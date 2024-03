SLOŽNA BRAĆA : Feđa Štukan glumac, nepoželjan je lik u Beogradu jer je pucao po Srbima, u Sarajevu zato : ’em je ‘polutan ‘drogeraš’ ’em je namjerno promašivao Srbe snajperom, nisu ga dobro obučili iranski specijalci

Feđi Štukanu sarajevskom i svjetskom glumcu, srbijanske vlasti su zabranile ulazak u zemlju, nakon što su ga primjetili na prošloljetnim demonstracijama građana u Beogradu koje je podržao. Međutim, svoju zabranu su podveli pod bezbjednosne razloge, nakon što su pročitali i nakon što je na jednoj tv u Beogradu promovisana njegova autobigrafska knjiga, odlični kratki roman ‘Blank’u kojoj je Štukan opisao svoju golgotu sa liječenjem od droge i besmisao bh rata u kojem je učestvovao. U knjizi je opisao, između ostalog i kako je bio u ArBiH u odredu snajperista koji su gađali srpske vojnike i civile iz Sarajeva, pa je vlastima Srbije to bio poseban razlog za odbijanje gostoprimstva.

Knjiga Štukana je sa razočarenjem primljena i u Sarajevu, stoga nije bilo hajke na beogradski režim i zabranu, kao u slučaju zabrane ulaska u Srbiju pjevaljki Selmi Bajrami, koju su osim bošnjačkih medija javno branili i zvanični državnici, posebno MVP Dino Konaković. Razumljivo. Selma Bajrami je za Sarajevo sa performansom kosovskog orla zbog čega joj uskraćuju ulazak u zemlju uradila odličnu stvar, dok je Feđa Štukan svojom knjigom dirnuo i razotkrio ono o čemu se ne smije ni sanjati a kamo li pisati. Zato bi, ako je ikako moguće, trebalo ga protjerati iz Bosne također, ‘braća’ Bošnjaci i Srbi su počesto složna u svoji percepcijama i odlukama.

Što je to najviše dotaklo Bošnjake da zauzmu ovakav stav prema ovom glumcu?

Ima više razloga. Pored već poznatog da Sarajevo, zbog sve agresivnijeg bošnjačkog nacionalizma kojeg hrani i njeguje i zvanična vlast, polako ali ‘miroljubivo i bratski’ uspješno čisti svoju Čaršiju od ono malo nemuslimana, a i od ‘polutana’ kakav je i sam Štukan (zna se da su na meti i mješoviti brakovi, jedna od ‘većih opasnosti za Bošnjake’ još od Alije Izetbegovića i Reisata i novine ‘Ljiljan’ braće Nedžada i Džemaludina Latića koji su ih sistematski proganjali i žigosali), još veći razlog i povod je Štukanova knjiga i njegovo priznanje o ‘neuspješnom snajperisanju’ po Srbima iz opkoljenog Sarajeva.

Ta kratka, iskrena i bolna svjedodžba bivšeg pripadnika ArBiH u snajperskoj jedinici u Sarajevu Feđu Štukana je taknula narativ bh rata i opkoljenog Sarajeva, po kojem su samo Srbi gađali i ubijali civile i vojnike u opkoljenom gradu, najviše je zasmetala i vjeri i vlasteli, zato je Štukan u nemilosti i progonu isto kao u Beogradu.

Iako je naveo da je kao snajperista ispalio ‘samo osam metaka i sve promašio’, ne umanjuje činjenicu da se snajperisalo i iz opkoljenog Sarajeva, radi provokacije i ubijanja na način kako to rade oni ‘sa brda’, i takva teza se mora odmah suzbiti u temeljima. ‘Pucao sam da ubijem ali srećom promašio sam’ – izjavio je i u knjizi zapisao glumac Štukan., no sa stanovišta pucanja i namjere, dođe mu isto kao da je pogodio. Stoga se na Štukana digla i ‘kuka i motika’, a ima i razlog više : ­glumac je opisao kako su sarajevske snajperiste obučavali iranski agenti i specijalci. Što istoriji Sarajeva daje dodatnu dozu za raspravu.

Da li je Štukan ‘promašio’ ili nije (to samo on zna, a rekao je da nikog nije pogodio), ne umanjuje bolnu istinu da u bh ratu nije bilo nevinih, međutim Bošnjaci se viktimološki drže te matrice već tri decenije i ne odustaju i njih fakta ne zanimaju. Nesporno je da se žrtve na bošnjačkoj strani ne mogu porediti sa žrtvama Srba, međutim žrtava je bilo na obje strane. Kako se zna i potvrđeno je da su iranski špijuni i agenti slične obuke vršili i u, po Amerikancima i sa OHRom, rasturenom vojnom kampu Pogorelica, zbog čega je Alij adoživio infark i nije se oporavio do smrti, ovakva tvrdnja Štukana o obuci snajperista se ne može odbaciti bez obzira na halabuke iz vjerskih i političkih struktura. Ujedno, njegovom izjavom se dovodi u sumnju i permanentna tvrdnja o embargu i priča ‘mi goloruku bez oružja’, a ovamo Iranci, karabini sa optičkim nišanom ciljaju iz opkoljenog Grada.

Zanimljiva je analiza bota i služebenika Islamske Zajednice te ‘joker’ karte SDA i Bakira Izetbegovića, bivšeg komandanta mudžahedina u ArBiH izvjesnog Muderrisa Nezima Halilovića koja u pljuvanju po Štukanu ide malo i dalje. U posebnom statusu na svom ‘fejsu’ ovaj neoptuženi ratni zločinac pod naslovom ‘Kako je glumac pomagao neprijateljima’ osuđuje kukavičluk Štukana, zato jer se ‘hvali da je promašio’. Promašiti se ne smije, tvrdi ovaj hodža školovan na Bliskom Istoku, stoga je ovakav potez Štukana ‘čin izdaje i opasna teza’, vazi hodža, ‘pucali smo da spasimo grad i Srebrenicu’. Irance namjerno ne spominje.

Štukan se uspio osloboditi poroka, međutim od nacionalizma u Sarajevu, teško da ima lijeka.

photo : Feđa Štukan, roman ‘Blank’, arhiv