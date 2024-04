U Americi muslimani odbijaju iftariti sa ‘dragim’ Joe Biden-om zbog Palestine, u Sarajevu najveći muslimani u BiH – visoki predstavnik Schmidt i američki ambasador Murphy svaku noć na iftaru sa Reisom ili sa nekim od načelnika sarajevskih opština, apetit im je na visokom nivou

– Ova žderačina uz Ramazan poprima sve degutantnije i humornije konotacije, kakvi su nam i Islamska Zajednica sa hodžom Kavazovićem na čelu. Uz ovaj ‘RamazanFest’ primjetne su ipak neke izmjene, simbolične novice kao u ušminkanim zakonima ‘Švabe Šmita’ ahbaba Christian-a. Festivalizacija i estradizacija ‘najdražeg’ i brendiranog praznika kao uvertira za još ‘dražeg’ Bajram-‘Hižaslava’, sa vidno smanjene krkačine i selfie posta i gladovanja po parkovima, šatorima i autobus-tours-šator ekskurzijama po Podrinju, po brdima i ispod mostova, preselila se u državne i vjerske vrhovne institucije. Političko iftarčenje i harčenje državnih para nastavilo se u državnim institucijama i u društvu stranih diplomata. Tako smo dobili i potrebnu internacionalizaciju islama iz koje proizilazi i vidljivo je da je BiH vjerska država šerijatskog tipa, koja ‘baštini građanske slobode i prava’, baš onako kako je to ucrtao Alija Izetbegović svojom platformom države u ‘Islamskoj Deklaraciji’.

– I, kao što je red i zakon u svakoj ‘demokratskoj muslimanskoj državi’ koloniji ili protektoratu, zna se ko je najpozvaniji da nam objasni suštinu i draž države i državne vjere. Strane diplomate i ambasadori koji, kad se već pitaju, donose i uređuju državne propise, brinu i o našoj vjeri, budući da je ona okosnica države. Ali, nećete uz ovaj mjesec’skrušenosti’, ‘ibadeta’ i ‘merhameta’ (ma šta god ovo značilo na maternjem jeziku), kad se pomaže siromašnima i onima u nevolji, na iftarima naći bilo kojeg ambasadora ili članove diplomatskog kora, već one koji u mjesto da predstavljaju svoje države u našoj državi, predstavjjau i vode našu zemlju. Šta znam, teško da je iko vidio na iftarima ambasadore u BiH iz Japana, Švedske, Francuske, Njemačke ili recimo Nizozemske, da ne kažem gluho bilo ambasadore Hrvatske ili Srbije, naše susjede koji su nam po Reisu kad citira Kur’an najbliži, iako su oni tu i pomažu BiH, i doniraju, poste i iftare uglavnom američki ili britanski ambasadori, uz njih obavezno visoki bh predstavnik.

– Naravno da je ramazanska večera predviđena za one koji gladuju i poste i čitav dan se Bogu mole, ali u BiH taj islamski propis važi onako kako ga Reis tumači. On prepoznaje gladne. Na iftarima Reisa su uglavnom dobro uhranjeni i u skupa odijela utegnuti političari i njihova pratnja, ali to ne znači da nisu za iftar spremni. Sirotinja posti i jede ono što ima, što joj je Bog dao a država nije uspjela oteti.

Jučer je američki ambasador u Bih Michael Murph-y ponovo krkao i žderao sa Reisom političarem Kavazovićem, s početka Ramazana iftario je sa načelnikom opštine ‘Stari Grad’ Irfanon Čengićem. Čisto radi slikanja, Reis je doveo ikebanu Fincija i još ponekog međureligijskog postača tako da smo na slici mogli vidjeti kako je u BiH bratstvo i jedinstvo na pijedestalu života. ‘Do mojega’ i do Reisa. Murph-y, u pauzi kad ne iftari – rasprodaje namještaj, madrace, kopirne aparate i bijelu tehniku (što mijenja svaka dva mjeseca sudeći po aukcijama i oglasima), piše zakone i ‘fejs’ postove te se naprđuje sa Dodikom, Čovićem ili sa ostalim državnim tviterašima, pa očigledno ogladni i nema smisla pustiti ga da sam večera hamburgere uz omrznutu židovsku da ne kažem ‘Ćifutsku’ colu, vrijedi ga nahraniti. Tim prije, što je primjetno da je on po svoj prilici prešao na islam, samo neće još da (se) otkrije kako je ‘spoznao sebe i ljepotu vjere’, kao Tito nekada, što su kasnije objavili kad je umro. Da nije tako, ne bi on svako par dana kafendisao sa Reisom ili iftarčio kad je prilika. ‘Švabo Šmit’ je još veći musliman od Murphy-a. Da, da, on je čak i ozvaničio početak Ramazana pucnjem sa Žute ili Bijele Tabije uz certifkat rukovanja ramazanskim topom, najvećim čudom SDA namjenske industrije, dobivenim negdje u Hercegovini, i za njega je jedna sećija u Reisovim Dvorima na Kovačima uvije rezervisana. Uostalom, zna se da se Schmidt odavno ravna po šerijatskom zvaničnom bh kalendaru, tako da su uzalud prozivke Bošnjaka kako on mrzi muslimane. Zakone nameće obavezno nakon što posjeti Potočare, od njega se umirio čak i Emir Suljagić ratoborni naci-gazija i šef groblja u Potočarima nakon što mu je ‘Šmit’ nametnuo 6 miliončića KMa, zbog čega je utihnuo i džihad ratnik Reuf Bajrović, Emirov brat.

– Ovo vježbanje gutanja i cuganja je uvertira za Bajram koji nam kao ‘draži od dražeg’ stiže u naše avlije uskoro, kada će mo kod Reisa ugledati Schmidt-a sa kesicom i poklončićem kao i svaki put uz taj ‘presveti praznik’ druga ‘Švabe Šmita’, očekuje se da rukoljub tada Reisu Ajatolahu upriliči i američki ambasador. Činjenica da muslimani u Americi odbijaju da večeraju sa ‘dragim’ predsjednikom Joe Biden-om zbog Palestine i ubijanja djece u Gazi, nije i neće upropastiti apetit američkom ambasadoru niti Reisu, njemu posebno. Njemu, Reisu, je najvažnije da je tamo poslao nešto crkavice koju krade od naroda kroz silne sadake i muslimanski PDV zvani ‘zekjat’ od čega ni pola neće stići na odredište i zbog toga što je njemu ‘uvijek Gaza u mislima’. Dovoljno od njega, čak i kad se nažderava sa ovim stranim izgladnjelim vjernicima, slike Palestine mu ‘razdiru dušu’ i ostale organe.

– Ima jedna divna doskočica Prve U Bošnjaka profesorice bez portfelja, bez diplome i zvanja, ženke nekad najvećeg jarana Reisa ‘Seb’ Sebije Eelene Izetbegović (ma one što je nedavno inkasirala 35.000 KMa otpremnine i uz srednji prst odmahnula i državi i KCUSu pa se penzionisala u Skupštinu Kantona Sarajevo) koja nas je poučila da kad ‘jedan ode-dva se rode’, sintagma koju su oživjeli ovih dana upravo ova dva ‘novorođenčad’ Bošnjaka – Murphy i Christian. Čim je sa političke scene, saffova i iftara Reisa nestalo Bakira Izetbegovića, dakle jednog i jedinog, porodila su se ova dvojica. I Reis opet sit i ‘na broju’.

Dok oni, ova trojica – njih dvojica i Reis sam, slave i islamče, čitamo kako u Bužimu ‘najmuslimanskijoj opštini u BiH’ gdje se milioni KMa slivaju u nekakva turbeta, jarbole, tekbire i zastave, jedna djevojčica traži pomoć za lijek koji košta 1,200 KMa, pa se ne možemo oteti utisku o dobrodušnosti ovih stranih i naših muslimana. Na milione KMa je spiskano u stomake onih koji niti su bolesni niti gladni dok oni i to najmlađi poste i bore se za život uz molbe Uzvišenom i umiru za male pare koje nemaju.

Nažalost, ovakvih kao ova djevojčica iz Bužima je prepuna BiH ali vapaji ne stužu ni do Reisa ni do Boga.

photo : Reis Kavazović, Murphy, Christian Schmidt, Finci i ostala raja poslije iftara, arhiv