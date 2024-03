‘Prva dama’ u Bošnjaka zove se Denis Bećirović : Imenovanjem bh ambasadorice u Turskoj kompromitovane Mirsade Čolaković, Komšić i Bećirović su zaokružili Reis-SDA agendu instaliranja njihovih kadrova u diplomaciji, potvrdom kriminogenog Tegeltije za konzula BiH u Rijeci pripremljen je teren za imenovanje bošnjačkog konzula u Novom Pazaru, u Srbiji.

Bh država a posebno diplomatija odavno funkcionišu po sistemu poslovice ‘ja tebi vojvodo, ti meni serdare’. Denis Bećirović navodni ‘buntovnik’ i ‘otpadnik’ iz redova sopstvene SDP partije (nema tu ni bunta ni izdaje, sve je to stvar dogovora) je ovu sintgamu čerupanja i podjele funkcija doveo do savršenstva i umalo zaokružio svoju agendu uhljebljenja i instalacije Reis-SDA kadrova u svom kabinetu i u bh diplomatskom koru.

Njegova zadnja odluka da poslije promašaja kojim je svog sekretara i savjetnika Aliju Kožljaka pokušao poturiti u bh ambasadu u Turskoj (kojem je Turska uskratila ageman) u ‘majku’ pošalje Mirsadu Čolaković, nije ni šokantna a ni iznenađujuća. Bećirović je samo nastavio slijed dogovora i suradnje sa Reisom i Bakirom Izetbegovićem.

Podsjećamo. Za bh ambasadora pri UNu postavio je notornog kriminalca i ižvakanog SDP političara i vječitog igrača SDA Zlatka Lagumdžiju, Abdulaha Skaku (bio)je poslao u državu Qatar iako je znao da ovom bivšem SDA načelniku i mladomuslimanu visi nad glavom optužnica za kriminal i zloupotrebe, da bi nakon njegovog hapšenja našao zamjenu u sinu generala Sefera Halilovića (Semir). U Maleziju je poslao notornog SDA kapitalca načelnika Ilidže Senaida Memića da bi i njega morao zamijeniti nakon što je uhapšen i procesuiran, u Indiji je bh ambasador Haris Hrle inače zet Bisere Turković, da skratimo ovaj podugačak red diplomatske dogovorne vratolomije, Bećirović je za ambasadora poslao čak i jednog hodžu i člana Rijaseta Muhameda Jusića…

Izbor Mirsade Čolaković je njegov treći pokušaj instalacije SDA kadra u Turskoj, prije nje i Kožljaka, na listi je bio i bivši premijer iz Tuzle Kadrija Hodžić, za nadati se je da će Mirsada ovaj put konačno ‘proći’, međutim ako i prođe, neće faliti skandala i bruke. Ova SDA miljenica koja je jedno vrijeme bila u kancalariji Alije Izetbegovića pa kasnije savjetnica sina Bakira, dugo je u diplomaciji i dugo o njoj čitamo skandale i afere, no u BiH stvari stoje ovako : nisu važne afere, važna je podobnost i ljubav prema ideji.

A Mirsadi ne nedostaje ništa od toga. Poslije silnih čarki, pisama i špijunaže u vrijeme mandata Crnatka na mjestu VP BiH, Mirsada je ostala upisana kao osoba koja je direktno uključena u aferu izdaje uz reviziju na presudu Međunarodnog Suda u režiji Bakira Izetbegovića. Osim otvaranja zvanične pošte ministra VP BiH i proslijeđivanja sadržaja Izetbegoviću, Mirsada je direktno kriva što revizija nije našla mjesto u Sudu, odbila je po naredbi Izetbegovića da je umjesto nelegalnog zastupnika Softića preda a što je po propisima mogla, rezultat po reviziji svi znamo.

Tako je zapravo umjesto odgovornosti Mirsada nagrađena iako se o njoj zbog skandala raspravljalo čak i na bh Parlamentu gdje je plaću primao sadašnji član bh Predsjeništva koji ju je i predložio za ambasadora, što opet dokazuje da je ‘zeleno-rumeni’ Bećirović o svemu upoznat. Ovakvi njegovi potezi su plod dogovora sa Reisom Kavazovićem i Bakirom još prije njegovog izbora, potvrđeni su i ramazanskom večerom u Predsjedništvu odmah po ustoličenju Bećirovića, no oni su prešutno potvrđeni i od strane vlasti ‘trojke’ koja je Bećirovića i dovela u Predsjedništvo.

Pred izbore i neposredno poslije njih glagoljivi ministar VP Dino Konaković će reći kako u diplomaciji dolazi do promjena što znači da su i on i Nikšić uključeni u ove Bećirovićeve liste opskurnih diplomata, tim prije jer se nemušto ‘brane’ kako ne mogu utica ti na njegov izbor budući da ima pravo po propisima da o tome sam odlučuje.

“Treba nam brza promjena diplomatske mreže, mislim da je to najbrža reforma koja se može dogoditi, da otjeramo ove potrošene i islužene kadrove iz veleposlanstava i da Bećirović, nadam se i Komšić, pošalju tamo novu energiju mladih i pametnih ljudi”.

Ovako je zborio Konaković a listu ‘svježine’ gdje su sve nekadašnje karakondžule bh politike, vjere i diplomatije (karakondžule : mitska demonska bića, op. Cross) kojoj on ‘ne može ništa’ (a ‘trojka’ je dala glasove Bećiroviću, da nije – nikada ne bi vidio Predsjedništva) svi smo doživjeli i odgledali. Jasno k’o dan, izbor Bećirovića odgovara i ‘trojci’, jasno je također da su glasači i građani u izborima prevareni.

Što se tiče izbora kriminalca i korumpiranog bivšeg šefa VSTV sudija i tužilaca Milana Tegeltije za konzula BiH u Rijeci u Hrvatskoj i ‘saglasnosti’ Komšića i Bećirovića za njegovo ustoličenje, i tu su stvari jasne i opet pod nevidljivom saglasnošću ‘trojke’. Zna se da se kadrovi u diplomaciji BiH biraju po sistemu ‘ti se ne miješaš u moje a ja neću u tvoje kadrove’, savjetnik Dodika, ‘potkivač’ u aferi ‘potkivanje’ i harmonikaš Tegeltija nije tu nikakav izuzetak. Bez obzira na dosadašnje ‘reference’ Tegeltije i njegov poznati stav o državi BiH.

Uskoro će se to malo bolje razjasniti kada se izabere konzul BiH u Novom Pazaru, Srbija, a koji proces je u toku. Ovaj fantomski, kao i ovaj u Rijeci konzulat je otvoren po želji Bisere Turković a još ‘ne radi’ od otvorenja augusta 2022, samo država plaća troškove izajmljenog prostora i komunalije i njegov ‘otvor’ je najviše kritikovao Konaković uz pljuckanje po Biseri Turković i krivčine prijave. Vrlo brzo će tamo ‘uz saglasnost’ svih članova bh Predsjedništva osvanuti prijedlog Denisa Bećirovića i tamo će otići još jedan podoban uhljeb i bh štetočina. Bilo iz reda SDA ili NiP stranke, dok će Konaković opet prokomentarisatu ‘kako ne može uticati na prijedoge Bećiroića’. Tamo će poslati a Denis aminovati nekoga koga najviše tamo voli vidjeti zbog Sandžaka i familije Zukorlića upravo Konaković.

Supruga Denisa Bećirovića gospođa Mirela zaista plijeni svojom ljepotom i damskim nastupom pa je odavno titulišu ‘Prvom damom U Bošnjaka’.

Pogrešno. Denisu Bećiroviću više odgovara ova laskava titula. Njemu puno više stoje SDA dimije od evropskih haljina supruge.

photo : Denis Bećirović i Bakir Izetbegović, arhiv