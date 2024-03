zloupotreba religije islama a posebno angažovanje djece uz državne i vjerske praznike, u BiH iz inata prelazi u zloupotrebu i blasfemiju i uveliko mijenja karakter sekularne države, ujedno ogađuje i vjeru i državu

– Ima tih islamskih novotarija koliko hoćeš, od pojave ‘Hižaslava’ Cerić Mustafe Reisa pa do njegovog nasljednika hodže Kavazovića, sve su prisutnije i agresivnije. Pisali smo o tome, sa posebnim osvrtom na ‘otkrivanje’ i prakticiranje muslimanskih dovišta suprotno religiji islama (Ajvatovica), posebnih novih teravija (vjerskih namaza noću), kolektivnog vjenčanja i kolektivnog sunećenja, drugačijeg upražnjavanja vjerskih vehabijskih obreda, javnih večera po parkovima i trgovima uz Ramazan, obavljanje namaza po javnim mjestima, izgradnje halal hotela i restorana, benzinskih pumpi pa do kolektivnih šenlučenja i festivalskih proslava državnih i vjerskih praznika koje uz ikonografiju, namjeru i javni kičeraj sve više zagađuju bh javni prostor i izazivaju zazor i kod brojnih vjernika muslimana i patriota. Ogađuju i vjeru i državu, ali ciljano i uz orkestriranja bošnjačkih predstavnika u vlasti i Reisata, sve to rade uz pomoć preotetih medija više iz inata i pokazivanja nego što to vjera traži, pokazujući da kao većina u zajedničkoj državi pripremaju svoju i samo svoju islamsku državu optužujući druge da Bosnu razgrađuju.

– Bošnjački nacionalizam se više ne krije i pravda se identitetom i genocidom, svakog ko ustvrdi drugačije žigošu i izlažu vrijeđanju i psovkama, tražeći da napusti državu ako mu se to ne dopada.

BiH je po Ustavu sekularna i građanska država ali to je tako samo formalno i za oficijelnu upotrebu prema vani, u realnosti BiH je srasla sa islamom i više se ne može razlučiti ko je iz Reisata u Parlamentu ili u vlastima Kantona i Opština i obrnuto. Od zvaničnih simbola jedinica vlasti do predstavnika. Iako je religija po Ustavu i zakonima odvojena od države, sraslost je vidliva na svakom ćošku i u svakoj pori države koja sve više liči na rigidni islamistički sistem koji je odavno prešao sve ‘crvene linije’ zajedničkg života i Međunarodnih konvencija o vjeri i državi. Sraslost religije sa državom nije samo svojstvena islamu, ali je svakako tu najvidljivija i najzastupljenija.

– Posebno je sve agresivnija zloupotreba djece u povodu državnih i vjerskih praznika suprotna Konvenciji o zaštiti djece, koja se umotavaju ratnim i vjerskim zastavama, i koja osim vjeronauke u školama sve više služe kao sredstva države i politike u vjeri. Međunarodni predstavnici u BiH sve to nijemo posmatraju i ćutanjem odobravaju prateći svoje interese, političke stranke su skoro sve pogubile kompase u borbi za foteljama i glasačima tako da nam pored retrogradnih politika od strane Milorada Dodika pa i onih s vremena na vrijeme od Dragana Čovića, ova bošnjačka preuzima vodstvo.

Ako se donekle i može shvatiti prisustvo djece iz vrtića, Osnovnih ili srednjih škola uz državne praznike, kada proslavljaju praznik svoje države uz zvanične zastave i simbole, što je izuzetak a ne pravilo, nema nikakvog opravdanja da se uz vjerske praznike ova djeca izvode na ulice i da se sa njima manipuliše. Iz postog raloga jer smo, kao što smo rekli, građanska sekularna država i nisu samo muslimani u školama.

No, kako i sama državna vlast potencira i čak donosi vjerske propise, kao ova vlast Kantona Sarajevo koja već drugu godinu zaredom svojom odlukom podstiče puštanje djece kući zbog ramazanske večere i posta, i kako svi bošnjački funkcioneri u svojim kabinetima baštine ratnu zastavu koja je zabranjena u upotrebi još od 1998.godine, te kako se sva značajnija državna pitanja ‘aminuju’ kod Reisa, stoga će ova štetna pojava biti još brojnija i štetnija. Šutnja međunarodnih ambasadora i EU predstavnika te njihovo političarenje sa Reisom koje je već postalo ‘tradicionalno’, te njihovo odobravanje ovakve prakse, pokazuje da znaju s kim imaju posla. Da namjerno svode Bošnjake na vjersku skupinu a što u konačnici samo još više raspiruje postojeće aktere na daljnju razgradnju i nestanak države BiH. Koja na ovaj način gubi svoj ustavni karakter i postaje bošnjačka, i islamska, baš onakva kakvom ju je ucrtao Alija Izetbegović. Ma kolika bila.

– U javnim istupima islamskog vrha vjera je u srcima, skromna i skrušena, miroljubiva i poželjna, ali u stvarnosti sve se radi naopačke i namjerno obratno od propovijedanja. Vidjeli smo na zadnjoj proslavi 01. Marta šta može uzrokovati ideja vehabije koju je prihvatila načelnica za dženazu države Benjamina Karić i njen vrh SDPa, zamisao ulične barabe u organizaciji ‘vozanja’ ljiljana po Sarajevu, doživeli smo i javnu potvrdu šta sa onima kojima to smeta. Uništiti ih, protjerati i čak platiti im kartu da se isele. Da bi Sarajevo i BiH postala stoposto čisto i ‘multietnično’. Tragom čega sve više viđamo djecu predškolskog i školskog uzrasta na ovim prazničnim orgijama u istom folkloru i opasnom dekoru, također viđamo i obavljanje namaza mimo vjerskih objekata, nešto što je svojstveno samo Bliskom Istoku. Viđamo sarajevske komunalce kako u pauzi klannjaju i mole se Bogu, viđamo klanjanje ispod mostova, ispred restorana, uče se dove partizanima, pada se na sedždu na aerodromu, iftari na fudbalskom stadionu, svuda, kao da u Sarajevu fali džamija. Osim onih na stotine obnovlljenih i izgrađenih nanovo do hiljaditog broja i par stotina pride, svaka banka, škola ili veći tržni centra imaju sobu za molitvu, ali opet postoji ‘potreba’ da ljudi klanjaju na javnom mjestu. Što znači da se ne radi o vjeri već o vjerskom kurčenju i provokaciji i dokazivaju ‘naše’ superiornosti. I što veće vidljivosti.

– Djeca nisu na ulicama samo u Sarajevu, posvuda su, na čitavom porostoru kojeg kontrolišu Reis i bošnjačka vlast, dakle u FBiH pod njenim patronatom. Znamo i kako i zašto se to izvodi (svi direktori od vrtića do gimnazija i fakulteta su u SDA ili u nekoj sličnoj bošnjačkoj stranci, a hodže diriguju i naređuju. Međutim, jedna slika se pojavila u povodu prvog dana Ramazana u gradu Srebrenici, mjestu koje je inače doživjelo genocid u zadnjem bh ratu i gdje je svako nepromišljeno ponašanje iskra nekog budućeg belaja, međutim oni koji žele svađe i sukobe o tome ne vode računa. Izveli su djecu da tim povodm klanjaju na cesti prvog dana Ramazana, na najlonu i kratkim prostirkama, očekujući bilo kakvu reakciju ili provokaciju sa ‘suprotne strane’, odakle malo fali da se to desi.

Suvišno je reći koliko je to glupa, neproduktivna i bezobrazna ideja da se na prljavnom affaltu klanja i tekbira i da se djeca iskoriste, kad je deset metara odatle džamija, kad statistika Reisa kaže su u Srebrenici izgrađene sve porušene džamije i dodate i nove tako da grad broji 28 džamija, a u gradu ukupno Bošnjaka nema više od 6 hiljada i da žele mogu svi stati u jednu. Sam glavni imam Srebrenci jučer potvrđuje u ‘Avazu’ da se ‘Ramazan klanja u svega 11 džamija’ jer nema ni hodža ni vjernika u ostalima koje su izgrađene samo radi zapišavanja teritorija i iz inata, znajući da tu neće biti povratnika jer su ciljano, oni koji su preživjeli raseljeni a nije ništa urađeno da se vrate. Da, ali je ipak izveo djecu na prljavi asfalt da se mole Bogu, pored toliko prostora za vjeru. I dobio ‘ekskluzivu’ u medijima, koja je važnija od vjere.

– Gradeći silne džamije poslije bh rata Reis se pravdao ‘potrebom vjernika’, međutim vidi se da se radi o nečem suprotnom onom što islam zapovijeda. A to znači : gradnjom džamije potvrđujemo ‘našu teritoriju’ a klanjanjem vani ima da nas svi vide. Logično. Ako klanjamo u džamiji niko nas neće primjetiti, sve drugo osim vidljivosti je manje važno. Eto, tačno je, vidjeli smo, ‘ejvala’.

Koliko već sutra, kad se sa zastavama provozaju ‘četnici’ uz Božić ili kakvu krsnu slavu na ovom istom asfaltu kojeg smo obilježili molitvom, biće da je ‘provokacija’. I jeste, biće, Tite mi.

photo : prvi dan Ramazana i vjersko obred na ulici u Srebrenici, arhiv