Kič, provokacije, populizam i bošnjački nacionalizam – ‘vozanje’ ratne zastave, jarboli, zloupotreba vjere i djece i permanentno negiranje antifašizma, dešava se 1992. godina : Ono što je uz 01. mart dan bh nezavisnosti zamišljeno i urađeno po scenariu vehabija u Sarajevu osujećeno i spriječeno u Brčkom, nastavljeno u Turskoj, kolijevci ‘zelene transverzale’ Osmanlija



*** Degutantno je, bezobrazno i naravno opasno iz godine u godinu pretvarati državni praznik 01. mart u ratni, vjerski i praznik samo jednog naroda i još to podvoditi pod jeftini patriotizam, no, nama je to u ‘kraljevskoj krvi’. Ili još bolje, to je nama ‘farz’ kako bi slikovito ovu vjersku obavezu opisao Reis Kavazović.

Da se razumijemo, nemam ništa protiv državnoh praznika ali nažalost, realnost je drugačija : ovaj praznik nažalost i ovaj dan slave samo Bošnjaci, Srbi ga smatraju početkom bh rata, Hrvati kao po običaju prihvataju deklaratorno a ništa im ne znači, oni ‘ostali’ su se davno svrstali među Bošnjake. Stoga slavljenje na ovaj način postaje kontraproduktivno i bespredmetno.

*** Naime, niko ne može natjerati nikoga da neki praznik slavi ili mu zabraniti da ga ne slavi, međutim slaviti ga na ovako i još osuđivati svakog ko neće tako a to podvoditi pod rušenje države ili njeno omalovažavanje, čista je ciljana demagogija i ucrtava put još jednoj bolesnoj bh ideologiji. Proslava u bh Predsjedništvu ovog važnog datuma gdje osim bošnjačkih predstavnika vlasti nema nijednog zvaničnika Srba i Hrvata osim već znanih ikebana multietničnosti kao i prisutni gosti, pokazali su skoro sve, temelje su udarili ko bi drugi do li Željko Komšić i Denis Bećirović. Prvi, ‘gazija’ (kojeg ne bi bilo kao ni države BiH da nije bilo ZAVNOBIHa i partizana) i najpozlaćeniji liljan je to uradio negiranjem ZAVNOBIHa ‘kojem ne trebamo više robovati’, što znači da ga možemo i odbaciti, drugi svojim hinjavim i prepredenim mirotvorskim govorom iz kojeg sijevaju i prijetnje i naprđivanja uvijena u EU i NATO programe. Sve ostalo što se kasnije dešavalo, nastavka je ili slijed očekivanih događaja. Ako izuzmemo vječitog Fincija kao stalne postavke Jevreja u bošnjačkim strukturama vlasti te par stranih diplomata, sav ostali kor je odranije poznat na sličnim prijemima gdje se ždere, slika i pije i gdje se mogu odgledati haljine i ukrasi ‘prvih i ostalih bošnjačkih dama. Tu čak nije bilo ni predstavnika vlasti ‘trojke’, što je samo po sebi signal da nešto debelo tukne.

I pored toga govornici su bili puni sebe, nepobjedivosti, hiljadugodišnjeg mita o državi i snazi, našem napretku koji je tu pred nama samo ga niko ne vidi, bez ikakvog pardona, čak se medijski kao i uvijek isticala haljina prve dame gospođa Bećirović sa kojom su ‘svi bili oduševljeni’, kako ustvrdiše mediji u svom zanosu.

*** Prije nego će se hrkljuš populizma, zloupotrebe vjere, djece i ratnih bh zastava sa ljiljanima preseliti na ulice glavnog grada i pod palicu najveće populističke tragedije SDPa i Sarajeva notorne krtice SDA i Reisa u redovima zelenskastog SDPa, jedan drugi scenario se odvijao u Brčko-Districtu, do sada najočuvanijem dijelu zajedničke države. Taj prostor je svakodnevno u glavama ‘propatriotista’ i ‘probošnjaka’ i ostalih nametnika ‘pro”-provijencije ali i kod ‘srpskog sveta’ u BiH već dugo kao glavni džoker u prepucavanjima i prijetnjama, budući da je u Daytonu ostao nezavisan i van domašaja nacionalista svih fela. Uz 1. mart je uciljan kao poligon za odmjeravanje nemira, haosa i ne može se reći bespotrebne već poželjne destinacije za nastavak ratnih ciljeva. Prvo su ga ‘načeli’ silni ‘čuvari Bosne’ iz vladinih organizacija što se zovu nevladine po oprobanom receptu medija, potom je SDA tamo namjerno održala sastanak i odaslala otuda ‘važne poruke’ i deklaracije o nenadjebivosti i ponosu, debilni Zahiragić je paljbom po ‘fejsu’ privodio kraju ‘operaciju osvajanja’ grada i Districta, a onda se tu ukazala i ‘trojka’ sa notornim Nikšićem i Mijatovićem na čelu umjesto u bh Predsjedništvu, da bi dokazala kako uporno slijedi matricu SDA mafije. Kao šećer po pilavu vehabija Sanin Musa sa džematlijama njegove stranke je oformio kolonu vozila sa namjerom da ‘poslije džume’ ušeta u grad i da ‘defiluje sa ljiljanima’. Snage policije su vratile njegove pristalice i spriječile vjerski kičeraj hapšenjem trojice iz stranke ‘Vjera. Narod. Država’ kojoj tepaju ‘Bosanska narodna stranka’ i probni balon uspješno spriječile, za razliku od Sarajeva gdje je Benjamina Karić rascvjetana kao đul-ruža iz bašče SDA u cjelosti provela sličnu ideju ‘brata’ i vehabije Nihada Aličkovića. Počela je par dana ranije sa selfie slikama djece ispred ‘Kralja Bosne’ sirotog Tvrtka I, nastavila sa pjesmuljcima o čistoći vjere i države, da bi na kraju sav grad trubio iz skupih limuzina i ‘vozao se’ sa zabranjenim ratnim zastavama inače prisutnima u svim državnim kabinetima, dajući do znanja svima da su sve ostale zastave ‘svih bh građana’ osim ovih i nepotrebne i nedopuštene. Benjka se čak uslikala sa djetetom u ratnoj uniformi što je osim njene poznate bolesne agende i tipična zloupotreba djece u raspirivanju militantnih ideja i ratnih nedaća. Uz mašne i srcad citirala je poznatu bošnjačku nacionalističku pjesmu Ibrišimovića ‘izuj se kad prelaziš Drinu ili Bosnu’ da ne prljaš državu zastrtu ćilimima, a onda se kao i Bisera Turković zavila pa izučila u sebi ‘fatihu’ partizanima-antifašistima ispred Vječne vatre.

Neviđeni kičeraj i pokaz bošnjačkog nacionalzma je doživio još jednu premijeru u ‘zajedničkoj državi’ i dao dodatno gorivo i Dodiku i Čoviću a državnicima puno slika u njihovim populističkim opasnim albumima sa kojima mašu iz minuta u minut. Vrhunac svetogrđa je bio na Kovačima gdje primat poslije SDA familije sve više zauzimaju prvaci posrnule SDP kleptopartije.

*** Ovakvoj državi koja slijedi nacionaliste, huškače i propagatore vjere i mržnje ne može se pomoći i ne treba joj ni pomagati. Svaki bolesnik koji odbija terapiju ili liječenje ne zaslužuje bolje. I po šerijatu koji se prakticira, i samoubistvo (a što ovo jeste sigurno za državu) kažnjivo je i ne prihvata se. Posebno su iritantne patetične izjave iz kojih proizlazi ‘sve je naše, bošnjačko, pa i ovaj praznik i država’, iz usta Bećirovića (‘čestitam ovaj legalni i legitimni praznik’) kao da se mora naglašavati ta činjenica dajući do zanja da su svi ostali i nelegitimni i nelegalni, ili ona od načelnika Tuzle Zijada Lugavića je još bolja. ‘Čestitam praznik najjedinstvenije, najljepše i najsuverenije države koji se slavi na svakom pedlju’) koja kao što znamo ne donosi tačnost ni u pogledu ijednog od izgovorenih epiteta, posebno onog ‘državnog pedlja‘.

*** Pojednostavljeno, 01. Mart se najviše slavio u džematima, haremima i islamskim centrima, negdje nekoliko dana prije a negdje isto toliko poslije (i u Predsjedništvu i u Brčkom je proslavljen dva dana ranije) i uz dekoraciju vjerskog sadržaja kombinovano sa ratnim zastavama koje su zabranje i ukinute gdje se vrlo rijetko ili igdje mogla vidjeti zvanična zastava države. Kakav onda praznik se slavi, svako može zaključiti. U dijaspori se slavilo samo u nekim ambasadama, najviše po džematima. Učenje dova partizanima Sarajeva i po ostalim grobljima gdje prednjače SDPovi puleni multietničnosti i zajedništva, samo su dokaz pride o kakvoj ‘građanskoj’ državi i prazniku kojeg proslavljamo se radi. No, slavlje se nastavlja, to nam je ‘farz’-obaveza i Islamska Zajednica je sve preotela, zašto da joj ne prepustimo i dan nezavisnosti, kad je ionako ZAVNOBIH klasični ‘mit’ kako su već požurili izjaviti mnogi medij, čak i navodni ‘nezavisnjaci’ tipa SDA konvertita Nedžada Latića. I kad njegova zvanična proslava liči na Dan Bedra po Takvimu ili na kakav predizborni skup SDA familije.

*** O danu državnosti taslači i statista ostarjeli general-glumac Lendo u ime FBiH koji je u to ime ‘otputovao’ u Austriju u neki islamski centar a njegova priča o referendumu o nezavisnosti i pitanju iz tog procesa je za svaku pohvalu i vidi se. Da nije bilo Hrvata sa kojima smo zakrvili do kosti zbog Komšića i fotelje i želje Bošnjaka da uređuju ‘zajedničku državu’ po šerijatu, Lende ne bi bilo ni od korova. Kao što nema ni države iz tog referendumskog pitanja, nedaj Bože da se refrendum ponovi.

*** Slučajno ili ne, naš ‘brat’ Erdogan je upriličio sijelo u Antaliji na temu ‘Izazovi i mogućnosti na Balkanu’ gdje je uz ovaj bh praznik okupio sve balkanske državne protuve, nabiguze, ljubitelje dobrog zalogaja i kapljice o trošku države, sve sa Dodikom iz entitea Republika Srpska, tako da smo 01. mart nastavili slaviti i kod ‘majke Turske’. ‘Izazove’ su svi redom potvrdili. Od domaćina do naših vedeta. Ministar Konaković se raspravljao sa ministrom iz Srbije pjevačem lakih nota Dačićem oko ‘zelene trasverzale’ autoputa Sarajevo-Beograd utvrdivši da ‘neće dati saglasnost za nastavak radova‘ sve dok auto-put ne krene prema Sandžaku, Kosovu i ostalim dijelovima gdje ima ‘bošnjačkog sveta’. Mi se čudimo što hadžija Dino finansira semafore u Sjenici rodnom gradu ‘Ataturka’ Hadžifejzović Senada ili plaća ‘akademiju’ Zukorlića u Novom Pazaru, dok nam trasa autoputa na nacrtu izgleda kao kružni tok ganjajući Bošnjake po Zapadnom Balkanu. Zamjerio mu je i zbog Selme Bajrami kojoj je zabranjen ulazak u Srbiju, pa smo vidjeli koji je domet vanjske bh diplomatije. Od Tutina do Selme. ‘Važnim’ odgovorima može se pohvalit i vojvoda predsjednik Srbije Aca Vučić : za njega je Republika Sprska nesuverena a BiH suverena država. Prati ga u stopu i Dodik kojem je Erdogan idol i uzor, čak je u tu čast ljubavi dao printati poštanske markice sa likom Dodika, dok mi Dodiku želimo nestanak a ERdoganu da živi vječno. Da se i ne spominje ‘crna trojka’ našeg bh Predsjedništva koji su se nasmijali samo u vrijeme slikanja dvije sekunde, sve ostalo su potrošili na znane bitke bez kojih se neće i ne može.

*** Bruka i sramota i kod kuće i vani. Samo još fale ofarbani u zeleno bikovi na prikolicama, malo glasniji tekbiri i autobusi puni Sandžaklija. Pa da ugođaj iz 1992. bude upotpunjen.

photo : ulice Sarajeva 01. mart 2024, arhiv