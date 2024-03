James Bond Nihad i sekretarica MoneyPanny Benjamina : Bošnjačko–tursko SDA glasilo ‘Stav’ urednika ‘purgera-Bošnjaka’ Filipa i Mursela Begovića u svojoj prvoj podcast produkciji ugostilo sarajevskog vehabiju, uličara i bošnjačkog nacionalistu Nihada Aličkovića i razotkrilo tajne špijunske veze Aličkovića i opasne lažljive populistice načelnice Benjamine Karić u njenom ‘patriotskom’ djelovanju

– Da, konačno smo dobili javnu potvrdu da je Benjamina Karić SDPova ‘fejsbuk’ načelnica Sarajeva opasna nacionalistička lažljivica iza čijeg bolesnog osmijeha, lajkova i srcolike patetike se krije nešto mnogo više od populizma. To je bošnjački nacionalizam koji je sa njom na čelu Sarajevo sveo u rang obične mahale i jalije u kojem za nemuslimane nema mjesta, i u kojem načelnica srozava ugled Glavnog grada i temelje države. Ujedno ogolio je do kosti SDP i pogubni muk Nermina Nikšića koji o svemu zna a šuti i pokazao da njegovo ‘ljevičarenje’ nije daleko od Benjamine.

– Pisali smo (i ne samo mi) o njenim i lažima SDPa u režiji rušenja Bogića Bogićevića te o njenom koketiranju sa SDA i Reisom i krticama te stranke u sopstvenim partijskim redovima, o šurovanju na osnovu kojeg vlast ‘trojke’ plaća IZBiH mjesečnu zakupninu za nacionalni državni spomenik Vijećnicu na temelju ‘šerijatske hipoteke’, o njenim uličnim performansma uz muslimanske praznike i njenom šovinističkom odnosu prema drugim i drugačijim praznicima, o njenoj baklavi i sličicama te o ‘zlatnicima’ Sarajeva koje je dijelila najradikalnijim tipovima u BiH i u dijaspori, uglavnom po džematima, o njenim namjerno nakaradnim spomenicima i izvrtanju istorije, svađama sa ambasadorima, o podnošenju krivičnih prijava radi slikanja, o golubovima i njenom umivanju kod ‘Sebilja’ te o njenom slikanju i lajkovanju na njenom zvaničnom face book profilu.

– Sarajevski mediji su također reagovali na njene nastupe u demonstracijama, na dodjele ‘zlatnika’ sumnjivim tipovima i bespotrebno njeno dopisivanje sa načelnicima u susjedstvu i u EU, na njena reagovanja na ugledne sarajevske intelektualce, posebno je bilo kritika u vezi njenog dogovora uz godišnjicu ‘Olimpijade’ pa naprasno otkazivanje nastupa Tonija Cetinskog po zahtjevu ulice te u vezi zadnje proslave 01. Marta ‘vozanjem ljiljan-zastava’ po Sarajevu i hajkom na profesora Franju Šarčevića koji je ukazao na njeno bolesno slikanje sa djetetom u uniformi ArBiH. Te o šutnji Nermina Nikšića na brojne kritike ove doktorice Rimskog prava, ruglu od načelnice.

– Prvi gost urednika fašizoidnog islamističkog portala ‘Stav’ u podcastu ‘Intervencija’ kojeg oneređuje sa parama turske firme ‘Čengiz’ i parama SDA izvjesni Bošnjak Filip i Mursel Begović kojeg su ‘iskopali’ i dovukli u Sarajevo nakon što je tamo muljao sa parama ‘Preporoda’, bio je upravo sarajevski vehabija ulickani needukovani tip, konobar po vokaciji a predsjednik ‘AntiDayton’ pokreta po funkciji – Nihad Aličković, siva eminencija Sarajeva, Reisa i SDA stranke, koji već više od deset godina hara ulicama Sarajeva i šire i pokazuje pravo lice bošnjačkog nacionalizma, i radikalizma, kojeg je ‘zlatnikom Sarajeva’ nagradila upravo Benjamina. Intervju je podugačak i pun bošnjačkog naboja, kritike vlastima ‘trojke’, osim Benjamine, naravno, prijetnjama, planovima ovog tipa da se aktivno uključi u politiku, ali vrijedi ga pogledati samo zbog jednog. Razotkrio je i potvrdio naša pisanja o njegovoj sprezi sa veselom načelnicom i suradnji, iako je ona bez da trepne na tv ‘Face’ poslije dodjele ‘zlatnika’ izjavila kako ga uopšte ne poznaje.

– Bošnjak Filip je Benjaminu nazvao dobrom Jevrejkom a Aličković potvrdio njihovu ‘suradnju’ i poznanstvo. Onako pametno kakvim ga je Bog stvorio, pojasnio je da je zapravo kao u onom filmu James Bond iz 1977. ‘Špijun koji me je volio’ (‘The Spy Who Loved Me’) upravo on ‘Bošnjački James Bond’ špijun Benjamine Karić – ‘sekretarice MoneyPanny’. Koji je voli a i ona njega. Prepričano : Nihad joj javi a ona kreće u akciju. I sa njim je često na telefonskoj vezi (a ne zna ga, kaže ona na tv). Poslije njegove dojave, kreće radnja. Benjamina neda dirati u ploču na Vijećnici, Benjamina piše pismo vlastima Austrije ili Njemačke da se zabrani film srpskog režisera iz Canade Malagurskog, sinhronizovano idu slična pisma i iz džemata i ostalih bošnjačkih udruženja sa pozivima na genocid i šehide, Benjamina odobrava njegove šetnje, demonstracije ili performanse po Sarajevu i učestvuje u njima, sa njim je bila i na telefonu dok je bio na granici Turske i Sirije kada ga je pozvala da dođe kod nje da primi ‘zlatnik’ i tako redom. Benjamina odrađuje zamisli svog špijuna, raja svršava od dragosti po internetu a Benjka umire od patriotizma, ljubavi prema domovini. Očekujući svoj drugi mandat koj joj se smiješi poznatim njenim osmijehom lisice.

– Pričao je vehabija i o svojim ‘uspjesima’ pa je tako priznao da je učestvovao u halabuci i napadu na Vučića u Potočarima, napadao je i vrijeđao žrtvu rata, logoraša i učesnika ArBiH Edina Ramulića aktivistu iz Prijedora, i dok je Filip cvrkutao i hvalio njegovo herojstvo i načelnice (‘jedino joj nije trebalo ono slikanje otvora nekog butika ali dobra je’) Nihad je prijetio da je u stanju u Prijedoru napraviti spomenik žrtvama za mjesec dana jer je sposobniji od ‘izdajnika’ Ramulića, tvrdio je da bi, da je bio u Konjicu kada je Dodik opsovao genocid, ostavio mu najmanje jednu šljivu na oku, vehabija se napričao i biflao cifre : gdje god da nas zovnu, eto nas hiljadu, deset hiljada, halo ba…

Nismo skontali nekoliko puta pominjanje ‘nekog crva’ kojeg je pominjao i uz protivljenje corona vakcini ranije, osim ako nema hemoroide, jer se vrpoljio, pomjerao, namješta i vikao, ali smo razumjeli kako i šta sa nemuslimanima (‘kome ba da se mi prilagođavamo i objašnjavamo’, kao ‘Hižaslav Cerić nekada). Kao i to zbog čega ‘antiDaytonac’ voli Aliju koji je potpisao Dayton.

Profesoru Franji Šarčeviću Aličković nudi besplatnu kartu za odlazak u Zimbabve, Konakovića pljuje na sva zvona i optužuje ga za slanje metka na njegovu adresu, bez prijetnji ratom ne može a uz to ide i otkidanje glava, silovanje i sve ostalo ‘što se nikad neće desiti’.

Vrijedi pogledati, samo zbog Benjamne i Nikšića. Nije spomenuo ideju da dječje crteže koje je sakupljao po Turskoj na granici sa Sirijom izlaže u Vijećnici, kako je onomad govorio da je ‘uređeno’ sa Benjaminom, što ne znači da te izložbe neće biti. ‘Sekretarica’ voli svog špijuna i za razliku od pomenutog filma ljubav je u sadašnjem a ne u prošlom vremenu.

P.S. Podsjećamo. Sirota mala opasna lažljivica Benjamina je osim Aličkoviću ‘zlatnike’ koje je ona nazvala ‘suvenirima’ kad su je napali da ih dijeli svakakvim tipovima (još jedna laž: nema tih suvenira u trgovinama već su u ladici Vijećnice i postoji procedura za njihovu dodjelu koju ona izbjegne kad hoće, suveniri su oni poklončići iz Srbije ili Hrvatske koje Aličković slika napuckujući svoje pazderane maltretiranjem vlasnika radnji tražeći da se to smeće ukloni i ne prodaje u BiH), dodijelila’ i jednom džematskom odboru pri gostvanju u državi New York prije par godina, te uredniku web islamističke radikalne sraone Bošnjaci.net Krciću ‘za humanitarne zasluge’, kada je i posjetila hodžu koji je bi napadnut u New York džamiji. I, da se ne zaboravi, prošle godine je u Sarajevu primila familiju Hanke Bićo Grabovica, učiteljice Gulenove privatne škole u gradu Utica NY i dodijelila ‘zlatnike’ i Hanki i načelniku grada Utica NY. Te slike Benjka nije stavila na svoj ‘fejs’, ali se sa njima Hanka pohvalila kad se vratila sa godišnjeg na zvaničnoj stranici udruge ‘BACA’, kojoj je bila predsjednik.. Da osvježimo pamćenje Benjamini, treba reći da je Hanka Grabovica od septembra prošle godine bivša predsjednica a udruge ‘BACA’ nema ni od korova. Nakon što je lokalna tv objavila da je Hanka sa zamjenikom osumnjičena za zloupotrebu novca i arhive smijenjena je, novo vodstvo šuti o svemu i danas. Pare sakupljene za repliku ‘Sebilja’ u ovom gradu od čega je samo u akciji ‘GofoundMe’ nešto preko 19.000 dolara kao i arhiva nestali su, Hanka se ne javlja, ne javlja se ni džemat u čije ime je ova udruga kao ‘nevladina’ poslovala. Iako su advokati novog odbora udruženja predložili da se obavijesti poseban odjel tužilaštva za zloupotrebe u donacijama, nema vijesti o tom iz navodno novog Odbora. Ostale su umjesto informisanja javnosti, slike sa načelnicom u Sarajevu kao dokaz njenog ‘patriotskog’ djelovanja i ljubavi prema dijaspori.

photo : podcast web portala ‘Stav’ Nihad Aličković i urednik Filip Mursel Begović, arhiv