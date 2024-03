‘Tobe Yarrabi*, Ramazan je koban za Fadila Novalića, uz Ramazan uhapšen, uz Ramazan ide u ćorku : Da nije objavljeno kako će Fadil Novalić sutra u zatvor ‘poslije džume’, sve bi bilo manje dramatično i mnogi ne bi ni saznali.

28. maja 2020. uhašen je Fadil Novalić bivši federalni SDA premijer u poznatoj aferi ‘respiratori’, zbog više koruptivnih krivičnih djela ‘teških’ preko 10 miliona KMa. Bio je to ‘najdraži mjesec’ za muslimane, jedan od težih za Fadila, SDA i Reisa Kavazovića.

‘Ovo je napad na državu i Bošnjake’ grmio je Bakir Izetbegović, ‘uhapšen je premijer države, nastavlja se udar na Bošnjake i državu’ dodavao je SDA Reis Kavazović, spočitavajući da je hapšenje ‘izvedeno uz Ramazan’, i da Fadil sjedi u zatvoru ‘gladan i žedan, ne može iftariti’. Iako je Novalić proveo samo dan u prostorijama SIPAe, upalilo je, laž Reisa je zatresla Bosnu bez Hercegovine.

Poslije Fadila, ‘udareni’ su još i Bošnjaci Fahrudin Solak i ‘malinar’ Hodžić Fikret koji je uvezao sporne i neupotrebljive respiratore od kojih su neki priključeni na pacijente i ubili ih. Za dobivanje ovog vrijednog posla Hodžiću je bio dovoljan samo pozdrav telefonom Fadilu ‘selam, poslo me Asim’, i par preporuka od tajanstvene osobe pod šifrom ‘Seb’, tadašnje direktorice sa KCUSa. Ubijanje pacijenata naravno nije bio udar na Bošnjake, bio je to humanitarni čin spašavanja, jer je operacijom instaliranja ovih respiratora dirigovala ‘Seb’ Sebija Izetbegović, Prva Dama U Bošnjaka, direktorica i profesorica bez diplome.

Danas je 21. mart 2024, prvi dan proljeća i opet (ovo je slučajno) nam je stigao ‘najdraži’, ali kako stvari stoje vjernik Fadil je naprosto ugrožen uz Ramazan. Nije fer ali Fadil se ne ljuti jer zna da je to ‘Božje iskušenje’. Mora u zatvor po pravosnažnoj presudi kojom je osuđen na 4 godine, prije njega u Vojkoviće su se već javili Hodžić a i Solak. Dolazak u Vojkoviće sutra najavili su i Fadil i njegova kohorda advokata, ‘ide u zatvor poslije džume, sutra u petak’.

Opraštanje od slobode izveo je teatralno lično Novalić svojim fejsbučenjem u više navrata iz kojih postova smo saznali da ima 40.000 ‘pratilaca’ kojima se zahvalio, da njegova borba za dokazivanje nevinosti nije završena, čak, Fadil je u skladu sa vjerom koju on ističe a ja prepisujem, najavio i ‘slatku osvetu’. Sve sa pozivom na Kur’an i hadis, optuživši Ameriku, sadašnju vlast i tužioce (njih četvoricu) koje je nazvao mafijom.

Iz Svete Knjige je odabrao ovakvu ‘osvetu’ citiraju’i hadis, nakon što je pojasnio da ga ‘nisu slomili’. ‘Međutim, ja sam to ovako sabrao: Ako oni mene emotivno oštete, ja neću moći ništa učiniti da se ti ljudi kazne ili udalje. Također, jedan ajet kaže da je dobro oprostiti, ali možete i vratiti. Ja sam se odlučio da vratim’.

Sutra je petak, dan kada je Fadil odlučio ući dobrovoljno jer mora iza rešetaka, pošto su mu sve žalbe i odgode odbijene, svi bh mediji koji su o njegovom odlasku izvještavali iz dana u dan taj zatvorski usud su prenijeli upravo onako kako dolikuje Fadilu vjerniku. Naslovi su svuda u bobu isti. ‘Fadil nakon džume ide u zatvor’.

Iz ovih naslova zaključujemo slijedeće. Fadil je vjernik. I kao svaki pošteni vjernik i musliman, pa još ranjavan u ratu, mora u državnu stolicu ali ne može nikako i nikada biti kriminalac. Ide u zatvor a nastavlja ‘borbu’. Da bi pojačao emocije, Fadil umjesto da prvo ode u zatvor, odlučuje prvo obaviti džumu namaz. Što je još jedan dokaz njegove čistoće i vjere. Mogao je džumu odklanjati i u zatvoru jer svuda u BiH se ima gdje klanjati pa i u zatvoru, ali ovako je vidljvije i snažnije, ko bi ga vidio i saznao da ne propušta petak da nije to odradio ovako.

Zločesti novinari bi ovaj performans lako mogli zaključiti na drugačiji način, da hoće. Ovako. Ramazan je poguban za Fadila, uz njega je uhapšen, uz njega ide iza rešetaka na 4 godine. Ili ovako. Sve je ovo blagi remake američkog filma ‘3 : 10 to Yuma’ iz 2007. na bh način. Koji govori da se u zloglasni zatvor Yuma mora, nema spasa od krivičnog djela. Kako za zloglasnog Ben Vejda (Ben Wade) tako ni za ‘nevinog čovjeka’ po Reisu – Fadila.

S tom razlikom što se u bh verziji organizovala čitava Bosna i Republika Srpska (Dodik je ta Republika) da Fadil ne ide, a u američkom filmu se čitav grad i okolna sela (uspješno) udružili da po svaku cijenu strpaju zloglasnog bandita na voz za Yumu, koji kreće tačno u 3:10.

I, ‘of course’, što u našoj verziji ide prvo džuma a onda Yuma. I ne mora se vozom, može i mercedesom.

*učimo bosanski : tobe yarrabi – kajem se Bože

P.S. sličnost sa licima i događajima slučajno je – namjerna!

photo : Fadil Novalić, montmontaža Cross Atlantic, arhiv