‘Najdraže putovanje’ u ‘najdraže mjesto’, u ‘najdraže vrijeme’ i ‘najdraže vijesti’ : Naida Bešlagić nam se javila sa Kabe, Dino Merlin iz džamije a Hanka Paldum sa iftara, ja ipak biram Bubu Corellija i Jalu Brata, to su prave hadžije.

– Vrijeme je dobrih vijesti, praznujemo i živimo samo sa ‘najdražim’. Nema boljeg vremena za dobre vijesti od Ramazana, vijesti ne fali. Potukli se muslimani na Skupštini Kantona Sarajevo, puca se po ulicama glavnog grada uz mirise poskupljelih somuna i ukrasa magnolije vesele načelnice Benjamine Karić, sastavljaju se liste za odstrel, pijani i nadrogirani sinovi Mahale jure i voze po pješacima, napadaju se i prolaznici – razbojnici to čine skrušeno i bogobojažljivo poslije iftara kao kad Haris Zahiragić oprobava svoje od posta izgladnjele mišiće, iftari se na sve strane uz desetostruko uvećane cijene najdraže večere. Grad je u ‘posebnom ozračju’, cvrkuće načelnica koja je među prvima prepoznala draž mjeseca ‘ibadeta’, ma šta god to značilo. Njoj znači mnogo, treba uzeti još jedan mandat.

– Bilježimo i ogromne gužve u Hitnoj službi Novog Pazara u ‘našem’ Sandžaku, nisu slušali savjete doktora već hodžu : prežderali se i preskakali liječničku terapiju. Pa onda, javljaju nam kako se ‘mađioničar’ Dino Merlin uspavao u džamiji slušajući izvode iz Kur’ana, kako Hanka Pladum uz ‘ovaj mjesec ljepote’ razvija jufke i ‘puni baterije’ iako zna da neće biti ‘pražnjenja’, njeni koncerti i pjevanje su odavno prošlost, svaki dan nam dodatno daju savjete Reisa ili imama, da ne bi skrajnuli sa puta.

– Ipak, jedna ‘pozitiva’ je nadmašila sve ostale. Nekadašnja ‘zvezda Granda’ produkcije za maglu, porok i štancanje propalih turbo-folk pjevača Naida Bešlagič postala hadžinica. Da, da, obavila je ‘umru’ ili ti ‘mali hadž, javila nam se sa performansom pravo i direkt sa Kabe. ‘U znaku duboke duhovnosti’, objavila nam je sve sa ovog ‘najdražeg putovanja’ a novine uljepšale još više ovo presvlačenje pjevaljke. ‘Njena story je dirnula i inspirisala mnoge’. Nego šta, evo i ja sam dirnut i inspirisan ali ne njenom ‘dubokom duhovnošću’, već njenim dubokim dekolteom i dubokom nepokrivenošću po čemu je do sada bila zapažena.

Ne kažem, možda i lukavi čikica Saša Popović srbijanski tajkun također dobije ‘inspiraciju’ pa recimo jedno finale odradi u Saudi Arabia. Zašto da ne, on ionako vješto balansira. Red Bošnjaka, red Makedonca, poneki Srbin ili Hrvat, malo dijaspore i baš onako kako mu treba za marketing i gledanost. Iskreno, i on mi je malo sumnjiv, juna 2016. nam je priredio salvu emocija kada je odložio finalno ‘ide dalje, ide dalje’ samo zbog Ramazana. A onda, onako profesionalno proglasio plagijatora sevdaha Ibru Bublina pobjednikom a Sarajevo je vrištalo. Zna Saša gdje je nada naša a njegova zarada, dok više niko ne zna gdje je Bublin, ostao je upamćen po krađi pjesme i zamotavanju u bh zastavu.

– Nije Saša jedini koji se ravna po ‘Takvimu’, znamo da se i Sarajevo Fest odgađa ako ‘padne’ u vrijeme ‘najdražeg’, doživjeli sm to, Mirso Purivatra nam priredio, ali Popoviću neću halaliti što je jednog kandidata izbacio iz igre nacionalističkim potezom glasova njegovog žirija koji se ništa ne pita a plaćen bogovski. Podsjećam, 2017. godine nije dao da ‘ide dalje’ mladi talentirani bošnjački pjevac Elmedin Kadrispahić a čovjek pjeva, sve ori. Iako im je pjasnio da mu je glas zbog Ramazana ‘osušen’ a takmičenje bilo prije iftara. Fino im pojasnio da njemu njegova vjera ne dozvoljava da popije vode pa mu škripa u grlu, nije im rekao da mu vjera ne dozvoljava ni da pjeva tu u vrijeme Ramazana, računao je da će Popović kao u Sarajevu prilagoditi pjevanje u Beogradu.

– U moru ovih najdražih vijesti, ja bih ipak izabrao onu koju su skoro svi mediji prešutali i dali prednost ovim našim junacima ‘nosiocima inspiracije’. A ona glasi : Buba Corelli (Amar Hodžić) i Jala Brat (Jasmin Fazlić) darovali su 50.000 KMa nevladinoj organizaciji “Srce za djecu oboljelu od raka”. Ovi bh reperi kojima se često spočitava droga i veze sa nestašnom rajom Sarajeva su po meni prave hadžije, za bh medije i nisu baš nikako. Sa ovi potezom su dokazali da su iznad i ‘najdražeg’ i iznad Reisa i njegovih prodavača magle, titula hadžije im pripada i ‘sjeda’ daleko više nego Naidi. Čak i po onoj pjesmi ‘para ima hadžija, i za sitnu raju’.

Što se nikako ne može reći za hadžiju Merlina, milionera kojem se plaća čak i novogodišnja zabava za raju kojoj on nikad ne daruje kao pravi musliman i hadžija već je samo pelješi, kao što pelješi i autore i kompozitore od kojih krade muziku. Pa opet, njegovo skrušeno slušanje hodže u džamiji ima veću važnost u medijima od posjete i donacija sarajevskih repera. Tipično ‘naški’ i sarajevski. Da ne kažem muslimanski.

