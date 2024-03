najbolje što Sarajevo ima to su golubovi i Benjamina : Hafiz i hodža Sulejman Bugari je kao Poslanik učinio ‘hidžru’ 1437, tj po ‘vlaškom kalendaru’ 2016, pobjegao je zbog prijetnji i ugrožavanja u Crnu Goru, ‘sestra’ Benjamina Karić sa ‘bratom’ Irfanom Čengićem ga ‘vraćaju’ u Sarajevo, podići će mu spomenik odmah do Kralja

Iako muslimani neće ni da čuju za bratstvo i jedinstvo koje je za njih sintagma za ‘uništenje Bošnjaka i za genocid’, stalno se ‘brate’. Reisova načelnica Sarajeva Benjamina Karić se tako pobratimila sa stotinama gradova širom Regiona, Evrope i Amerike, svi gradovi u Sandžaku su naši bratski gradovi, isto tako i gradovi iz ‘bošnjačkog sveta’ po Kosovu, Sjevernoj Makedoniji i Albaniji, znamo da je Turska pobratimska država od rođenja a Istambol najveći bratski grad Bošnjaka.

Eto, takav jedan ‘zajednički bratski interes’ Benjka je našla i u Baru u Crnoj Gori, gdje je prije par dana skupa sa ‘bratom’ Irfanom Čengićem krticom SDA u redovima svoje SDP stranke otišla da stolica sa guzicom vidi more i dijasporu. Kao što znamo, Čengić je zamijenio uhapšenog ‘brata’ i načelnika Hadžibajrića u stolici načelnika opštine Stari Grad, pa su tako on i ‘sestra’ potpisali ‘bratsku povelju o suradnji’ sa predsjednikom opštine Bar Dušanom Raičevićem, ‘bratom’.

Hodaju tako sarajevski načelnici i sklapaju uglavnom muslimanska bratstva, sklapaju ‘Sporazume o suradnji’ (od kojih mnogi nikad ne zažive kao onaj bratski u Banja Luci sa Draškom Stanivukovićem juna 2021. kada su se ‘naš’ i ‘njihov’ dašak vjetra grlili i cmakali po hair fiskijama u Šeheru i kada smo po prvi put osjetili moć nevino pokvarenog osmijeha SDP patetične i opasno voljene načelnice), razmjenjuju ideje o realizaciji projekata od zajedničkog interesa iz privrede, kulture, obrazovanja, turizma, sporta i kulturnog nasljeđa … Ovo zadnje se odnosi na vjeru i iako je na zadnjem mjestu nabrojano, zbog njega se uglavnom i prave ‘sporazumi’.

‘Deal’ u Baru, u Crnoj Gori, ima međutim posebnu važnost za sporazumitelje u bratstvu. To je pojasnila piskutava i lepršava Benjamina ovako, dan prije potpisa na ‘historijskom sporazumu’.

‘Sutra potpisujemo Sporazum o saradnji sa gradonačelnikom Bara, a već smo dali ono najbolje što imamo, hafiza naših srca, Sulejmana Bugarija…’

Dakle, saznali smo dosta toga uz osmijehe Bugarija i Benjamine široke kao tepsija. Prvo, najbolje što imamo u Sarajevu to je hafiz Sulejman Bugari koji je naprasno nestao iz Sarajeva i BiH još 2016 i preselio se u Crnu Goru, a mi mislili da su to golubovi Baščaršije sa kojima se svaki dan slika načelnica ili recimo ‘bosanski Kralj’, Mustafa Busuladžić ili šta znam Caco ili Ćelo, pa čak i šehid Alija sa Kovača. Drugo, ne znamo šta će nam ‘braća’ Crnogorci dati u zamjenu za ovog popularnog hodžu, predavača i književnika ali smo ga unaprijed ‘halalili’, i treće, ono najvažnije : Benjka je opet pitomo slagala a laž nam poturila kao bajramsku baklavu da nismo ni osjetili.

– Nismo ‘mi’ dali Bugarija Crnoj Gori već smo ga pod prijetnjom ‘mi’ otjerali iz Sarajeva, iako je čak i sarajevski zet, iako je obavljao dužnosti imama u Čaršijskoj džamiji i na Vratniku te predavao na islamskim školama, budući da je njegovo djelovanje bilo upravo u temeljima ‘bratstva i jedinstva’ u vrijeme kad Benjke ‘nije bilo ni u pelenama’. Podsjećamo, hafiz Bugari je bio dobar i zabavan imam ali oštar kritičar vehabija i njihovog stila i načina prakticiranja islama, usljed čega su mu upućene prijetnje smrću, bilo je i bombica ispred džamije na Vratniku pa se Bugari spakovao i ispalio iz ‘voljenog grada’. Nije tada bilo Benjke koja bratski nagrađuje vehabiste i mahalske lole i barabe da ga zaštiti od ovih terorista i jednostavno hafiza je nestalo. Nikad nije lično to potvrdio, o svom odlasku je govorio i onda i danas filozofski. ‘Sarajevo se ne napušta, u njega se dolazi’. ‘Otišao sam tijelom ali ne i dušom‘. I sve u tom hodžinskom stilu, samo da glava ostane na ramenu jer je vehabijska ruka dugačka i internacionalna. Dok su mediji jasno pisali da je na meti ovih islamskih terorista koje je zvanična vlast tada kao i sada podržavala.

– U Crnoj Gori hafiz rodom iz Prizrena se uhljebio kao savjetnik Reisa Fejzića, dobio je i katedru na islamskoj školi, ali nestalo ga je iz bh javnosti sve dok ga Benjka nije sa ‘bratom’ Irfanom izvukla iz tame ovog ‘predramazanskog sporazuma’ i sarajevskog ugođaja uz ‘dolazak Najdražeg’.

Poslanik Muhamed je po predanju također morao napustiti Mekku i preseliti se u Medinu još davne 622. godine (po ‘vlaškom’ Gregorijanskom kalendaru, po onom u kojem Benjamina pronalazi Božić kao kalendar’ a ne kao Božić) a njegov bjekstvo muslimani slave kao ‘hidžru’, od kada se po tome i računa vrijeme u BiH. Ove 1446. ‘naše’ Nove godine koja nam uskoro stiže na ‘njihovo’ ljeto 2024, uvodimo i otkrivamo ‘Bugarijevu hidžru’ i to će mo u buduće proslavljati. Namirilo se 28 godina od hidžre hafiza a ovako značajne datume Benjka načelnica zna oprihodvati. Ima iskustva.

Kad je već Bugari ‘nešto najbolje što je Sarajevo imalo’ i kad načelnica prati sve šerijatske praznike jer je stručnjak za spomenike naučene iz Rimskog prava u Travniku, najmanje što se od očekuje da bi dobila slijedeći mandat je da se negdje uz bh Kralja Tvrtla I Kotromanića sa suknjom (kako to reče jedan drugi načelnik, rumeni Efendić) uglavi spomenik Sulejmanu Bugariju. Gdje će načelnica, djeca i raja dolaziti da se slikaju. Ili će praviti ‘đir’ ovako : vidimo se kod Bugarija’. Saznajemo da pare nisu problem, saznajemo da će spomenik hafizu kao i ovaj kraljevski biti postavljen noću i ilegalno čisto da se sarajevska raja iznenadi, i da će poslije toga Bugari faktički biti ‘vraćen Sarajevu’ gdje i pripada, kao ‘nešto najvžanije’ u Gradu. Biće ga u Sarajevu a on će i dalje živjeti u Crnoj Gori. Dali smo ga ovim ‘bratskim’ papirom Crnogorcima, ali to je samo metafora, ‘mi’ Bugarija nikad nismo nikome dali.

– Boga mi, Tite mi, odmah do Sulejmana i Tvrtka, načelnica treba već sada da obezbjedi jedan manji plac i za svoju bistu. Poslije Bugarija, ne vidim šta to osim Benjamine imamo tako značajno u ‘Evropskom Jeruzalemu’. Jer, kao što reče uvaženi hodža a načelnica boldira na svom ‘fejsu’, nema nam druge.

‘Ko voli Sarajevo on je voljen‘. A ko je voljen, zaslužuje spomenik u centru grada. Pa kad može Bruce Lee u Mostaru, što ne bi mogla Benjka najvoljenija u ‘metropoli’. Koja je rođena sa ‘dinom’, osjećajem za islam u duši i za svoji samo svaoj Grad. Nju neće prodavati u dijelovima na ebay platformi kao ovog sirotog sportistu nakon krađe niti će je iko rušiti, ona će biti sigurna u društvu Bugarija i Kralja, gdje sebe vidi jednog dana i ‘brat’ Irfan Čengić. Čengići su, to je poznato, kraljevska poštena i patriotska familija mladomuslimana čiji korjeni sežu od Visokog i hadžije Hasan Čengića do ‘bratskog’ Irana.

Ako slučajno bude problema oko ove dozvola uz Kralja i Sulejmana, za ‘sestru’ Benjku ima još bolje mjesto.

Ispred ‘Sebilja’. Da mogu svaki dan da je posjećuju golubovi.

P.S. svaka sličnost sa licima i događajima, slučajno je – namjerna.

photo : hafiz Sulejman Bugari i načelnica Sarajeva, facebok album načelnice, arhiv