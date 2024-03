USKOCI I HAJDUCI : premijer FBiH Nikšić i predsjednik SDPa je sav onako baš ‘kolokvijalan’, takav mu i ovaj izum osnivanja federalnog ‘Uskoka’ : nova uhljebljenja u okviru odjela bh tužilaštva proglašava federalnom agencijom koju smješta u prostorije vlasništvo nekadašnjeg kriminogenog direktora hotela ‘Valter’.

Da, to može samo u BiH i nigdje više : poseban odjel tužilaštva za borbu protiv korupcije koji je tek u najavi već je ‘kolokvijalno proglašen federalnim ‘Uskokom’. Već se traži i našla se lokacija-zgrada, već je raspisan konkurs za tužioce a vlast ‘trojke’ užurbano trguje i traži ‘šefa’, a tek onda će se, kako kaže rasijani premijer NerminNikšić ‘raditi na donošenju zakona’. Zakona o oduzimanju imovinske koristi i onog najglavnijeg Zakona o formiranju ‘Uskoka’. Dakle, nema onog u narodu potvrđenog prvo skoči pa onda reci ‘hop’, već se odmah kaže u(skok), a skakaćemo kasnije. Jer mi smo nacija koja skače, a kad se skače onda se mora i pokazati da se nešto dešava.

Nikšić sa ponosom kakvim mu ga je Bog dao ovaj svoj zahvat pa i ime buduće agencije naziva ‘kolokvijalnim’ imenom, stoga sve ovo nažalost može i ostaje za sada u domenu ‘kolokvijalnog’, dakle neformalnog, najjednostavnije i narodski rečeno u domenu – ‘onako’. Tim prije jer je Nikšić već ovom poduhvatu namijenio i takvo ime, koje koriste već odavno neke druge države, najprije Hrvatska i njen ured za suzbijanje kriminala, međutim već u samom ovom nazivu ima dosta kolokvijalnog. ‘Uskoci’ su, to znamo, naziv nastao od riječi ‘uskočiti’ a definiše organiziranu grupu ratnika koju su u hrvatskoj i BiH istoriji iz doba Osmanske Imperije koji su upadali ‘uskakali’ iz svojih baza pa napadali Osmanlije.

Stoga je valjda premijer skontao kako da osnuje grupu tužilaca koja će ‘uskakati’ i izdavati naredbe na čitavoj bh teritoriji u otkrivanju i procesuiranju krivičnih djela i oduzimanja imovine u borbi protv korupcije i kriminala.

Danas nema Osmanlija ali ima hajduka i vidimo da ima i želje za uskocima, međutim i tu, pored samog nespretnog imena (kada imena tih agencija i ureda podsjećaju na neke strašne i otrovne živuljke kao što su ose, sipe ili zmije otrovnice) Nikšić je opet na ‘starom fonu’ zamagljivanja i gomilanja novih državnih uhljeba. Osim toga bizarno je ‘poseban odjel tužilaštva’ (među kojima jedan takav već i postoji) unaprijed proglasiti agencijom za suzbijanje kriminala prije nego se došlo do zakonske mogućnosti, prije donošenja zakona o organizacji takve službe. Na stranu dake činjenica da u okviru postojećih propisa već imamo i zakone i urede za borbu protiv korupcije te ‘posebane odjele’ u Tužilaštvu koje se bave ovakvim radnjama, na stranu što imamo bezbjednosne organe SIPAe, OSAe i one bošnjačke koje je samovoljno po sopstvenom priznanju oformio u okviru ‘zajedničkih oružanih snaga’ ministar Zukan Helez, imamo i silne Komisije koje se tim bave, dugogodišnji predsjednik jedne takve ‘za nadzor’ u Parlamentu je bio i sam Nikšić, i pored toga ide se u osnivanje još koje, da ih bude što više. Što više takvih zakona i agencija, eto sve manje borbe protiv korupcije a više kriminala, to je kod nas dokazano u praksi, međutim u odsustvu svake želje, volje i samostalnosti u radu bh organa gonjenja i tužilaštva i dokazne korupcije u pravo u tim organima, ide se u osnivanje nove.

Kažu vijesti da je opšta navala ‘uskoka’ na konkurs VSTVa (već ih se sedam tužilaca prijavilo), međutim i tu stvari nisu načisto. Ovaj organ koji je ‘šef’ svih tužilaca i sudija je odavno ‘zreo’ za prave ‘uskoke’ a godinama se otuda samo javljaju ‘hajduci’. Godinama se ovaj organ kiseli u nekakvim ‘reformama’ ali se umjesto svog posla bavi disciplinskim tužbama i postupcima protiv svojih tužilaca i sudija od kojih je veliki broj odavno i optužen za korupciju i zloupotrebe. Stoga će biti interesantno kako među takvima iznaći prave ‘uskoke’ koji će ‘uskakati’ kad je kriminal počinjen a ne kad im šefovi političkih partija narede. Kako nema zakona, dakle temelja, a Nikšić pravi kuću bez njih, pitanje veliko kao takva kuća lebdi u zraku i traži odgovor : kako će ‘uskoci’ uskakati i gdje će sve moći doskočiti?

Hoće li Ramo Isak moći kad mu narede preskočiti ‘liniju razgraničenja’ koja ne postoji ali se vidi golim okom pa krenuti u najavljivana hapšenja, kakve će biti nadležnosti te nove firme (hoće li biti nadležna za ‘svaki pedalj države’ ili sam za njen ‘frtalj’) i da li je uopšte moguće da se tri nacionalističke barabe u vlasti oko toga dogovore? Osim ako se ne dogovore za tri konstitutivna uskoka, stacionirana svaki na svojoj teritoriji!?

Sudeći po startu po kojem se uspjeh poznaje, i ovaj će kao i mnogi prije njega ostati samo u domenu ‘kolokvijalnog’ sa čim će mo se zamajavati jedno vrijeme do slijedeće ideje.

‘Uskoci’ su u davnoj istoriji imali svoje ‘baze’ odakle su iskakali i djelovali i tamo se vraćali, tako je po uzoru na njih i Nikšić pronašao ‘svoju’. U kojoj ima podosta simbolike na njegov prijedlog. Biće to zgrada bivšeg hotela ‘Valter’, odnosno zgrada firme ‘Emiran’ d.o.o koja je sudski oduzeta od direktora koji je godinama u kriminalu i korupciji. Država, dakle i Nikšić, godinama su tolerisali tom mangupu direktoru za silne koruptivne radnje i umjesto da je u zatvoru, država ga zapravo još i nagradila : naplatila se njegovim korupcijama i uzela zgradu za sebe. Vlasnik firme je između ostalog čak naplaćivao i sobe za ukrajinske izbjeglice i to uvećanim fakurama a izbjeglica tu nije ni bilo, bavio se i nabavkom stočne hrane, podmićivao neke tužioce i sudije, prodavao pumpe za vodu, radio sve što mu je mašta dala na volju a država plaćala na tenderima. Sad su mu baš onako doskočili.

Čista ‘hajdučija’ od uskakanja. Od čega se Nermin Nikšić ne može osloboditi zbog čega sve više liči na njegovu ‘hajdučicu’ (čistom hajdučijom SDPa i ‘trojke’ uskočila na mjesto Bogića Bogićevića) Benjaminu Karić, vrhovnu načelnicu i sramotu glavnog grada.

Da može, on bi za dugogodišnji rad na čelu parlamentarne Komisije za nadzor OSAe davno doskočio ‘Osmici’ Osmanu Mehmedagiću i njegovim hajducima i hajdučicama a nije ga ni spomenuo, iako je imao pred sobom korupciju neviđenih razmjera i već odavno postojeći Zakon o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji. Nije mu mogao, smio a ni htio oduzeti bar jednu od tri falsifikovane diplome koje on sa ponosm za razliku od ‘Alijine snajke’ Sebije Izetbegović sa ponosom pokazivao.

photo : Nermin Nikšić predsjednik SDPa i federalni premijer, arhiv