Još se ne zna sa sigurnošću ko je izveo teroristički napad u Moskvi iako je ISIS preizeo odgovornost za smrt, ali se pouzdano zna, na žalost, da je njihov prijeteći prst i njihova zastava sastavni dio ‘našeg’ bh vjerskog i političkog folklora.

– Teroristički napad izveden u Moskvi u kojem je ubijeno najmanje 133 osoba, iako priznat od strane ISISa kao njihova ‘odgovornost’, još će se raspravljati i utvrđivati. Amerikanci tvrde da iza ovog napada stoji ‘Islamska država’, Rusi koji su uhvatili neke od napadača tvrde kako su uhvaćeni na granici sa Ukrajinom (što implicira na organizovanje napada iz Ukrajine i otvara mogućnosti još žešćih ubijanja), slobodni strelci po internetu i majstori za teorije zavjere imaju svoje verzije. Od one da su to Rusi sami odradili da dobiju ‘opravdanje’ za još žešći rat u Ukrajini pa do zaključaka kako je to ‘djelo Amerike i cionista’.

– Iz BiH, iako se ne pita nizašta, među prvima stižu reakcije i osude. Željko Komšić, Bećirović i Zvizdić upućuju saučešća Putinu, Reis, SDA hodža se među prvima oglasio zgrožavanjem nad ‘zločinom bilo gdje da je učinjen’ koji ‘nema veze sa islamom’, ostali još ostaju u domenu šutnje. Ako zanemarimo poznate ‘teorije’ po kojima je Putin pobio svoje građane da bi ostvario neke svoje planove (nešto slično kao kad se tvrdi da su Markale djelo Izetbegovića i ArBiH, ubistvo prve srpske žrtve u Sarajevu da je ‘djelo’ Srba sa Pala, da je Hamas ‘proizvod Izraela’ i da je dogovoren njihov napad na Izrael da se krene u ubijanje muslimana, ili da su Srbi ubijali Srbe na Kosovu da bi dobili povoda za vojnu intervenciju), ovdje se postavlja sasvim logično pitanje koje se prešućuje.

A šta ‘mi’ imamo sa tim, pa da se uvijek prvi javljamo u ovakvim situacijama? I da se pravdamo?

– BiH naravno nema nikakve veze sa ovim terorizmo u Moskvi, ali Reis i njegova struktura vlasti itekako imaju razloga da prvi osude i reaguju, ma kako to izgledalo neproduktivno. Čime još više podgrijavaju postojeće sumnje i stalno potenciranje veze između BiH i islamskog terorizma.

Prvo, jer u većini terorističkih akcija u Svijetu, izvođači su islamske radikalne ubice a poznato je da BiH startuje na prvu da ‘brani vjeru’. Drugo, islamski bojovnici mudžahedini koje je Alija uz Reisa ‘Hižaslava’ Mustafu Cerića uveo u sistem ArBiH, obezbjedio im putne isprave i dozvole boravka a zatim uveo islamski protokol u vojsci i proveo masovnu islamizaciju građanske armije, još i danas su kamen oko vrata i Rijasetu i državi. Treće, suđenja bh državljanima u učešću u postrojbama ‘Islamske države’ nakon njihovog povratka ili izručenja, pokazala su da sistem kaznama koje su uglavnom do godinu dana zatvora nakon čega se otkupe parama, naprosto štiti ovu populaciju terorista koji su se odlučili vratiti u zemlju nakon što je ‘islamska država ‘ poprilično uzdrmana na Bliskom Istoku dejstvom Amerike i saveznika. Četvrto, i danas u BiH postoji na desetine (60) paradžemata i nekoliko mjesnih zajednica u kojima žive građani BiH po zakonima i obilježjima te i takve ‘Islamske države’. Peto, zastava ‘islamske države’ je legalizovana u BiH kao ‘normalna pojava’ i čak se ni prekršajno ne kažnjava, pod izgovorom da je to ‘pečatnjak Poslanika’, iako svi znamo i vidimo kako pod tom zastavom frcaju ljudske nedužne glave u borbi ‘protiv zapada i kršćana’. Šesto, ali ne manje važno su stalni godišnji izvještaji State Departmenta i Vijeća Evrope iz kojih proizilazi da u BiH ‘postoji mogućnost terorističkih napada’ raznih vrsta, česte su preporuke i na zvaničnim ambasadama za građane koji dolaze u BiH u skladu sa tim zaključcima.

– Nagli agresivni islam i bošnjački nacionalizam u BiH davno poprimaju svojstvo ideologije a ne vjere. Islamska Zajednica BiH koja diktira i mainstream medija i koja je partner u državnoj vlasti, previše je osjetljiva na vjeru i njene sljedbenike u Svijetu, tako da se oglašava čak i onda kad nema nikakve potrebe za tim. Svuda gdje su muslimani u problemima, iz BiH ide osuda i svađa sa tim državama, zbog čega smo zaratili sa većinom Svijeta. Sa svima osim sa braćom Arapima gdje su muslimani najviše ugroženi. Uzimajući u obzir te okolnosti, razumljivim se pokazuje zašto se u ovakvim prilikama Reis a onda ostali iz vlasti oglašavaju među prvima. Samo iz razloga da potvrde ‘da islam nema veze sa tim’ i da se ‘počešu tamo gdje ih najviše svrbi’.

– Naravno da islam ima veze sa ovim terorizmom u Moskvi ili nekim od ranije, iako, ponavljamo, BiH nije niti su njeni državljani učestvovali u tome. Zastava ispod koje su se oglasili predstavnici ISISa i ‘priznali odgovornost’ za zadnji pokolj a prije toga u mnogim sličnima, zapravo je po tumačenju Reisata ‘Pečatnjak Poslanika’. Svaki okidač ili pritisak na dugme daljinskog tih terorista počinje obavezno sa uzvikom i pozivom na Allaha’, kako se onda to ne može dovesti u vezu sa islamom. Takve zastave i takav ‘pečatnjak’ su gotovo normalna stvar u BiH na kućama ili na majicama, čak i djece u šetnji Sarajevom ili Zenicom ili Bužimom.

– Osim toga, poznati prijeteći prst ISISa i ISILa sa njihovih terorističkih akcija, sastavni je dio bošnjačkog folklora, o čemu smo vše puta pisali. ‘Prstaši’ su ne samo Reis, ili Muderris njegov savjetnik i službenik, poznati vojni mudžahedin komandant u ArBiH, prstom ISISa i ISILa prijeti i SDA buldog Haris Zahiragić, Bakir Izetbegović (iako iskreno on prefrira četiri prsta ‘Muslimanskog bratstva, kao brat Erdogan), i Salko Zildžić SDA nasilnik i kriminalac poslanik, pa čak i Ramo Isak ministar FUPa ili bilo koji drugi državni fićfirić, svaki hodža sa minbere obavezno.

Umjesto ovakvih ‘reakcija’ ili zajedno sa njima, najbolje bi bilo da se ovaj kažiprst zaboravi (jer je prst u oko i islamu i Reisu, i ostalima) i zabrani a zastava terora da se sankcioniše. Ako već hoće da spašavaju islam i vjeru. Koja ovim teroristima ne znači ništa, čak ni kad je Ramazan u pitanju.

Kako se to neće desiti, onda možemo i očekivati da ‘nas’ trpaju u izvještaje i zaključke u vezi terorizma, dok će i dalje iz izjava Reisa i političara dolaziti ono poznato ‘ovo nema veze sa islamom’.

A sa čim ima veze, zna li iko odgovoriti?

photo : znak ISISa i ISILa kao i prijeteći prst terorista, sastavni je dio bh bošnjačkog folklora, arhiv