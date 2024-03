Visoki bh predstavnik Schristian Schmidt donosi zakone uz islamske praznike, najavljuju se dugo očekivane promjene izbornog zakona ‘poslije Bajrama Hižaslava’ ove godine, i prethodne izmjene je u 2022. je učinio na sličan način utvrđene na sećiji kod ‘Ajtolaha’ Kavazovića, u dogovoru sa Reisom zakon o negiranju genocida je nametnuo i njegov prethodnik ahbab Valentin Inzcko. Ako ‘Švabo’ ostane u BiH do 2030, moći će dva puta nametati, jer te godine biće Ramazana dva puta u istoj godini …

Nacija i bh političari mogu u miru i rahatluku osjetiti draži Ramazana, visoki bh predstavnik Christian Schmidt je putem ‘Avaza’ najavio da neće ništa nametati do poslije ‘Hižaslava’ zvanog Bajram, poslije hoće, ima u ladici dugo očekivane izmjene Izbornog zakona. Znači, dug ‘Švabo’ i OHR raspored svojih poslova usklađuju po ‘Takvimu’ i šerijatu, kao u svakoj normalnoj građanskoj islamskoj državi. Prije nego je obznanio donošenje svog zakona tek kad prođe ‘najdraži’, uslikao se na Žutoj tabiji ponad Sarajeva pa kao oni njegovi potomci Njemci iz filma ‘Valter’ izbiflao poruku muslimanima, uz pravu ‘našu’ čestitku.

“Želim svim vjernicima sretan ramazan. Ramazan Šerif Mubarek Olsun. Želim vam sve najbolje i da vam ovo vrijeme donese mir, retrospektivu i dobro za BiH. Uz vas sam i jedva čekam prvi iftar i da vidim uživo pucanj topa sa tabije”.

Pucač topa Abdulaha Skake tobdžija Smail Krivić koji se uslikao sa ‘Šmitom’ dok je pripremao prvo punjenje pa pražnjenje i opaljivanje kao znak vremena za prvo žderanje, ostao je zaprepašten. Iz poruke Schmidt-a je skontao da je ‘Švabo’ totalno uz nas’, što znači ‘jedan od nas’, jer posti, jer ‘jedva čeka’ da top opali i da krene ‘prvi iftar’ pa da se omrsi. Tim prije jer je i prošle godine svratio do topa, doduše zadnji dan posta ali pucao je, nema dileme. I čak, ‘suosjećao‘ se sa svakim ‘postačem koji iftari’, baš tako je rekao.

Benjamina Karić je čitajući ove vijesti druga Visokog osjetila jezu i drhtaje u srcu jer i sama zna šta to znači za ‘naše prelijepo multixxkulturalno Sarajevo, za džamije, crkve i katedrale‘, u čijim srcima svih građana biju isti znakovi zanosa, sreće, čistoće i merhameta.

Ne zna se da li ifatrenje znači i prelazak na islam, ali se zna da je ‘Švabo Šmit’ i ‘potomak Hitlera‘ kako često simpatično Bošnjaci nazivaju ovog nametnutog stranca vrlo često kod Reisa, da razmjenjuju Bajramske poklončiće i zagrljaje, vidi se da je u zadnje vrijeme i kod ljutog nekadašnjeg neprijatelja ‘din-dušmanina’ Emira Suljagića a sada jarana i kućnog prijatelja (jaranstvo je zaključeno kad je februara 2023. ‘nametnuo’ Suljagiću 6 miliona KMa i prebacio ih njemu na raspolaganje), ali naučno je dokazano da je ‘Švabo’ odavno prestao koristiti Geregorijanski kalendar, prihvatio se Hidžre i ‘Takvima’ i gledanja u nebeske planete. I zavolio je topove. On jednostavno hoće da njegov ‘namet’ poprimi ‘selamet’ i da to što manje muslimani osjete, zato nametanje prilagođava bezbolno, kad su muslimani opušteni, veseli i u prazničnom ruhu.

Podsjećamo da je i prvo nametanje izbornog zakona pred izbore 2022, Schmidt donio jula 2022, tek kad je Ramazan prošao a poslije i Hižaslav-Bajram. Iste te godine ‘Avaz’ je objavio sličan naslov a tako i ‘Al Jazzera Balkans’ da se od Schmidta očekuju izmjene ‘poslije Bajrama’, kao i ove godine, i čim je praznovanje završeno završetkom maja, Schmidt se ‘razradio’. I njegov predhodnik, ahbab Valentin Inzcko je često sjedio na sećiji Reisa, gdje svi idu i sjede jer se zna ko je u ‘građanskoj’ državi BiH ‘Ajatolah’ i gdje se ‘tabiri’ državna politika, EU, NATO i ostala državna posla, neće valjda u Parlamentu ili Predsjedništvu, pa je tako nakon više od deceniju isjedavanja i vođenja politike sa Reisom, otišao u Potočare a onda odlučio. Kako je sam izjavio, nakon nakon posjete mezara majke Hatidže Mehmedović, dozvao se na pravi put pa donio Zakon o negiranju genocida, onako kako mu je Reis političar i sugerisao, tačno 21. jula 2021. godine. Od kada imamo umjesto ranijeg, zakonsko negiranje i nula optužnica.

Svoje satove počesto navija kod Reisa i američki ambasador u BiH a prate ga i mnogi EU ambasadori, međutim visoki predstavnik najčešće pomjera kazaljke a Reisu milo ’em drago, posebno ovo zadnje. Ako se slučajno u BiH zadrži OHR i visoki predstavnik do 2030, pa makar to i tada bio ‘Švabo Šmit’, tek će onda biti nametanja. Naime, te godine ‘najdraži’ nam stiže u goste ravno dva puta, prvo u januaru a potom u decembru, zvijezde su nam u toj godini izdašno naklonjene. Sami tim biće i dva ‘Hižaslava. Kako i OHR kao i Reis ne prate svjetski kalendar već vrijeme računaju gledajući u mjesec i zvijezde, tada će biti prava prilika da visoki predstavnik nametne sve što do tad propustio, ali samo između dva Bajrama, dva ‘Hižaslava’. Niko mu neće zamjeriti jer čim mu muslimani oproste, svi su mu oprostili. Te, 2030. godine Benjamina Karić neće morati skidati ukrase, konfete i baloniče sve sa fenjerima čitave godine, vesela dječica iz vrtića i škola neće morati zbog odluke vlasti na nastavu već će moći iftariti cijele dane, kad hoće, somuni će se peći i podavati po sniženim cijenama, ‘spirit Ramazana’ će trajati danima i mjesecima, jedino će načelnica morati pripremiti baklava i bonbona i balona više nego obično.

Turisti će ostati u Sarajevu čitavu godinu a halal hoteli i džamije će zabilježiti i oboriti sve rekorde.

Ko dočeka tu godinu, imao se zbog čega i roditi i čekati.

S. Svaka sličnost sa licima, događajima, pa i sa ramazanskim topom, slučajno je – namjerna.

photo : VP BiH Christian Schmidt na Žutoj tabiji sa topdžijom, 11. mart 2024, arhiv