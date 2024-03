Promjene su zabranjene Božjim zakonom, zato bh predstavnici u vlasti neće da se mijenjaju jer osim u slučajevima kad im odgovara, ne prihvataju amandmane i promjene. Izvjesni Zubanović stručnjak za maternji jezik sa kanalizacije ‘Bošnjaci.net ipak i pored zabrane Poslanika, traži da se u bh Pravopisu izbaci kršćanska crtica na broju ‘7’ i na slovima ‘Z’ i ‘Ž’ jer crta pokrštava bosanski, Hrvati uvode nove hrvatske riječi …

Stiže ‘najdraži’, svi u saffove ‘SAFER’ školanja

Evo, stiže nam ‘najdraži’ (svi su dragi ali jedan je ipak poseban), poručila bi, i jeste, vesela načelnica Benjamina Karić iz ‘zajedničkog’ glavnog bh Grada, gdje svi, htjeli ili ne htjeli se moraju radovati. Sad će mo mjesec i kusur dana biti agresivno nasmijani i napadno dobrodušni, spremaju se vozići i balončići, konfete i ekološki ramazanski topovi, fenjeri i specijalni somuni, RamazanFest je otpočeo, Benjka iako po prirodi vesela, svisnuće od osmijeha. Pronašla je svoj najdraži kalendar, biće slika i lajkova, jer to se mora doživjeti i odgledati, inače se ne bi znalo ni da je stiglo.

Sad će opet vlada Kantona Sarajevo da donese ili osnaži prošlogodišnju odluku po kojoj djeca idu kući ranije čak i prijepodne da bi mogla večerati uz iftar na vrijeme, kome se ne večera neka razguli iz našeg Sarajeva. Padaju prve čestitke, državni činovnici se utrkuju ko će prvi sročiti i poslati ‘uvaženoj ekselenciji’ Reisu svoje misli i želje, među prvima Denis Zvizdić, Željko Komšić i Bećirović, krenulo nas je.

Zamotana evropski i po Konvenciji ministrica Naida Hota Muminović je već obišla škole i utvrdila da njen program bh školovanja ‘SAFER kojeg su sačinili anonimusi iz neke islamske organizacije u Londonu i privatne bh udruge u Sarajevu a koji baštini šerijatske postulate istorije i ostalih predmeta, program odlično djeluje i već pokazuje rezultate, bez obzira što je sačinjen polutajno i uz ogrome kritike ‘onih što se ne pitaju’ a neće još da ‘ispale’ iz našeg Sarajeva i naše Bosne. Čak je u svrhu ‘najdražeg’ i Senad ‘Ataturk Hadžifejzović dovukao u goste Fatu Orlović (zbilja, izgleda da i ovoj starici prija ova festivalizacija domljublja i slikanja) koja je izjavila da ‘neće nikud iz Bosne’ i da je niko ne može otjerati. Nije zabilježeno poslije rušenja crkve u njenom dvorištu da je iko odatle tjera, ali tako se kaže. ‘Ataturk’ Senad je uz zahvalu Krajišnicima, zapravo Bihaću i Cazinu jer je druge zaobišao, dodao onu poznatu notu o plametarnoj islamskoj čistoći zajedničke države.

‘Hej, imamo rijeke koje teku kroz gradove, a iz njih se i danas može piti voda! U zagađenom svijetu, u svakom smislu, Bosna i Hercegovina je najčistija.“

Svakako, nije džaba ‘zastrta ćilimom’ i zna se da se, kad se u nju ulazi, moraju prvo oprati noge i uzeti avdest oni prljavi. Nama je u BiH čak i zemlja BiH kad te zakopaju ‘čista bosanska‘ za razliku od nekih drugih nečistih zakopavanja u prljavštini.

Isak u klin, Nešić u ploču, Dodik u Srbiju

Milorad Dodik je po hiljaditi put kod predsjednika Srbije mentalno bolesnog diktatora ahbaba, odakle oba zaraženi razbacuju viruse ‘srpskog sveta’, iz ‘budnog’ Sarajeva odmah stiže ‘antidot’ vakcine : ‘neće ti to proći Aco, nije ti ovo 1992′. Od Šemse Mehmedovića, SDAovog kadrovika sada iz ‘novog’ pokreta ‘Naprijed’ gdje je ucratno ‘nešto novo’ do sad neviđeno a Šemso po SDA receptu i po starom.

Vlasti tromo jer im se ne žuri nikuda šminkaju postojeće propise u nevoljno izvršavanju naloge EU i nadaju se ulasku pred vrata Evrope ‘preko guzova’, uz stalne interne zjebanciju, doskočice i ‘nagovaranja’ kad su slobodni (a imaju vremena za dokolicu koliko hoće jer ništa drugo ne rade), čak i ono što su dogovorili razjebavaju, kao ono sa zajednički usaglašenom’ platformom i zakonom oko ‘Europola’, pišući i tužakajući jedan drugog, Ramo Isak i Nešić su usavršili priču. Naravnom raja ne zna šta je potpisano ili dogovoreno, kao i uvijek, haos među partnerima se nastavlja.

Neka visi Franjo, sve što kisi i treba da visi ?

Profesora Franju Šarčevića razapinju kao Isusa na svakom čistom bošnjačkom drvetu, islamistički mediji su nemilosrdni, Avdo Avdić istražuje i nemoguće, parafraziramo. ‘Da li je opasnije Franjino jebanje matere glasačima Željka Komšića od prije šest godina ili seksualno opštenje načelnice u Sarajevu sa ratnom zastavom i beretkama na glavi djeteta u režiji vehabija u povodu 01. Marta’ ove 1447. godine?!‘ Zna se ko u sexu uživa, šta više čeka ovaj tip, što ne ode iz naše BiH, moraćemo ga mi ukloniti – zna se i nudi se i odgovor. Zaista, svako ko ne voli taj ‘skladni prizor‘ na našim ulicama, još ako mu je ime Franjo, treba da visi. ‘Kisi’ na UZP i ratni zločin, tip koji ne voli ovako slatko dijete i ponosne roditelje mora biti samo ratni zločinac i ništa drugo, od kojih je babo ponosnog djeteta i ponosni poslanik u vlasti Sarajeva (tako objašnjava patriotski bolesna načelnica koju podržavaju i SDP i vlasti ‘trojke’), zato Franjo ne zaslužuje nikakvo pravo ni zaštitu. Što prije ode, bolje po njega.

Božji amandmani u mojoj kafani – a na mojoj strani

Zbilja, iako smo stoposto vjernici, niko se ne drži pravila vjere, čak ni sad kad nam je ‘najdraži’ tu pred vratima i čuči i čeka na skrušenost, skromnost i milost. Niko neće promjene a mijenjati se mora ako se hoće opstati i živjeti. Jok. Ne može se protiv Boga amandmanima, Bošnjaci, muslimani a ponekad i Bosanci i još Hercegovci znaju za narodnu poslovicu ‘samo magarci ne mijenjaju svoje mišljenje’ koju je pripisao sebi Aca iz Beograda, predsjednik svega i svačega u ovoj zemlji, Božja je zadnja pa makar ostao u domenu magareštine. Nema ništa od promjena makar neke poteze tako i nazivali, svako je zakopan u svoju busiju pa se naduravamo. Neće promjene ni navodni književnik i kvazi-stručnjak za Mešu Selimovića, Andrića i Njegoša, njega posebno, izvjesni Zubanovi Sead ali ipak voli izvrtati. Svoje promjene tumači na sraonici Bošnjaci.net (koju je, da podsjetimo, Benjamina Karić nagradia zlatnikom Sarajeva) na svoj način, i, iako se tekst odnosi na maternje jezičke vratolomije, naslov glasi ‘Pokrštavanje bosanskog jezika‘ dok je uradak ukrašen montažom posvećenoj Franji Šarčeviću. Na kojoj je profesor Šarčević nazvan ‘njofrom’ a u pozadini ‘burgija’ ili ti svrdao. Sa citatom Mojsija kojeg ‘prekrštava’ u Poslanika Musu a.s. Allahovog i njegovih deset zapovijedi. Citiramo jednu kao i Zubanović. ‘Kod Njegovih (Allahovih) uputa niko nema pravo ni pomisliti praviti izmjene, niti predlagati amandmane. Njihovo nepoštivanje sigurno donosi zasluženu kaznu!’

Eto, zato naši vlastodršci neće nikakve promjene, prate Musu i Mojsija. Vjernici su, jebeš državne zakone.

Od Meše i Nobelovca, važnija bošnjačka ‘spisateljska ovca’

Međutim, ovaj tip što se bori za ukidanje lektire u BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Kosovu i Sjevernoj Makedoniji svuda dokle doseže ‘bošnjački svet, tražeći da se izbace iz nje Andrić – jer je mrzilac Bošnjaka, Selimović – jer je sramota Bošnjaka, uzeo je srpsku vjeru ali i zato jer nije ništa napisao, sve su to radili drugi a on se potpisao i poigrao se Bošnjacima citirajući hadise u svojim romanima ‘Derviš i smrt’ pa i u ‘Tvrđavi’, Njegoša pak jer se zna kako je proganjao Bošnjake u svojim djelima, pa nam sve to djeca čitaju, on odlazi u svojim islamističkim patriotskim analizama u suprotono. U promjene. Pored onih stalnih nadjebica matrenjeg jezika o obaveznoj upotrebi slova’H’ na svakom mjestu u riječi (hloptanje, hudovica, hećim, sevdaHlinka … ) ili obaveznom izbjegavanju svake riječi koja u osnovi ima krst ili križ (o čemu smo pisali više puta, kao što su riječi prekrižiti, ukrstiti noge, raskrstiti, raskrižati lubenicu i sl.) iako imamo naše fine izraze i gramatiku, lingvista Zubanović je nadmašio čak i do sada nenadjebivog ‘Hižaslava’ Mustafu Cerića, ‘žrtvu genocida’ i njegov naziv ‘Hižaslav’ za Bajram.

Traži da Dževad Jahić i ostala ekipa u izradi nekog novog bh pravopisa u stotinu tomova i jezika ubace novinu ali ne samo u slovima, već i u brojevevima. Po njemu broj ‘7’ se u BiH nepravilno koristi jer se ‘prekriži’ crticom kao i slovo ‘Z’ i ‘Ž’ (nije pomenuo slovo ‘Đ’, evo mu još inspiracije) a to nije u skladu sa našim jezikom i običajima već to rade pravoslavci i kršćani, čime vodoravna crtica od slova ili broja izgleda kao krst ili križ. A mi se moramo razlikovati.

Naravno da moramo i hoćemo jer moramo. Idemo na arapskom, tamo nema linija ni precrtavanja.

Zubanović neće promjene jer su ‘amandmani’ po Bogu zabranjeni a hoće (valjda) ‘ispravku’ što nije zabranjeno i hoće još jednu razliku izeđu ‘nas i njih’.

Hrvatski vaterpolisti i Goran Milić – isti

Slijedom ovih vratolomija jezika i ljepote različitosti, iz Hrvatske nam stiže nekoliko svježih ‘novih hrvatskih riječi’, sa takmičenja u poznavanju hrvatskog jezika kojeg provodi svake godine list ‘Jezero’. Nagradili su nove hrvatske riječi koje treba uglaviti u rječnik. Ovako to treba da ide u buduće. Influencer je utjecajnik, hat trick, hattrick (ono kad tri puta zabiješ gol ili ubaciš koš je – trogodak, rabljaonica – to ti je bivši second hand shop ili trgovina korištene robe, promopisac je copywriter, onaj što je osjetljiv na toplotu i sunce je – ljetogrozan, ubrusnik je držač za ubruse iliti peškire, vaterpolo postaje – vodomet a vaterpoliti zna se – vodometaši.

Ovim umijećem je načisto postiđen čak i slavna nekadašnja novinarska vedeta ‘Yutel’ televizije, HRTa i novinar iz Al-Jazeera Balkans produkcije a sada penziner Goran Milić, koji je svojedobno nakon ‘Oluje’ i rata u Hrvatskoj na tv imao emisiju i stručnjaka za hrvatski jezik. Koji specijalac za hrvatski je sjedio u studiju i ispravljao i njega i goste ako ne govore hrvatski, svaki put bi Milić da potvrdi koliki je Croata priupitivao svoga vještaka ‘jesam li pravilno rekao doktore‘, ili bi ukorio gosta ako progovori ‘yugoslovenski’.

Nekadašnji legendarni’ Nadrealisti’ Sarajeva bi na ovo rekli, onako na svoj način, gledajući u rupu u zemlji: ‘u zemlji niĆeg novoga’.

Ja sad i odmah odoh potražiti aplikaciju da zamijenim prvo slovo svog imena, neće mene niko na ovako perfidan način pokrštavati.

photo ilustracija : pravilno-nepravilno, da ne bih ‘križao’ ovo su smokve, arhiv