaradnih i kriminogenih ‘predstavnika u vlasti’ polako a sigurno ruše državu. Suverenitet države su davno potkopali, oni odlučuju o svemu, od vrtića do vrha državne vlasti. Donose propise, postavljaju vlast, utiču na pravosuđe, biraju sudije, odlučuju o zaduženosti države, o svemu.

Njihova zadaća je trebala biti među prvima ne dozvoliti da se tri decenije u vlasti održavaju sinovi, unuci ili rođaci onih koji su državu uveli u rat i razvalili je, a to upravo rade. Pripomaže im i visoki bh predstavnik jer ne koristi svoje ovlasti. Svakodnevna medijska blamaža i balkanizacija diplomatskog rječnika je postala nekulturna i degutantna a u njoj učestvuju revnosno i ‘strane diplomate’, pravdajući svoje neizvršnje zadaće ‘suverenitetom’ države. Hoće reći kad se pravdaju – ne možemo mi vama birati predstavnike, što je notorna laž jer istovremeno uz preskupe svake dvije godine izbore, sakrivaju krađe i pljačke glasova i aminuju pokradene izbore potvrđujući ih kao demokratske, produžavajući funkcije onima na koje se ‘žale’.

Osim toga, ovi strani ‘predstavnici’ svojom medijskom harangom stvaraju još veći haos u državi, dok svakodnevnim političarenjem sa vjerskim ‘liderima’ posebno sa hodžom Kavazovićem, svode naciju na vjersku skupinu i pušu u jedra ‘onih drugih’ koji tvrde da se BiH pretvara u šerijatsku zajednicu. ‘Izabrani predstavnici u vlasti’ koje međunarodni faktori prihvataju kao legalno izabrane predstavnike iako znaju da su to sve mafijaši, nacionalisti iz tri fašizodina tora, nastavljaju tamo gdje su njihovi preci otpočeli. I tu nema razlike između pozicije i opozicije.

* U najkraćem : da se hoće i da se želi dobro za spas države, međunarodni faktori na čelu sa VP ‘Švabom Šmitom’ bi sve mogli lako riješiti, mogli su i ranije. Znači, promijeniti propise i omogućiti vanredne izbore koji ne postoje u bh propisima a ne šminkati postojeće, rastjerati kretenoide i nacionalističku bandu opasnih lažljivaca milionera u vlasti i zabraniti im bavljenje politikom, donijeti propis da im se oduzme imovina, uspostaviti razmak između državnih organa i vjerskih institucija, uskratiti fondove i kredite kojima vlastodršci pune džepove a siromaše raju i državu. Umjesto potpaljivanja vatre oko NATO saveza, ruskog ili američkog plina, vojnih vježbi, umjesto svakodnevne licitacije sa žrtvama i genocidom i ‘partnerstva sa zajedničkom vojskom’, formalnog svijetla za ulazak u pregovore oko ulaska u EU, to bi bio pravi potez očuvanja i države i suvereniteta. Ovako, kao što su devedesetih zbog svojih interesa srušili Yugoslaviju uz pomoć Miloševića i sličnih nacionalista iz okruženja, srušiće i BiH. I dok je njih u BiH, biće i ovakve države i ove bagre u vlasti. Provjereno.

* Mediji koji dobivaju lovu i od ‘svojih’ i posebno od ‘stranaca’, usavršavaju ovu rogobotnu idilu prijeteći svaki dan ratom i beznađem, veličajući ‘uspjehe svojih’ smijući se nemoći ‘onih drugih’, glorifikujući ‘patriotizam i nenadjebivu snagu domaćih u zagrljaju sa ‘strancima’, hvališu strane strupe po ulicama gradova, prizivaju rezervni i drugi sastav živog mesa i sve više počinju ličiti na one s početka prošlog bh rata.

A Bosne sve manje. Sve je manje naroda u njoj a sve bliže rovovi i haubice.

Po onoj čuvenoj Alijinoj : ‘mirno spavajte’. K’o zaklani.

photo : jedna od nekoliko karti ‘jedinstvene i suverene’ BiH, arhiv