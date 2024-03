‘Hižaslav’ Mustafa Cerić bivši Reis, uljepšao nam je Bajram sa novim imenom, ovaj sadašnji Reis to čini sa Ramazanom …

Naučili smo da se od jula 2016. godine, Bajram čestita drugačije. Kaže se ‘Hižaslav se rodi’, ili ‘Sretan Hižaslav’. Očekivani odgovor je, nema druge ; ‘Vaistinu se rodi’. Nema onog ‘Bajram mubarek šerif olsun’, bivši Reis Cerić stari lingvista se potrudio pa nam donio svježinu čestitarenja na našem jeziku. Vragolasti nestašni čikica, poznati pisač pisama, učač dova, ‘žrtva genocida’ po sopstvenoj procjeni i vlasnik patenta srebreničkog profitabilnog cvijetića koji mu je poprilično olakšao penzionerske dane, pun je islamskih novica. Otkrio je da je ljepše Bajram preimenovati u ‘Hižaslav’. Sa konstrukcijom kao na ‘baušteli’ u deželi Sloveniji : hiža-kuća, slav-slaviti i udarimo na pravo(slavlje), a ne na krivo, kao dosada. Kako je on još aktivan i savjetuje sadašnjeg Reisa političara Kavazovića, ostavio mu je u amanet želju za novotarijama ne samo uz Bajram već i uz ostale vjerske islamske praznike. Zbog kojih više nekadašnji muslimani ne znaju gdje se uopšte nalaze niti kako se ponašati muslimanski.

Ovaj ‘novi’ Reis Kavazović sa miroljubivim horor osmijehom i horor očima voli novotarije to nije normalno. Posebno mu se dopala ove ideje da se djeca iskoriste maksimalno, da se zloupotrijebe vjerski i patriotski i izvedu na ulice, na parade i fanfare, jer ko može odoliti slatkim dječjim dušama. Kad već ima posebno svoje ministarstvo zvano ‘odjel’ i kad ga vlast prati a djecu pretvara u svoju novu vojsku miroljubivih ratnika. Tako nam ramazanske proslave vrve od slika djece, zastava, uniformi i za divno čudo – maskota iz crtanih filmova koje djeca obožavaju, pa fino i korisno i jednim i drugima.

Ramazanske parade su tako ukrašene širom Jedine i Suverene na svakom pedlju ‘osvojenom sa ArBiH’ sa ahmedijama, ljiljanima i zastavama IZBiH, upotpunjene sa likovima iz životinjskog carstva a ulice lampama, fenjerima, fijakerim i balonima. Predivno, sve miriše. Ne znaš više da li se proslavlja ‘najdraži’, ‘najveći’ i ‘sveti’ praznik Ramazan ili St. Patrick’s, Božić ili koji drugi ‘dušmanski’ praznik. No važno je skromno, skrušeno i muslimanski slaviti na što bogatiji način, da te svi vide, jer moraju da te vide.

Na ovoj slici uz tekst, lijevo je proslava irskog religijskog crkvenog praznika u Americi, desno su ahmedije na jednoj ramazanskoj paradi i čaroliji ove godine. Veličanstveno i bratski, skoro da nema razlike. Bogatstvo različitosti daje jedino ahmedija a oba praznika su ‘sveta’.

No, kad se već (iz)rodila ova radost Ramazana i kad je valja ljuljati, onda uz to obavezno ide i nova čestitka, malo stilizovana uz onu nekadašnju.

‘Mubarek advent Olsun’. Ili što bi rekla paradna i vesela načelnica Benjamina Karić za ljubav Hrvatima uz Božić : ‘Sretan vam kalendar, muslimani’.

photo : proslava Ramazana i St. Patrick’s praznika, arhiv