Još jedan u nizu pogrešnih politikantskih poteza Munire Subašić ; traži da Aleksandar Vučić oslobodi zatvora aktivistkinju Aidu Ćorović a u pismu ga poredi sa Putinom, Aidu sa Navaljnim, umjesto da joj pomogne platiti kaznu, hrabri je da ode u zatvor

Ne može Munira Subašić bez primitivne i jeftine politike, bez obzira koliko to štetilo Potočarima i državi BiH, dokazala je to nebrojeno puta i svojim djelovanjem je nevladino udruženje ‘Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa’ s pravom svrstano u rang opskurnih bh političkih partija SDA provijencije.

U ime udruženja traži pismom od Aleksandra Vučića da srbijansku aktivistkinju Aidu Ćorović oslobodi zatvora, a uz put dijeli lekcije i paralele kao da je pismo pisao Bakir Izetbegović ili recimo notorni Ramiz Salkić.

Priča je jasna i domaća, iako iz Srbije, jer kažnjena je Bošnjakinja i pripada ‘bošnjačkom svetu’. Ćorović je kažnjena novčanom kaznom što je 2021. bacala jaja na mural ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu, na jedan od njih stotine i kursur u Gradu, ali odbija platiti novčanu kaznu od 100.000 dinara (1,654 KMa) pa je kazna pretvorena u zatvor od 3 mjeseca. Osuđena ne kaže da nema novaca već tvrdi da neće kaznu platiti jer se ne smatra krivom po cijenu da ode u zatvor, što dalje znači da je do Aide, ali sve poslije je do nas i naše svakodnevnice.

I sve se čini da je u pitanju isti ‘slučaj’ kao i sa prošlogodišnjom farsom urednika Vučićevog tabloida ‘Informer’ (Vučićević) kada se danima raspredalo hoće li ili neće taj Vučićev kućni i državni novinar psihopata i manijak otići u zatvor, da bi teatralno istu kaznu uplatio i teatralno izišao isti dan iz pritvora. Gdje nije ni morao, ali htio je predstavu larmanjem kako ‘mora u zatvor’, a ne mora.

Naravno, Aida nije Vučićević ni po habitusu ni po prekršajnoj odluci ni po svom djelovanju, ali čini se da i ona kao i Vučićević, od ove odluke pravi dramu i medijsku larmu.

Ne ulazeći u odluku Suda i opravdanost ili neopravdanost postupka Aide Ćorović, treba reći da nije u pitanju zatvor već novčana kazna. Da nema Aida novaca i da traži pomoć, trebalo bi joj pomoći, ovako kad ona hoće u zatvor, postaje nalik na Vučićevića, bez obzira zbog čega je kažnjena.

Dakle, Aida neće novac ali tu uskače Munira sa pismom Vučiću i slikom u novinama. I svojom brigom za Novopazarkom sa stanom u Beogradu, za ‘Bošnjakinjom koja neopravdano mora u zatvor’.

Pa eto, ako je i protiv volje aktivistkinje, pa iako je to svakodnevno miješanje u stvari druge države mogla je, ali nije i neće, Munira razgovarati sa njom i ponuditi svoju pomoć. Da su joj namjere čiste i iskrene, mogla je iz tolike ljubavi Munira lično kaznu uplatiti, toliko se obogatila preko grbače žrtava da joj to nije ni pola mjesečne plate. Moglo se to odraditi i sa građanima po pozivu, kao u slučaju onih momaka što su sručili ploču Ratka Mladića na Palama, pa im je po pozivu sakupljeno daleko više love, preko 8,000 KMa i plaćena je kazna, mogao je i Emir Suljagić to odraditi sa računa Memorijalnog Centra, bilo je više načina. Da hoće, to sa kaznom ili pismom mogli su odraditi i SDA Sandžaka ili drugi predstavnici Bošnjaka u vlasti u Beogradu, mogao je tu pomoći i Zukorlić mlađi, Usame Osama Zukorlić, on je u koaliciji sa Vučićem.

No, Munira je izabrala svoj stari politikantski pokvareni metod pismom, za kojeg unaprijed zna da osim njenih slika i medijskog naprđivanja nema ništa drugo od toga. Osim ako prepredeni Vučić ne bi odlučio drugačije, ali to opet neće biti zbog Munire, već zbog njegovih poteza u Sandžaku. Dakle, Aida zaigrala sa Munirom na krilima ‘bošnjačke žrtve’ jer ne može drugačije. I obje, i ona i Munira su dobile zasluženi prostor u medijima a raja željenu polemiku i svađu, zbog čega bi lako Aida mogla dobiti i zatvorsku ćeliju.

Plaćanjem kazne Aidi Ćorović na bilo koji od pomenitih načina bi bilo manje miješanje u stvari susjedne države od ovakvog dopisivanja, no Muniri je to duhovna i medijska hrana i njen poznati pogubni narativ.

Nema nikave logike da Munira traži milost od čovjeka ljubitelja lika i djela Ratka Mladića kojem je upravo ona zabranila dolazak u Potočare, osim u njenoj zamisli da izbifla ono ‘što treba reći’. Da se praši i prangija, i da Munira brsti politiku. Tim prije jer Vučića u pismu poredi sa Putinom a Aidu sa Navaljnim koji je navodno otrovan po nalogu Putina, dok na kraju pisma mu direktno saopštava kako je on, Vučić ‘okorjeli negator genocida i glorifikant ratnih zločinaca’.

Tite mi, Aidi Ćorović bi bilo mnogo bolje da je Munira ne brani. Ovako, htjela ili ne, postala je dvostruka žrtva.

photo : Aida Ćorović aktivistkinja u Beogradu, arhiv