Odmah na početku razgovora Čamdžić se osvrnuo na stanje u bosanskohercegovačkom društvu rekavši da se na popisu stanovništva 90 posto građana izjasnilo kao vjernici, ali da stanje na terenu pokazuje da veliki broj građana rade stvari koje su u suprotnosti sa vjerom.

“Ljudi se izjašnjavaju kao vjernici, a pitanje je da li znaju šta je vjera. U našem društvu ima 50 hiljada registrovanih ovisnika o kocki. Tim ljudima trebalo bi ponuditi liječenje. Zamislite koliki je to trošak za državu”, naveo je Čamdžić.

U nastavku je govorio o nadolazećem svetom mjesecu muslimana ramazanu.

“Meni se čini da tu ima malo pretjerivanja kod ovog dočekivanja ramazana, može biti da ima pojedinaca koji su ushićeni zbog ovog dočekivanja, no ja znam da ljudski razum nije uopće projektovan. Poslanik je rekao da kada bi ljudi znali koliku blagodat ramazan donosi, poželjeli bi da on traje cijelu godinu”, naveo je Čamdžić.

Dotakao se i fenomena koji je nazvao “estradizacija ramazana”

“To je sigurno nedostatak one suštine. Priroda ne trpi vakuum, kaže Aristotel. Pošto nedostaje bogobojaznosti, onda mi to nadoknadimo tim svjetlima pozornice, svjetlima kandilja, onda dobijemo to što se zove festivalizacija vjere, bezbroj manifestacija, da se sve svelo na ilahije i koncert”, naveo je Čamdžić.

Dodao je da je on još prije desetak godina rekao da je možda vrijeme da prestanemo pričati o vjeri jer, kako kaže, ta naša priča očigledno ne daje rezultat.

“Ja sam zamislio da bi najbolje bilo kad bismo mi o vjeri počeli govoriti jezikom koji svi razumiju, a taj jezik se zove djelo. Pokazivanje vjere je poniznost, čista mi avlija, čista mi ulica, divni komšijski odnosi. Pokazivanje vjere je ponašanje, a ovo slikanje iftara je izmaklo kontroli. Da ima neko dugme kojim bih ja to zabranio, ja bih ga pritisnuo”, naglašava Čamdžić.

Govorio je i o Bosancima i Hercegovcima. Iznio je svoje mišljenje o tome da li smo mi “dobar narod”.

“Teško bismo mi našli bolji narod. Ali fali nam neko da stane ispred nas kome vjerujemo. Ne mora to biti vođa i lider, može to biti i sistem. Naš čovjek, koji je sada parkirao na trotoar, kad dođe u Austriju on je odmah dobar jer tamo ima sistem kojem vjeruje”, naglasio je Čamdžić.

Dotaknuo se i teme nasilja u bh. društvu, posebno prema ženama, kada se uzme u obzir posljednjih nekoliko slučajeva femicida u našoj zemlji.

“Ja sam jednom pitao u Zenici kako je moguće da ima Sigurna kuća. Kako je moguće da mlada žena pobjegne iz vjerničke u Sigurnu kuću. Kako je moguće da iz kuće u kojoj ima Kur’an pobjegne u sigurnu kuću. Zadaća države je da sankcioniše nasilnike, a zadaća svih nas je da se borimo protiv nasilja u granicama naših mogućnosti”, istakao je on.

Na kraju se dotakao i teme obaveza davanja vitara.

“Mogu se vitre i dati i nekome u komšiluku, nećete pogriješiti. Gdje nastaje problem, kada više ljudi da toj istoj osobi onda ona može u ratkom vremenu postati obavezna platiti zekjat. Moje je mišljenje da je sistem mnogo bolji. Ja svoje vitre dajem u Islamsku zajednicu jer iz tih vitara Islamska zajednica pomaže mnoge”, zaključio je Čamdžić.

EFENDIJA DRUMOM, REIS ŠUMOM

Estradizacija Ramazana i festival vjere, nastavljaju se, uključena pored televizije i drugih medija i Turistička zajednica Sarajeva i načelnica Benjamina, bez nje bi sve ovo bilo antispiritualno

piše : Đ. Alibegić

Da Sarajevo ima dušu (spirit) samo u vrijeme Ramazana a da je u ostatku godine bezdušno i isprazno, IZBiH, tačnije Medžlis Sarajevo će nam kao i ranije, pokazati i ove godine. ‘Spirit’ otpočinje sa 11. martom a završava festivalskom proslavom Bajrama, urađen je obiman program zabava, koncerata i drugih sadržaja pod logom ‘Posjeti Sarajevo, osjeti dušu Ramazana’ (“Visit Sarajevo – feel the spirit of ramadan’). Navalite ‘vjernici’ i turisti da ovaj mjesec proslavimo ‘skromno i u duhu islama’, na ulici, u kafanam i po parkovima umjesto u krugu porodice. Sa topovima, vatrometom kojeg je drugima Benjamina karić uskratila, baklavama po ulici i sa ramazanskim menu karticama za žderačinu po kafanama.

I, da zaradimo koju paru. I da pokažemo ko smo i šta smo, i da riječi glavnog imama iz Zavidovića imaju isti značaj kao i zadnji popis 2013. po kojem smo 99 % vjernici.

– Narednih mjesec dana čuvat ćemo tradiciju naših mukabela, iftara, teravija, dersova, mevluda, zikra, itikafa, salavata. Organizirat ćemo posebne programe, druženja za mlade, ramazanske večeri, tribine, izložbe i koncerte. Želimo da i ove godine svi u Sarajevu, bez obzira na vjersku ili bilo koju drugu pripadnost, osjete posebnost i duh ramazana u Sarajevu, kao što to i naš slogan kaže – poručio je efendija Abdulgafar Velić, glavni imam u Sarajevo Medžlisu.

Kako je istaknuto na konferenciji za medije, namjera je da se tokom Ramazana građanima Sarajeva i Bosne i Hercegovine, kao i brojnim turistima i gostima, ponudi veliki broj vrijednih vjerskih i kulturnih programa, što će doprinijeti unapređenju i obogaćivanju kulturnog života, ali i turističke ponude Sarajeva i Bosne i Hercegovine, te ukupnom razvoju kulturnog života lokalne zajednice i društva. Najavljeno je da će na platou ispred Baščaršijske džamije 10. marta od 17.00 sati biti organiziran koncert duhovne muzike Armina Muzaferije, Mustafe Isakovića i Hora Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo, kojim će se na najbolji način najaviti početak aktivnosti i projekat u cjelini. Program završava pucanjem prvog topa sa Tabije.

Također, neke od aktivnosti koje će biti provedene su zajednički iftari, mukabele, posjete po mahalama, kao i već prepoznatljiva aktivnost “Ramazanske večeri”.

Ove godine “Ramazanske večeri” će biti realizirane prva tri vikenda (petak-subota) i to: 15, 16, 22, 23, 29. i 30. marta. Program će biti u Hanikahu Gazi Husrev-begove medrese, uz učešće eminentnih gostiju koji će tretirati teme vjere, duhovnosti u vremenu i prostoru u kojem živimo, kao i kulturne i historijske zamenitosti i posebnosti Sarajeva i BiH. Svaka večer će biti osvježena učešćem umjetnika koji njeguju duhovnu muziku. Posebni gosti svake večeri će biti učenici sarajevskih gimnazija koji će imati priliku prezentirati svoj aktivizam i rad, te aktivno sudjelovati u realizaciji aktivnosti. Program će biti prenošen uživo na BHT1, RTV BIR i službenom Facebook profilu Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo.

Dakle, slijedi nam mjesec dana agresivnog i napadnog vjerskoh spirit šenlučenja, ako kome smeta ovo ‘kulturno uzdizanje’ i turističko promovisanje, neka ‘razguli iz našeg glavnog Grada’.

‘A ti Muzafere /efendija Čamdžiću/ se kupaj‘. Dok drugi ‘ebu. Po onoj kultnoj replici iz filma Emira Kusturice ‘Otac na službenom putu’.