‘Bošnjačke litije’ u režiji Islamske Zajednice BiH u Mostaru na ‘liniji razgraničenja’ očigledan primjer ‘države u državi’ : srušena tabla o početku gradnje islamskog centra na parkingu HNK u Mostaru – za zvanično Sarajevo skandal, za Mostar provokacija.

Prije par dana na prostoru parkinga HNK u izgradnji, Medžlis IZ BiH je noću postavio tablu o početku izgradnje islamskog centra (‘interkulturni centar’) Mevlana, tabla je u roku odmah sručena i išarana crnom bojom. Iz Sarajeva a potom u svim medijima grme kako se radi o skandalu i sramoti te izazivanju mržnje, iz Mostara tvrde da se radi o smišljenoj provokaciji, budući da Grad za gradnju takvog objekat nije izdao saglasne dozvole, za koje nisu ni zahtjevi podnešeni, te da će tabla biti uklonjena.

Postavljanje table se moglo očekivati, kao i rušenje iste, na žalost, ne čekajući inspekcijske vlasti, saga o ovom dijelu grada je već dugo vremena u fokusu kao i napetosti i raskol između ‘zajednički’ podijeljenog grada.

Kao što znamo, vlasti Mostara su tu otpočeli i skoro dovršili zgradu HNK, IZBiH i Medžlis u Mostaru već dugo vremena osporavaju gradnju hrvatskih objekata na prostoru kojeg smatraju ‘vakufskim’, svojim, vlasništvom IZ, zvanom ‘Lakišića harem’. Navodno to je ‘njima’ oteto i na toj lokaciji su ‘mezarja šehida’, štagod. Silna okupljanja koja je u više navrata organizirao Medžlis u Mostaru kroz ‘bošnjačke litije’ sve sa parolama, printanjem brošura i monografija o ‘Lakišića haremu’, pokušavala su na raze načine prigrabiti ovu atraktivnu lokaciju na samoj ‘liniji razgraničenja’ nekadašnjih sukoba u bh ratu da bi se tu izgradio ‘islamski centar’. Koji je kako su tvrdili za Bošnjake ‘ostati ili opstati’, čak su u tim šetnjama i demonstracijama iznudili od uprave grada da odustane od proslave Nove godine na ‘mezarju šehida’. Rušenjem ove table, međutim, pokazalo se da IZ BiH postupa kao ‘država u državi’ i da je sve nervoznija i agresivnija, te da sebi uzima za pravo da na svakom mjestu kojeg ocjeni ‘svojim’, gradi šta hoće i kako hoće. Valjda poučena realnošću u FBiH gdje joj se udovoljava da gradi džamije i druge islamske objekte po svom nahođenju i bez potrebnih zakonskih ovlasti, odlučila je tako i na postavljanje table na ovom mjestu iako nema nikakvih odobrenja. Kako i sama priznaje u svom obraćanju uz ovaj ‘skandal’, IZ je tablu postavila a da prije toga nema nikakvu dozvolu za gradnju i to na parking ne dovršenog Hrvatskog Kazališta u Mostaru. Projekat ‘Mevlana’ je tek nakon rušenja podnio zahtjev, pretvarajući svoj raniji plan o gradnji ‘islamskog centra’ u plan gradnje ‘interkulturnog centra’, kao znak ‘dobre volje’. Pominje se čak i ‘saglasnost međunarodne zajednice’ za ovakav postupak noćnog otvaranja radilišta na postojećem.

Šta nam onda ovakav postupka IZ govori i pokazuje? Da se radi o provokaciji i smišljenom pozivu na eskaliranje nemilih nacionalističkih događanja u ionako krhkom stanju odnosa u ovom Gradu ili o skandalu Mostara?

Prije će biti da se radi o iznudi i provokaciji u kojoj IZBiH postupa kao ‘država u državi’, računajući da je zemljište onoga ko pobode znak u zemlju, kao nekada davno na Divljem Zapadu. Skandala ima jedino u noćnom i tajnom postavljanju table i neovlaštenom rušenju (to je trebala, ako se treba, uraditi inspekcija a ne ‘nepoznati počinioci’), sve dugo su gole činjenice. Svojatanja zbog kostiju muslimana i otkrivanja mezarja od prije stotinu godna, ne mogu biti potvrda opravdanja jer ono što vlasti u FBiH tolerišu IZBiH neće tolerisati vlasti u ostalim dijelovima BiH, ma kako to izgledalo ‘skandalozno’. Vlast se mora poštovati kakva da jeste, a dogovorena je sa SDA i HDZ u Mostaru, i svaki drugi postupak je i skandalozan i ujedno je i krivično djelo. Ako će mo pravo, i kad su u pitanju ‘kosti šehida’ i stoljetni grobovi, ni tu IZ BiH nije dosljedna. U Banja Luci, recimo, prodaju i mezarja i grobove po ‘vakufima’ pa se niko ne buni niti demonstrira. Nije im zanimljiva Republika Srpska a milioni slatki. I ne samo u Banja Luci, kriminogena i od naroda otuđena IZ BiH to čini i na drugim mjestim u BiH. Nadalje, ako će mo iskopavati kosti od prije stotinu i više godina, možemo ih naći u svakom bh gradu, ne samo u Mostaru tako da i to igranje na kartu žrtava postaje sve vidljivije, degutantno i providnije.

Ali ima i ovoga. IZBiH je na primjeru sela Rabrani kod Neuma i džamije, pokušala praksu prinude i sile te zloupotrebe ostvariti i u Mostaru. Naime, u tom selu je izgrađena džamija bez potrebne dokumentacije i ‘svečano otvorena’ jula prošle godine, tamo su se vjernici dovezli autobusima jer ih naravno nema dovoljno u tom selu i ozvaničili otvor, pa su olako računali da će isto ‘proći’ i u ovdje u Mostaru. Larmaće se po novimama par dana i nikom ništa.

Podsjećamo, u Rabrane u odbranu džamije su dolazili i ministri BiH kao notorna Duška Jurišić pa čak i visoki bh predstavnik i slavodobitno je džamija ‘odbranjena’. Prazna je kao i mnoge sagrađene prije nje ali je prostor označen. Okolčen i ‘zapišan’.

Zna se da hodže obilaze kamenjare po Hercegovini pretražujući ostatke džamija i mezarja nakon čega će uslijediti ‘potreba vjernika’ i ‘ustavno pravo na vjeru i demokratiju’ pa zahtjev da se sagradi vjerski objekat, ili kakvo megalomansko čudo Reisa (kažu da su pronašli ostatke i na obali mora u Neumu, ‘Hižaslav’ Cerić Mustafa je već ronio i kopao po obali, i tu će mo uskoro doživjeti ‘skandal’ i table), jer jednostavno tako mora biti po onom ‘šta se mi imamo kome prilagođavati ili koga pitati’. Kad je država ‘naša’.

Međutim, u sekularnoj i građanskoj državi BiH mora biti bar imalo i državnih propisa i države za one ‘druge’.

Nisu svuda na snazi oni Božji. I nisu svuda ‘šerijatske knjige’ i vakufi jače od državih Zemljišnih Knjiga.

photo : tabla Islamske Zajednice BiH na parkingu HNK Mostar, arhiv