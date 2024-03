I MI DRONA ZA BITKE IMAMO : Smijali smo se Bakiru Izetbegoviću kad je o bh dronovima i robotima u budućem ratu počeo govoriti još 2018. a zaokružio priču 2022. zbog čega je kritikovan i od međunarodne zajednice, šta ćemo se ministrom odbrane Zukan Helezom koji nastavlja Bakirovu odbrambenu priču i najavljuje početak proizvodnje naših ‘samoubica’ za 15 dana?

Hoćemo li se smijati ministru koji svako par dana ispali koju ‘masnu’ i ­’stoposto provjerenu informaciju sa terena’ ili ćemo zaplakati od sreće što u opštoj euforiji miroljubivog naoružavanja i pripreme za bitke i rat u BiH ‘kojeg sigurno neće biti’ najavljuje za 15 dana početak proizvodnje bh dronova? Nakon što je prethodno informisao uzbuđenu svekoliku javnost da oružane snage ‘kontrolišu bh nebo’?

Pitanje nije iz domene humora i vica iako vickasti ministar Helez ima običaj da nas zasmijava, to je inače u opisu poslova bh ministara, šta bi drugo oni mogli raditi. Međutim, vijest je tu i ‘planula’ je, upravo u trenutku kad smo umalo upalili zeleno svjetlo za pristup pregovorima u vezi ulaska u EU, Helez je dobio zasluženu pažnju a Izetbegović robotičar još zaslužniju satisfakciju. Tim prije jer BiH ima i rakete, izvozi čak i nuklearne glave, kako je tvrdio Fadil Novalić i statistika našeg izvoza, uz svakodnevne hvalospjeve o uspjesima ‘naše namjenske industrije’ i slikama ‘naših granata’ sa ukrajinskih bojišta i ratnih akcija u Palestini.

Ako za dvije sedmice krene traka sa proizvodnjom ‘samoubica’, to onda znači : Izetbegović je bio upoznat sa ratnom tajnom proizvodnjom naoružanja, ili je informacija Heleza u sklopu mirnodopskog gomilanja naoružanja ‘za dajBože da počne što prije’.

O dronovima ne priča samo Helez, srbijanski predsjednik Vučić već par godina najavljuje sličnu proizvodnju od 5.000 komada, nakon što je Turska svoje kamikaze dronove ‘Bayraktar’ isporučila Kosovu umjesto Srbiji, Hrvatska je objelodanila da ih već ima u svom borbenom sustavu. Za sada samo sa njima love emigrante i vrše kućne dostave potrepština. Pored takvih vijesti, najlogičnije je da i mi ‘drona za bitke imamo’, i da buduće bitke prenosimo sa zemlje u zrak, u nebesa.

Helez nije objasnio bliže podatke niti naziv ovih robot-ratnika, ostaje nam da nagađamo kakvi će i koliko jaki biti ‘naši’. Zna se da neki mogu nositi ‘svega’ 2 do 3 kg eksploziva a neki Tite mi i do 50 kg, neki su ‘komarci’ a neki ‘giganti’ po svojoj konfiguraciji, no budući da su i naše, kao i nade Vučića u obećanja Erdogana o isporuci dronova propale, red je da imamo svoje, od svoje pameti. Uz to, moramo smisliti i originalan naziv za ove alatke. Kako su ose, sipe i ostale otrovne leteće živuljke već iskorištene, nije baš jednostavan zadatak. Bumbar je sličan osi i odmah otpada. Komarac ne ide nikako jer zna se kako se lako uništi. Zmajeva imamo svuda, nama su zmajevi kućni ljubimci. Barjak je ideja u upotrebi, ne može zbog Erdogana, šta onda, koje ime uzeti? Ljiljan je perfektan ali ne uklapa se cvijeće u ovu rabotu, on ti je kao maslina bez grančice i bez toga je previše ratnički, ne ide ni ime beg ili hadžija, oskrnavićemo vjeru, poskok i ostale zmijuge su također ‘zauzete’.

Ostaje nimalo lak zadatak za Heleza i namjensku industriju, teže je dati ime nego proizvesti. Možda ne bi bilo loše da razmislimo o imenu ‘Corelli-C’ ili ‘Jala-B’. Po onoj poznatoj pjesmici naših repera (Jala Brat i Buba Corelli) zvanoj ‘Kamikaza’. Eto prijedloga, do ministra je.

Nije loša i ova preporuka, ako će me iko poslušati : izbjegavati ove naše dronove zvati ‘samoubicama’. Zato jer prepisujemo od Japanaca, kamikaze smo već izučili. Jeste da taj leteći mali bombarder kad udari izvrši samoubistvo ali brate on je veći ubica nego samoubica. A svako samoubistvo po našoj vjeri se osuđuje, ubijaju se slabi i nemoćni a dron svakako nije smišljen zbog toga. Ne treba ga zvati ni ubicom, jer kao što smo naučili u ratu nema ubica i rata u BiH neće biti. Najbolje je da ga nazovemo odbrambeno prevozno sredstvo koje se može koristiti u mirnodobske svrhe. Naziv je rogobatan i dugačak ali prihvatljiv za sve.

Sve susjedne države su izjavile da dronove, avione i haubice ne nabavljaju radi rata, pljuc, pljuc. pfuj.. daleko bilo, na to niko ne pomišlja, stoga već možemo pretpostaviti čemu će služiti već proizvedeni i ovi naši za 15 dana.

Aleksandar Vučić će svojim dronovima dostavljati raji sendviče, Milanović i Plenković pizze, a Helez najvjerovatnije ćevape ili pite.

Nešto slično kao kad američki dronovi dostavljaju hamburgere ili vreće fasunge iz Wallmarta, ili oni iranski kad isporučuju pistaccio ili hurme.

P.S. svaka sličnost sa imenima, licima i događajima kao i sa dronovima, slučajno je – namjerna!

photo : dron, pizza dostava, arhiv