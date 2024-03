Vijesti iz Ramazanske besvijesti : Ljiljani su opasni i po Bošnjake – Haris Zahirgić nije uzalud zapostio, nije džaba ni američki ambasador u BiH iftario, nije bez veze i ‘nako’ brat Erdogan čestitao predsjedniku Dodiku rođendan, jedino je Lagumdžija u dogovoru sa Komšićem i Bećirovićem onako baš iz čista mira upropastio svoje gladovanje, pripremio u tajnosti rezoluciju o Srebrenici i podijelio UN, a Konaković kukuriknuo prije zore pod prozorima EU, kao advokat preletač Senad Pećanin nad knjigom Fadila Novalića

Zahiragić i poslanička raja, ‘ibadet’ do jaja

Tuča, psovke, pa hvatanje za vratove na ‘pink’ Skupštini Kantona Sarajevo u ‘najdražem’ mjesecu mira, skrušenosti i nekakvog ‘ibadeta’ ma šta god to značilo, potvrdilo je tezu kako su ljiljani opasni ne samo za Srbe i Hrvate, već i za Bošnjake. Eto, Reisa mi, to se obistinilo baš kad nam mirišu avlije i somuni a načelnica Benjamina Karić posebno, i to iz rukava pravih vjernika i patriota u skupštinskoj sali. Rasprava o tako važnom pitanju za evropsku BiH kao što je logo znak sa ‘ljiljanom i našim nišanima’ nekakvog Fonda Memorijala Kantona Sarajeva otišla je u neželjenom smjeru usljed čega je srce SDA bizona i poznatog ‘čakijaša’ Harisa Zahiragića umalo stalo kucati. Direktor ‘skinuo’ ljiljane sa logo-znaka pa ubacio one četničke simbole kao na Kozari a što je rulja preko medija ispravila. Tako je bilo i kod ‘Seb’ Izetbegović koja umalo nije svisnula od tuče koja to još nije postala a zamalo. Bilo je tu i varnica oko dodjele šestoaprilske nagrade koja je trebala donijeti 10.000 KMa Vijeću bošnjačkih intelektualaca a nije, nagrada je čudom data udruzi ‘Renesansa’, na pravu adresu. Prvo je patriotsku dušu otvorio novi kantonalni SDA predsjednik Kapidžić a onda se upetljao bokserski jalijaški Zahiragić pa povicima ‘šonjo’ krenuo na predsjedavajućeg Okerića da ga ‘umiri’, u čemu ga je spriječio Elvis Vreto (NiP) gdje je došlo do guranja, stezanja za vrat i svašta još ponešto. Da se skratimo : Zahiragić sve sa onim svojim trblastim kafanskim trbuhom gladnim zbog posta izrecitovao u stilu Salke Zildžića njegovog brata razbojnika SDA da će ‘svako ko ga dotakne u buduće biti nokautiran’ i sjednica je nastavljena bez pipkanja braat Harisa, sad slušamo dvije potpuno iste priče kao onu o bh ratu. Nisam ja prvi počeo – on je. Poanta je u slijedećem. Sav ovaj raspič agresivnih SDA tabadžija i uređivača morala i života u Sarajevu, otpočeo je i završio zbog ljiljana. Tako smo saznali da je ovaj cvijetak Alijine bašče BiH opasan za sve konstitutivne narode, posebno za Bošnjake. Sve ostalo je nebitno.

Žalosno je što se tabadžija i ‘postač’ Zahiragić morao omrsiti na ovakav patriotski i ramazanski način ali to će mu biti nadoknađeno na onom svijetu. Uz Ramazan su bitke najslađe, tako piše u Svetoj Knjizi, zato Harise omrsi se kad zatreba, sve ti je oprošteno.

Da uljepša ramazansku atmosferu idiličnog Sarajeva, a sa namjerom da ‘odgovori’ Zahiragiću, ministar Konaković je onako muslimanski i SDAovski postavio na svoj ‘fejs’ video iz halal fitnes sale u društvu sa rajom iz vježbaonice, iz kojih kadrova mišića i sile se sve vidi. Bizoni NiP stranke su mafijaški dorasli kolegi bizonu Harisu.

američka mozgalica : majko mila šta mi je, priviđaju mi se tabije

Jedna druga ali ne manje slatka priča dolazi od SDP ‘zelenog SDA trojanca’ Irfana Čengića i njegovog iftara. Kao pravi vjernik ugostio je načelnik sirotu raju svoje opštine među koju se namjerno i po tradiciji umiješao američki ambasador u BiH Mr. Murphy, sve skupa sa EU ambasadoro Sattlero-m. Voli ovaj ‘kauboj sa šeširom i špicastim čizmicama’ iftariti i postiti to nije normalno. K’o kod kuće, samo rasprodaje stari namještaj svaki mjesec dana, isjedava se kod Reisa, i evo kao i svaki pravi vjernik posti i iftari. Poslije napornog miješanja u zakone, u vlast i propise te u bh firme, u sve što BiH tišti kao suverenu i samostalnu državu u kojoj odlučuje bez pardona. Nekad su iftarili američki ambasadori sa Bakirom i Reisom, sada sa reisovim zamjenikom i Irfanom. Samo neka se žedere u ime vjere. Ovu molitvenu bošnjačku večeru su sa razlogom zaobišli drugovi iz vrha SDPa, ali ona govori mnogo toga. Prvo, ko daje lovu džematima i opštinama i medijima, taj je i vlast. Drugo, onaj ko ne prepoznaje način djelovanja Amerike i njenih interesa, taj nije ni zaslužio da posti ili večera.Treće, iftarčenje sa Bošnjacima bilo sa Reisom ili ne (Reis uglavnom iftari samo sa pravima a ne sa ovim nametnutima) znači da nam se sprema blistava i američka i EU budućnost. Zato jer smo vjerska skupina koja pravi vjersku državu a to svojim prisustvom potvrđuju ne samo Irfo, već ova dva ambasadora. Nije za džaba ahbab Vp ‘Švabo Šmit’ opalio iz topa prvog dana Ramazana sa Žute tabije.

Ujedinjene Nacije za naše zajebancije

Nekako ‘s proljeća’, umirio se i zatajio SDA ambasador po želji ‘trojke’ Zlatko Lagumdžija, i svi smo pomisli da ništa ne radi. Kad li, oprosti, ne – halali Zlaja, sad znamo da radiš radiš puno parom. U tajnosti koja to više nije, reketaš i mafijaš, ambasador Bećirovića u New York državi pri UNu, sprema Rezoluciju o Srebrenici, koju je dogovorio sa šefovima komšićem i ‘Bećir-agom’ te sa Konakovićem hadžijom i ministrom. Da sa njom izađe na Skupštinu idućeg mjeseca pa da jebemo mamicu Srbima i ustašama i četnicima, i da se vidi da Zlaja ne provodi penzijske dane ‘onako.

Koji će nam više klinac i palac te rezolucije i deklaracije koje ništa ne znače niti šta donose osim svađa i mržnje i daljeg razjebavanja države, to zna samo Bog u čijim rukama i u rukama ovih mislilaca u vlasti se našla država. Iako se ne zna kako će članice UNa glasati i da li će je izglasati, iako se zna da neće pomoći ni žrtvama ni Srebrenici čak i da se izglasa u šta se unaprijed sumnja, rezolucija se dorađuje sa ciljem rušenja Republike Srpske, i sa popravkom raspoloženja u BiH. UN je inače odavno društvo propalih naroda čije odluke ne poštuje ni sama UN niti ih može provesti a donosi ih, kad je u pitanju BiH čini se da je već vidljiva podijeljenost i u njoj. U Ženevi je tako da li ‘onako ili na tragu ove tajne vijesti o rezoluciji, kao kontru spremajućoj rezoluciji Lagumdžije, bh ambasador Bojan Vujić opalio sa terorijom o terorizmu u BiH gdje je kako reče ‘priliv dihadista ozbiljna teroristička prijetnja za državu’ i načisto podijelio UN, gdje je Vujić ambasador UNa za Evropu. Svi bh bošnjački mediji su zgranuti, traži se njegova ostavka. To traži Komšić iako dodaje da se ambasador ne može razriješiti jer je on izbor Srba u diplomatiji, u šta se ne miješaju ‘ostali’, odgovornost najavljuje i Konaković iako kao i Komšić zna da se taj čvrsti dogovor konstitutivnih državnika (mi biramo svoje, vi svoje, ko jebe državu) neće imijeniti. Znači, nažalost, obojica pišaju uz vjetar a mi popišani. Umjesto rezolucije UNa bolje bi bilo da takav ‘papir’ donese bh vlast, čekamo na to već tri decenije uzalud, ili bar da nam takav dokument ponudi ‘majka’ Turska. Ili da prestanemo budalasati. Jok! Bolje je ovako, imaćemo se čim ćerati dok još nismo u EU.

Neka sav Svijet znade, koliko te volim Milorade

Uz ovaj ‘najvažniji i najdraži’ praznik javio se i brat Erdogan, sa čestitkom Dodiku kao predsjedniku. Valjda države, nije mislio na ‘manji’ entitet, ne bi On to nikako. A Milorad sa zahvalnošću zahvalio. Poslije štampanja Dodika na poštanske markice u Turskoj sa glavom i facom Dodika, ovo je još jedan od dokaza da je zaista Alija Bosnu ostavio u amanet Dodiku, halalite mi, Erdoganu, a mi mislili zajebancija starog mudraca. No, nema razloga da brinemo, zna brat šta radi. Nije ga za džaba Bakir prozvao poslanikom. A kad je već Poslanik, u njegovu se ne sumnja. Zato brate Dodiže, živi što duže i zdravije.

A šta ima s tim, evropski bijeli dim?

Nije nam još izvirio ‘bijeli dim’ iz dimnjaka EU kao onaj od Pape ali vidjeli smo zeleno svjetlo, nama je zelena boja usud. Skoro ništa nismo uradili a Evropa najavila da će odškrinuti vrata od svog špajza, pa se po BiH pročulo kukurikanje prije svanuća. I to ne iz kokošinjca SDA/DF/Reis ahbaba (oni bi Evropu najradije prespavali ako ikako može), već iz haustora ‘trojke’ i njenih horozova. Konaković i Nikšić najgrlatiji, ali treba ih razumjeti. Kad umjesto potrebnih stotinu doneseš tri zakona, uspjeh je vidljiv. Doduše, ohrabreni su i hvalama iz EU pa zato ne spavaju od dragosti. Neke zemlje, međutim, sa vrha Sjevera Evrope kojima je dan dug kao pola godine, ovo kukurikanje su zaustavili svojom neodlučnošću kod budućeg glasanja : kažu nisu ispunjeni svi uslovi. Jebiga, ta Evropa baš zajebava, kad bi im sve ispunio opet bi našli nešto i znaju pokvariti sve, čak i ‘najdražeg’, koji je bio jedini razlog njhovog obećanja o nekakvom mogućem zelenom svjetlu. Zato je bolja ona SDA krilatica : neka Evropa dođe kod nas, šta ćemo mi tamo. Da ne budemo ipak nepravedni prema kokošijem carstvu, sačekajmo 21. mart.

Pećanin advokat se posr’o, Asim ga posl’o

Nekako ničim izazvan osim dobrom lovom i željom za slikanjem, bh advokatskoj mafiji klana Nožica i Vasvija, pridružio se i nekada sjajni novinar i advokat Senad Pećanin. Uzeo Fadila Novalića za stranku i postao njegov četvrti, mashanllah advokat. Prije par godina ga prijavio tužilaštvu, s početka afere ga optužio za kriminal a sad kad je ‘izvršio uvid’ u Fadilov spis, kojeg je ‘isčitavao bez spavanja sedam dana’, prihvato se da ga brani od odlaska u zatvor. Ništa nenormalno, jer stara poslovica kaže kad se ode u avokaturu-prodaš dušu đavolu, međutim ovaj naš dragi Sandžaklija je baš sladak i veliki stručnjak, on je šejtan a ne đavo. Priznajući da se radi o parama (a toliki je patriota da je htio braniti ga pro bono i onako za džabe ali Fadil je insistirao a on prihvatio lovu), priznao je da planira od ovog slučaja pisati i knjigu. I udario po državi i pravosuđu. Sramota ga što živi u državi sa ovakvim pravosuđem, sa totalnim neznalicama, žao mu ne samo što je Fadil nevino osuđen već mu žao građana u ovakvoj državi, predmet i osuda sve je to političko i namješteno od Amerike i tužioca u sprezi sa vlašću, ma svašta je nadrobio.

A meni žao što smo dobili još jednog advokata mafijaša koji za lovu opanjka i narod i sudstvo i državu a da ništa novoga osim pišanja po sebi nije donio. Prvu njegovu žalbu na zadnju mogućnost Fadilovog žalovanja ‘neznalice iz Suda BiH’ su odbile. Prokontale kako je Fadil ciljano osnovao firmu sa jaranima čim je dobio prvostepenu presudu pa kobajagi skopio sa njom ‘milionske ugovore’ zbog čega treba ostati da zarađuje a ne ide u zatvor. Advokat već sad tvrdi da će Fadil dobiti pare uz tog ugovora od države, međutim Fadil za par dana mora u Vojkoviće. Gdje će sa onim poznatim pozdravom kao i Hodžić prije dva dana stati na kapiju zatvora i uzviknuti. ‘Selam, posl’o me Asim’.

photo : Haris Zahiragić najnovije SDA čudo u kafani – Skupštini Kantona Sarajevo, u klinču sa poslanikom NiP Vretom, arhiv