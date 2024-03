Bošnjačke radikalne i islamističke bitange i kvazipatriotske hulje koje stvaraju haos, prijete građanima i novinarima i ‘moralnom čistoćom’ ureduju po našim ulicama i po socijalnim mržama sa halal portala, plaćeni su izvršioci SDA stranke, Reisa i vlasti Sarajeva : između lopine i vehabijskog hajduka Nihada Aličkovića do ‘tihih likvidacija’ samoprozvanog književnika Muhameda Mahmutovića ili akcija hodže Mulahuseina u Luxemburgu – mali je razmak.

* Samo budala ili saučesnik/simpatizer može povjerovati da je poslednja javna prijetnja uličnog razbojnika i vehabije iz Sarajeva Nihada Aličkovića iz fantomskog (nije čak ni registrovan zvanično) pokreta ‘antiDayton’ upućena novinarima ‘Avaza’ Hadžoviću, Fatmiru Alispahiću ‘Defter Hefte’ i tv ‘Face’ Hadžifejzoviću, profesoru Franji Šarčeviću i brojnim aktivistima i analitičarima sa njegove ‘liste srama’ – demokratsko i patriotsko djelovanje i javno mišljenje. Da budemo precizni i jasni : iza ove opasne bošnjačke budale stoji sistem vlasti, stoji SDA, Reisat na čelu sa Kavazovićem i vlast Sarajeva oličena u SDP partiji i njenoj podpredsjednici Benjamini Karić načelnici. Posljedično, budući da su nam sigurnosni i pravosudni organi korumpirani i u raljama vjere i politike, odgovornost snose i policija i tužilaštvo kao i bezbjednosne agencije, budući da djelovanje Aličkovića direktno utiče na bezbjednosnu situaciju u glavnom bh Gradu a i šire.

* Više od deset godina ovaj mračni tip i samoproglašeni ‘borac za bošnjačka prava i ljiljane’ stvara nered ne samo po Sarajevu već gdje god dođe i isplanira haos i odašilje prijetnje uglavnom Srbima i Hrvatima ali i ‘nepodobnim Bošnjacima’, i umjesto da bude kažnjen, njega nagrađuju.

Konobar po vokaciji, vehabija u vjeri, lopina po rođenju (muljao sa novcem iz dijaspore pa mu Western Union ukinuo nalog za transfer love, navodno pokrao i pare predate na portu ‘Avaza’ gdje je jedno vrijeme radio pa dobio otkaz), Aličković je svuda gdje treba stvoriti belaj u kojem se snalazi izvršavajući naredbe, izaziva nered, mržnju, bošnjački nacionalizam ili prijetnje ratom, portali kao što su ‘Stav’, ‘Saff’, ‘Patria’, ‘Bošnjaci.net’ i još mnoge druge internet kanalizacije, daju mu medijsku potporu, navlače i zavaravaju donatore i kao i Aličković pozivajući se na brigu o zemlji – razvaljuju državu.

* Specijalista je za ‘otkrivanje’ i brojanje nemuslimana po Sarajevu, za markiranje srpskih trgovina i radnji sa suvenirima, organizator demonstracija, potesta i mrzilačkih performansi po Sarajevu i po dijaspori, predavač Islamske Zajednice BiH po džematima, šaptač Benjamine Karić načelnice SDPa i njen špijun, suradnik ‘brata’ Sanin Muse i njegovih bošnjačkih vjerskih vratolomija, glavni i odgovorni za spomenike po Sarajevu, Aličković je evo postao i sastavljač ‘stuba srama’ po svom izboru. I sa preporukom : proširite listu, jebite tim izdajnicima mater. Natociljana vjerska i dokona raja to i čini.

Sama činjenica da figurira sa ‘pokretom’ protiv Daytona a čitava država se bazira na tom Sporazumu, ili da je sa ukinutom i zabranjenom zastavom sa ljiljanima uspio doći čak dotle da u Potočarima u njih zamotava pronađene kosti i žrtve genocida umjesto u zvaničnu državnu zastavu, dovoljan je dokaz koliko su njegovi mentori u sistemu vlasti propali nisko štiteći ga i podržavajući njegove nacionalističke ispade i fizičke prijetnje.

* Od Haaga do Sarajeva i Potočara (sve to košta ali para ima), svuda su tragovi njegovog ‘domoljubnog’ djelovanja a njegove fine manire uglađene barabe prepoznaju u vlasti. Benjamina Karić ga je nagradila ‘zlatnikom’ Sarajeva, poslije će bez da trepne na tv slagati kako ga ne poznaje. Reis Kavazović se sa njim cmače uz Bajrame i kao sa Schmidt-om razmjenjuje poklončiće, plus – plaća ga kao predavača o islamu (Medžlis Tuzla), kada bi pitali ‘Ajatolaha’ i on bi slično rekao kao i Benjamina. ‘Humanitarluk’ Aličkovića prepoznala je i ‘majka svih majki’ grabljiva i gramziva Munira Subašić, koja mu je kao i Benjamina ‘za humanitarluk’ dodijelila plaketu u ime svog udruženja ‘Majke Srebrenice’. Aličković se slika sa Fatom Orlović, obilazi ‘gazije’ i heroje šehide, dijeli paketiće IZBiH ili one koje skrpi od para iz dijaspore (od onoga što ne strpa u džep), u Sarajevu je gospodar ulice kao ‘brat’ Haris Zahiragić. Odlučuje kakva će sudbina spomen-ploče biti na Vijećnici (‘ako je ko barne, radiće macola’, Benjamina čim to čuje kaže : ‘dok sam ja načelnica, ploča ostaje’), Aličković napiše ‘udrite na pekaru ‘Manja’ i vlasnika Srbina i odmah sutradan – razbijen je izlog na prodavnici a Aličković to pohvali. Ako on kaže ‘neće biti spomen ploče za Admiru Ismić i Boška Brkića’ jer to su dezerteri’ pa su zasluženo ucmekani (iako je po njemu veći grijeh što je Bošnjakinja uzela četnika) – nema spomen obilježja, usrao se se zlatni ljiljan načelnik Srđan Mandić koji je najavio spomen ploču. Kad Aličković zatrubi da je Srđan Aleksić četnik i da je poginuo zbog ševrca farmerkama a ne spašavajući Bošnjaka – Srđan ostaje četnik, to potvrdi i akademik Sidran. Ako odluči da se liljani uz tekbire i larmu provozaju uz dan državnosti glavnim gradom, bez državne zastave, Benjamina to pozdravi a policija odobri. A mediji pohvale ….

* Hoćete još …? Ako vehabija Aličkovič pozove da se silom pored zabrane vodstva FS na utakmicu unesu ljiljan-zastave i koplja, petarde i rakete, rulja sve unese, nema veze što je kazna za to izrečena klubu ogromna. Poslije kazne, on fino napiše : isplatilo se zbog onog četnika Zeljkovića predsjednika, što kvari ionako kvaran prosjek u Sarajevu. Ako treba zapaliti zgradu Predsjedništva kao onomad 2014, ili napucati vjernike na Aleksandra Vučića u Potočarima 2015, samo pozovi Nihu i sve si riješio… Zna se i pohvaliti. Kaže, ‘bio sam na telefonu sa Benjaminom kad sam išao u Tursku dijeliti paketiće, ona me nazvala i rekla da dođem, dat će mi zlatnik. Eto, on zna a Benjka ništa ne zna.

* Da li onda mislite da je Aličković bošnjački super heroj kad sve to može, patriota, dobra vjernička duša, spasitelj Bosne?

Možda mnogi i misle ali veliko – jok! Klošar i opasni nevjernik (vjernik nikad ne bi radio to što on radi) u službi vlasti, i u javnom i agresivnom ispoljavanju bošnjačkog nacionalizma, sa pozivom na vjeru, domovinu i šehide, ma šta god ta imenica koja razdvaja i dijeli borce značila – to je njegova lična karta. Izdata po zvaničnoj bh vlasti MUP Sarajevo.

* No, da se vratimo njegovoj najnovijoj ‘listi srama’, podsjetimo : nije to njegova ideja, to je načisto kopirao od ‘svoje’ majke Munire Subašić iz Potočara. Naime, ona i Suljagić već godinama razrađuju ideju da u Srebrenici ili kojem drugom gradu izgrade spomenik zvani ‘Stub srama’. Na kojeg će staviti imena četnika, ustaša i domaćih izdajnika. Na desetke hiljada imena. Onako, bez presude, po svom ćeifu. Za početak imaju i oni listu kao i ovaj vehabija, za spomenik će još malo pričekati. U Srebrenici pogotovu.

* I da dodamo i ovo. Mala je udaljenost od ove ‘liste’ Aličkovića do djelovanja grupe za ‘Tihe likvidacije’. Ovu terorističku grupu koju je javno obznanio samoproglašeni književnik i hadžija o trošku Rijaseta i spiska Kralja Harema Muhamed Mahmutović, džamijski pisac i bivši kandidat hodže Senada Šepića za bh Parlament, na jednoj prezentaciji svoga romana istog naziva u Sarajevu, sa vehabijama iz udruge ‘Tempo’. Ove likvidacije ‘treba uključiti kad god neko radi protiv naših intersa i interesa Bošnjaka, bilo gdje u svijetu’ – izdeklamovao je hadžija pišač, ali niti su ga čuli u OSAi ili SIPAi niti je iko pomislio da su to prave pravcate bošnjačke radikalne ćelije. Sve je utihnulo. Znači, Nihad ili Munira sastave listu srama i zovnu uboj, a onda stupaju ‘tajne likvidacije’. I, eto vesele i samo ‘naše’ Bosne. Mahmutovića su pozvali na raport u Policiju kad je kao i Aličković nakon osude ratnog zločinca Sakiba Mahmuljina pozvao na linč Srpkinju sudijincu u tom predmetu objavivši njenu sliku i adresu, ali bio je to samo ugodan razgovor uz kaHvu, a njemu znak da nastavi. Tako je poslije i nastavio. Na svojoj web parlaoni ‘senzor. ba’, pusti tako s vremena na vrijeme koju domoljubnu potjernicu i poziv ‘jebite mater uslikanima’ i ostavite komentar, kao nedavno što je naložio paljbu na neku Bošnjakinju koja je zagrlila srpsku pjevaljku. Naravno, uslikanima i onima sa liste, želje i pozdravi kao i ovima sa liste Aličkovića pristižu.

Slično će se vlast ponijeti i sa ovim zadnjim opasnim javnim prijetnjama njegovog ‘brata’, slično se ponijela i sa sličnom ratnom i vjerskom lektirom na sraoni ‘Bošnjaci.net’ gdje se prenose ‘kolumne’ Mahmutovića, ‘Hižaslava’ Cerića i nekadašnjih AID bitangi i radikalnih hodža iz Sandžaka. Možda Benjamina primi ovog ‘bošnjačkog Brievika’ kao i Nihada i uruči mu koji ‘zlatnik’. Tako je naime ‘pozlatila’ i urednika te web kanalizacije Reisa Kavazovića i još par hodža iz džemata u dijaspori države New York, kad je zadnji put dolazila ‘službeno’ u Ameriku.

Dakle, neće vlast na sebe a Reisa neda nikome. Iz istih razloga će i ova zadnja ‘antiDayton’ lista vehabije sa prijetnjama završiti u medijskim arhivama, do neke nove, jače i žešće. Ujedno, eto vam i odgovora zašto se ne može ‘stati u kraj’ poznatom botu Bakira Izetbegovića, nekom hodži u Luxemburgu Mulahuseinu i njegovim javnim prijetnjama i metama od kojih se ledi krv u žilama. Godinama ga ‘istražuju’, a on veseo i radišan, čak su ga i pustili kad su ga imali u ruci i u zatvoru, pa sad kobajagi ganjaju preko Interpola. Ganjaju govno, kako se to kaže na bosanskom.

photo : Reis Kavazović i Benjamina Karić sa Nihadom Aličkovićem, arhiv