Pravilnik iznad Ustava, Hadžifejzović otvorio Ramazansku sobu u studiu, Ramo Isak i njegovi ‘James Bondovi’, EU zeleno svijetlo za lovu i fondove i rang lista zaluženih, Bosna nastala uz Ramazan, SDA centrala u Vojkovićima, bh ‘zmajevi’ izgubili baraž zbog Ramazana … i druge priče

Pravilnikom ću te, pravilnikom ćeš me

Svuda i svagdje gdje ima države, Ustav je najveći i najviši zakon na temelju kojeg se donose ostali zakoni, propisi i podzakonska akta.

E, nije, BiH je bila i ostala još od Alije i onog famoznog ‘čudo bh otpora’, Zemlja čuda i čudesa. Kod nas je u modi Pravilnik, podzakonski akt kojim se pojašnjavaju i tumače određene odredbe primjene Ustava i propisa postao i zakon i Ustav.

Ovu neviđenu praksu i obezvređivanje zakona, kao što je i red legalizovao je čak i Ustavni Sud BiH, a revnosno ga koriste i druge niže instance. Tako je zbog poznate bh papazjanije sa popunom Ustavnog Suda, blokada i političkih zavrzlama, zbog čega u tom najvišoj pravnoj instituciji čiji kredibilitet se odavno narušava nema dovoljan broj sudija iz reda Srba koji su se pod pritiskom ili zbog uslova za penziju povukli sa funkcije, pravda je ostavljena predsjednici iz reda Hrvata, Bošnjacima i stranim sudijama. Ustavni Sud ne može donositi odluke u velikim vijećima i po apelacijama, pa je u tom organu odlučeno da to riješe Pravilnikom. Prvo su usvojili odredbu da mogu odlučivati bez Srba sudija a sada namjeravaju donijeti Pravilnik po kojem sudije koje su ispunile zakonski uslov za penziju, mogu ostati koliko još hoće. Samo da bi imali ikakav broj sudija za odlučivanje.

Nakaradno i neustavno i nezakonito jer je propisano da sa određenim brojem godina sudija mora u penziju, ali Pravilnikom nastoje to ‘ispraviti’ jer ne mogu se političari dogovoriti. Znači, kad nema Ustava i zakona, ima Pravilnika. Što bi rekao Hadžifejzović ‘šokantno’, dobili smo još ko zna koje po redu bh ‘čudo’. Od države i zakona.

Pravilnikom svoju nemoć i nategnutu i istrgovanu većinu hoće i rješavaju i vlasti ‘trojke’ sa partnerima. Kažu iz SDA, priprema se Pravilnik koji će im omogućiti da ‘izbjegnu blokade’ opozicije (SDA, NESa, SBiH i ostalih), iz ‘trojke’ tvrde da su pronašli rješenje protiv namjernih blokada ; izmjenom Pravilnika.

Ovo božanstvo Pravilnik već je iskorišteno u više slučajeva kod funkcionisanja Skupštine Kantona Sarajevo, pripremaju još dodatne izrade i dopune tog magičnog sredstva za rješenje svih zakonskih problema, koriste ga i Kantoni i Opštine jer oni su također vlast za sebe. Najjednostavnije : jebo Ustav i zakon kad imaš Pravilnik. A hoćemo u EU gdje vladaju Ustavi i zakoni a ne tehnička pisanija vlasti, međutim zašto da ne. Kad može u Ustavnom Sudu zašto nebi moglo i u ostalim organima vlasti i institucijama.

Sandžački vjetrovi pušu : na tv ‘Face’ soba za vjersku dušu

Malo u BiH ima džamija, medžlisa, mejtefa i soba za vjerske dužnosti, pa se vlasnik tv ‘Face’ Sandžaklija Senad Hadžifejzović dosjetio da po uzoru na muslimansku tv ‘Bir’ u svom studiju organizira Ramazansku sobu. I po uzoru na tv ‘Avaz’, tv ‘Hayat’ itd. Pa će tu u vrijeme ‘Najdražeg’ dovoditi goste koji će donosti samo fine priče a zapravo promovisati islam i vjeru islama. Dobro je hadžija i ministar VP Dino Konaković jednom rekao : ‘­džamije su nama važnije nego fabrike ili bar kao fabrike’. I nikad ih nije dosta. Ima da ih ima i u tv studijima.

Za Hadžifejzovića koji je također i vjernik i hadžija ovaj potez će se možda ‘isplatiti’ na Onom svijetu, na Ovom neće, ‘džaba je krečio’. Od kada je javno prozvao Reisa Kavazovića još 2021. zbog krađe i pljačke zekjata muslimanskog PDVa, za Reisa i njegove sljedbenike on je posato i ostao Nenad umjesto Senad. Plakao je i vrištao ‘neću halaliti Reisu’ ali ništa nije pomoglo, predmet je napada i pljuckanja još do danas. Tako to rade muslimani, čudno da to ‘Ataturk’ Hadžifejzović nije skontao.

Isak Ramo, klonovi – ‘vamo

Ramo Isak Prvi Pendrek FBiH, tajkun, vlasnik privatne političke stranke i glavni joker ‘trojke u vlasti je zaista ‘original’, kakav se ne rađa. Umjesto da radi svoj posao ovaj navodni sociolog ili ekonomista svakodnevno zabavlja raju po internetu, prijeti hapšenjem, bitkama i drvi o spašavanju države, zadnji put je briljirao sa izjavom kako je BiH ‘puna james Bondova koji će braniti Bosnu’ te zaprijetio da se niko sa tim ‘ne igra’.

Ako ga ne otme Holywood za svoj najnoviji film o britanskom špijunu James Bondu ili ako se ubrzo ne zarati u BiH, Ramo je gotov. Žalosno je da je Isak sve sa tik-tok familijom na funkcijama zapravo ogledalo ‘trojke’ i njenih ‘nestranačkih menadžera’ u vlasti zapravo ideju ‘originala’ pokrao od Dodika, njegovog nedosanjanog uhapšenika.

Dodik je naime prije Rame izjavio kako je ‘njega ne moguće klonirati’. A evo vidimo da je ste, Ramo se isklonirao.

I postao ne ‘original’ već blijeda kopija, kakvih je puna bh vlast.

Ima para kod EU drugara

Konačno smo dobili zeleno svijetlo za početak pregovora oko ulaska u EU. I iste bh priče, vlastodršci svaku pojavu, događaj pa i vremensku nepogodu znaju preokrenuti u pobjedu. Međutim, kod nas su svi pobjednici. Od Dodika do Konakovića ili Nikšića i Forte, koji je čak u čast ‘zelenog svjetla’ opalio sa promotivnim video uratkom kao uz izbore.

Naravno, svi koji znaju čitati i slušati mogu zaključiti da je ovakva odluka EU pozitivna ali ni blizu slavlja. Jer, nema datuma početka pregovora a nema još nikakve saglasnosti oko uslova koje je dala EU za početak pregovora. I, jer je ovakav ustupak Evrope samo u znaku geopolitičkih događanaj u EU, a ne bog zna kakav napredak u spašavanju države. Ono najvažnije zbog čega se svi u vlasti raduju nažalost nije uopšte ulazak u krug EU, tamo se ‘našima’ uopšte ne ide, u pitanju su fondovi i pare. Neke 2 milijarde eura, koje otpočinjanjem pregovora postaju dostupne ‘našim’ vlasnicima države, nezajažljivim i na pare nadrogiranim tipovima, razlog su ovom opštenarodnom veselju.

A hvale i priče ne fali. Još 2002. kriminogeni Zlatko Lagumdžija sada bh ambasador pri UNu je najavljivao da smo ‘sada država a ne teritorija’, pa nas evo i danas u teritoriji, države ni od korova. I to na tri teritorije. Zeleno svijetlo EU pozdravljamo, ostalo je sve za našu semafor koaliciju gdje nam više priliči narandžasto od zelenog.

Ko spomene partizana, stradaće mu nana, Bosna je nastala uz Ramazana

Ne znam da li znate da su sve važne bitke muslimana vođene uz Ramazan. Zbog čega nam je ‘najdraži’ uvijek najviše drag. Od zauzimanja Kabe od strane Poslanika Muhameda i bitke na brdu Bedr koju proslavljamo, pa do osvajanja Španije, Palestine , Kine, Rusije i čitavog Svijeta, sve je to odrađeno uz Božju milost u miroljubivom prazniku Ramazanu. Ako niste znali, tako je ‘stvorena i Bosna’ i Istambul, otkrivaju nam SDA pisci na portalu ‘Stav’, jer se zna da je po Kur’anu najslađe ratovati i osvajati. Po onome ‘ko ubije jednog kao da je ubio čitavo čovječanstvo’. Ništa ZAVNOBIH ili AVNOJ, kakvi brale, nas su Turci oslobodili uz Ramazan i uživali smo blagodeti te slobode stotinama godina, i danas je uživamo. Svi drugi koji su harali i vladali Bosnom su okupatori, Turci to nisu. Zato se u BiH uz ovaj mjesec ‘ibadeta’ ma šta god to značilo, ne prestaje s bitkama.

SDA centrala ‘preselila’, nikom nije do ‘veselila’

Bitke se vode svaki dan za državu BiH ‘koja je u ratu’ ali uz ‘najdražeg’ među najdražima, uz ovaj Ramazan, vode se za spašavanje ‘nevinog čovjeka’ Fadila Novalića. Kao što znamo čitava centrala SDA se iz Spahine ulice u Sarajevu, ‘preselila’ (nije umrla, Bože zakloni, samo promijenila dresu) u Vojkoviće, u mrsku Republiku Srpsku i Istočno Sarajevo. U zatvor, nego. Tamo su sve viđene glavešine SDA ali one koje su na slobodi, ne predaju se, jer kažu ‘bitka se nastavlja’. I nastaviće se i kad se isposti, jer to nam je ‘farz’ ili obaveza, sve dok se Novalić otuda ne vrati. SDA uz iftare sa Bakirom Izetbegovićem najavljuje i odbranu ratnih zločinaca generala pod optužnicama, najavljuje spašavanje Novalića, pa tako umjesto da poštuje pravni sistem i državu, radi joj direktn o glavi, a Reis potpomaže. Pomažu i mediji, jer bitka ne smije stati. Jedino se ne govori kako će se borba nastaviti ako slučajno i nedaj Bože i Bakir završi kod Fadila na zatvorskom iftaru? Ili, ako ga nestane kao i generala Prevljaka?

Saznajemo da je osuđeni ratni zločinac Sakib Mahmuljin koji se sakrio u Tursku, razradio takve mogućnosti za brata Bakira.

Oni siti a mi piti ili ne piti, odlučili svoji biti

Nepravda je, ali svijet je pun nepravde, naši ‘zmajevi’ izgubiše baražnu bitku u Zenici od Ukrajine. Džaba zastave, najave, džaba sve ekclusivna imena od fudbalera, nema nam na Evropsko prvenstvo, ostajemo u našoj ligi. Na Vratniku. A, Tite mi, kad se odgledao spisak selektora Miloševića, činilo se da Ukrajini nema spasa, u ekipi ‘zmajeva’ sve internacionalci i vedete fudbala, ne bi nijednog iz bh klubova, sve stranci i sve elita, od Džeke do Pjanića sa novom kosom. Međutim, gotovo, ‘zmajevi’ su pokazali gdje su i gdje smo mi. Sad ide paljba na selektora i vodstvo FS, da se ti ‘četnici Zeljković i Milošević maknu više, a niko čak ni selektor neće da priznaju da smo pali zbog nemoći i izgladnjelosti. Postili ‘zmajevi’, bar tako su se vukli po terenu, pa žedni, osim toga totalno nezainteresovani jer samo odprđuju patriotizam, a ovi ratnici navalili k’o lud i onako siti i napijeni pobijediše.

I još na kraju nam kažu kako su ‘dali sve od sebe’. Tačno tako, dali su da nam zabiju dovoljno golova. Da se utakmica odigrala poslije iftara, sve bi bilo drugačije. Ovako, sve su nam to namjeno pripremili ovi ‘dušmani’ iz Svjetske fudbalske organizacije u suradnji sa domaćim četnicima. No, koga briga rezultat, važno je da su se ljiljani viHorili na tribinama, kako reče mag ratnih zastava guzija Aličković ‘antiDaytonac’, stoposto brat i patriota.

Baš tako : who cares. Kad sit gladnom ne vjeruje.

photo : mafijaška familija Rame Isaka sa obožavaocima, Ramo Isak naprijed i desno, arhiv