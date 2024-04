Sunovrat advokatske mafije – Senad Pećanin i Elmir Jahić : okolo poštenog Fadila Novalića sve goli lopovi, i tužioci, vještaci i sudije, evo ih i Ministarstvu pravde i u bh Predsjedništvu čak?

* Kao što znamo u državi mafije ima raznih ‘familija’. Imamo ‘regularnu mafiju’ – kriminalce poznate od ranije i od kasnije, kokainsku, policijsku, političku, prosvjetno edukativnu, građevinsku, medijsku, tužilačku, sudijsku, doktorsku, šta znam, recimo i vjersku, da ne nabrajam, dobili smo i advokatsku. Savim logično jer u u jednoj od najkorumpiranijih država u kojoj mafijaški pedigre, osuđivanost za korupciju i zloupotrebe odavno egzistira kao zakonski postulat po kojem u vlast ulaze podobni (‘snalažljivi’) a ne pametni i pošteni, i ne može drugačije.

I sve su mafije Svijeta slične, male su nijanse i razlike. I da znate i to, nisam im ja dao ovaj epitet, to se javno obznanilo u medijima odavno, i uglavnom se povezanost ogleda uz spregu politike, Suda, tužilaca i advokata. Iako je ta teza donekle tačna i prihvatljiva, treba joj dodati i zakonske propise koje su donosili i još ih donose oni kojima odgovora mafijaška država.

* Obično se za pojam advokatska mafija kroz prizmu medija i predmete u kojima zastupaju vežu imena Vasvije Vidović i Senke Nožice (koja je uz hapšenje predsjednika Suda BiH Debeveca bila čak i sama uhapšena kao saučesnik, sakrila njegov jedan od četiri telefona ali isti dan i puštena i zaboravljena od strane tužilaca), budući da njih dvije imaju ekskluzivno pravo ‘od Alije do današnjijeh dana’ u zaštiti države i na ‘odbranu’ najžešćih državnih ‘kapitalaca’, međutim nisu jedine. Srodnike ‘familije’ možemo naći na širom fonu popisa advokatskih kancelarija i Notara, od kojih su mnogi čak i odgovarali pred sudom za zloupotrebe i korupciju.

Zadatak advokatske mafije je brzo i elegantno zgrnuti lovu i izvući klijenta iz zatvora ili po mogućnosti spasiti ga zatvora, a sve sa pozivom na otrcane i poznate fraze. ‘Politički progon’, ‘šokantno kršenje prava’, ‘neviđena blamaža patriota i heroja’ uz već izgrađeni imidž ‘najboljih’ i najskupljih, već viđeno koje često i ‘pali’.

* Uz predmet ‘afera respiratori’ advokatski par Fadila Novalića-Senad Pećanin i Elmir Jahić (nakon što je iz odbrane neobjašnjeno izišla Vasvija Vidović sa svojom pomoćnicom), svojom odbranom su otišli najdalje i najdublje u do sada nevi]ene adokatske akrobacije. Podsjećamo, Novalić je pravosnažno osuđen u toj ‘aferi’ na četiri godine zatvora skupa sa Hodžić Fikretom ‘malinarem’ (5 godina) i Fahrudinom Solakom (6 godina) zbog zloupotebe u nabavci neispravnih respiratora, i sva trojica se nalaze na izdržavanju kazne, nakon što su iscrpili sve mogućenosti za odgodu izvršenja kazne. Čuli smo i zna se da je u odbranu Novalića stala sva SDA, Reis i velika većina medija, ‘na pravdi Boga je osuđen pošten Bošnjak i vjernik’, ništa drugo nego pravi ‘udar na Bošnjake i državu’.

Međutim, Jahić i Pećanin su poštenje Novalića razradili na poseban način, do sada ne zabilježen u analima pravosuđa. Napali su i proglasili sve druge lopovima i kriminalcima, jedino je Novalić poštenjačina. Pećanin je ‘uskočio’ u odbranu također specijalno i totalno nezakonito i nemoralno. U vrijeme hpšenja Novalića javno ga je prozivao za kriminal i čak podnosio krivičnu prijavu protiv njega, međutom lova i ‘patriotizam’ Pećanina učinili su svoje.

* Prve optužbe i ljage na Sud i Tužioce BiH izbacili su Vasvija Vidović i njena kancelarija, kad je presuda postala pravosnažna. Ustvrdili su da je Novalić osuđen na osnovu ‘nepostojećih zakona’, na temelju ‘nezakonite optužnice’, ‘nelegitimnog vještačenja’, ‘na temelju propisa Republike Srpske’, itd. Suđenje su nazvali ‘medijskim scenarijem’ i ‘nalogom američekog ambasadora u BiH’. Poslije su sa pljuvačinom na Sud nastavili Pećanin i Jahić nakon što je odbijen zahtjev Novalića za odgodu izvršenja kazne a nakon ‘silnih neprospavanih noći čitajući predmet’ krenula j hajka na ministarstvo pravosuđa BiH koje je dalo negativno mišljenje u vezi zahtjeva za pomilovanje, uz to su kritikovali i članove Predsjedništva jer su unaprijed rekli da će molbu za pomilovanje odbiti ako ministarstvo dadne negativno mišljenje.

* Najnovije iz kancelarije advokatskih mozgova ukazuje da iz predmeta pomilovanja ‘nedostaju dvije stranice’ i to one ‘u kojima su navedeni najbolji dolazi za pomilovanje’, zbog čega bh Predsjedništvo koje je dobilo tako ‘frizirana dokumenta’ i ne može pravilno odlučiti. To jednostavno znači da je neko ukrao dio iz spisa u Ministrastvu pravde. Sad znači ne valja i korumpirano je i ministarstvo pravde. Onda kažu u medijima da će podnijeti kivičnu prijavu protiv vd predsjednice Minke Kreho jer je odbila njihov zahtjev za izuzećem sudije Stpar Brace (za kojeg također imaju pripremljenu krivičnu prijavu) koji nije po zahtjevu izuzet kako su tražili), povukli su molbu za pomilovanje jer je kažu bespredmetna, Novalić se javio u zatvor, ujedno impliciraju da su tužioci muljali i frizirali dokaze vještačenja.

* Dakle, sve su okolo lopovi osim poštenjačine Novalića. Koji je kao pravi vjernik ‘klanjao džumu prvo pa onda otišao u zatvor’. Da li ovi momci od zakona vide i slušaju šta govore?

Moguće je da sudije ne ocijene ili pogrešno ocijene koji dokaz ili činjenicu ali proglasiti sve najviše pravosudne organe lopovima, kradljivcima dokaza iz spisa i kriminalcima zbog Novalića, više je od hrabrosti i profesionalnog samoubistva. Budući da je naprosto nemoguće da su svi tako i toliko ‘ćoravi’ i instruirani da čak nisu u stanju pogoditi ni krivično djelo ili primjenu propisa. Obične neznalice u bh pravosuđu.

Ima logike da oni ovim napadom na Minsitarstvo pravde unaprijed aboliraju ranije optužbe na bh Predsjedništvo budući da se zna da je teško očekivati pozitvinu odluku poslije svih ovih sudvanj ai negativnog mišljenja Ministarstva pravde, međutim, nema logike osim uigranog ‘patriotizma’ i debele love da se ovako i na ovaj način izblamiraju sve bh pravosudne instance, pored dvije godine vođenog postupka i konačnih presuda.

Nije za odbaciti ni činjenica da im je ‘potvrđeno uz Predsjedništva’ da fale dvije najznačajnie stranice zahtjeva za pmilovanje zato jer to ukazuje da ovi momci mogu i da jesu u kontaktu sa članovma bh Predsjedništva, koji im čak daju ovakve podatke (kao da u Predsjedništvu znaju koje stranice nedostaju iz spisa), čime Bećirović i Komšić indirektno kao i advokati optužuju Ministarstvo pravde. Pojašnjeno bolje : nije mafija samo u advokaturi, ima je i u bh Predsjedništvu, ako se to utvrdi tačnim.

Nikada, međutim, nećemo saznati ‘ko je mućk’o Fadilovu colu’? Po onoj istoimenoj pjesmici grupe ‘Rizma feat slovo’ i njihovoj popularmoj numeri iz 2011.

Kao što se neće desiti da advokati odgovaraju krivično za ovakve ozbiljne optužbe iznešene u javnosti a ne dokazane. Živimo u mafijaškoj državi, logično. Neće mafija na mafiju.

photo : advokati Elmir Jahić i Senad Pećanin sa Fadilom Novalićem u sredini, arhiv