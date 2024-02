Ostavinska rasprava države : Bošnjački čan bh Predsjedništva ‘iz reda Hrvata’ Željko Komšić ozvaničio : Predsjedništvo mu kao imovina i babovina, našao i nasljednika koji će ga naslijediti 2026. godine!

Projekat zvani ‘građanin’ Željko Komšić osmišljen u kuhinji SDA i Islamske Zajednice po kojem Bošnjaci u bh Predsjedništvo biraju decenijama podobnog Hrvata pod edigmom hrvatskog člana ovog najvišeg organa države BiH, doživio je javnu potvrdu i priznanje na sesiji uz Dan Nezavisnosti 01. Mart, na FPN u Sarajevu.

Govoreći o ovom prazniku Komšić se osvrnuo na poznate stavove iz prošlosti i na ZAVNOBIH kojem je osporio istorijske stavove i ujedno preispitao Kardelja po pitanju nacije tvrdnjom da je vrijeme da razmislimo o bosanskoj naciji ili o naciji Bosanca i Hercegovca (po onoj Alije Izetbegovića i SDA : ‘vrijeme je da budemo malo više Bosanci’ dok je istovremeno izmislio i nelegalno promijenio nacionalnost Muslimana konvertirajući ih u Bošnjake), kritikovao i istovremeno hvalio Amerikance te ponovo protežirao svoje zamagljene ideje ‘građanštine’ na kojima je jezdio pred prošle opšte izbore u BiH.

Međutim, bilo je dovoljno samo jedno pitanje iz publike šta planira u vezi izbora 2026. za Predsjedništvo kada se ne može kandidirati, i odgovor ‘gazije’ i ‘zlatnog ljiljana’, decenijskog državog uhljeba, parazita i SDA činovnika da se u potpunosti razobliči njegova dogovorena misija u državnoj vlasti.

‘Ostalo je još dvije i po godine do općih izbora, nemojte očekivati od mene da puno govorim o tom pitanju. Ali, vjerujte mi, da je to stvar o kojoj razmišljam. Mislim da sam pronašao pogodnu osobu. Ostaje mi samo da tu osobu ubijedim da krene u tom pravcu, mislim da može da pobijedi”- odgovorio je sa osmijehom bošnjački član bh Predsjedništva na opšte zadovoljstvo publike.

Jasno da ne može jasnije. Bošnjaci nisu odustali od ucrtanog plana da Hrvatima biraju njihovog člana u ovom organu i da mimo poslovnika i propisa u tom organu ostaje i dalje pobjednička neyakonita formula kod odlučivanja -‘2: 0 za nas’, ujedno bi pauzom od 4 godine ‘gazija’ se opet mogao vratiti u staru pretplaćenu fotelju i proces ‘građanske demokratije’ ide u nedogled.

Komšić, njegova fotelja i politika mahale su najzaslužniji sa raskol i ubijanje dobrih odnosa između Bošnjaka i Hrvata, zbog čega su poremećene i veze države BiH sa Hrvatskom i ovaj perfidni plan mogu jedino slomiti OHR ili međunarodna zajednica, u protivnom sve ostaje u BiH isto. No, ova izjava potvrđuje još ponešto, strašno koliko i bahate i bezobrazne političke igre SDA/DF/Reis koalicije. To je potvrda Komšića da mu bh Predsjedništvo dođe kao babovina, čim za života imenuje i testamentom utvrđuje nasljednika na mjesto koje se osvaja glasanjem i izborima, kao svaki gazda i vlasnik. Istovremeno, čim se spominju nasljednici to znači da je i država osuđena na umiranje. Zna se kad se provodi ostavinska rasprava i kad se piše testament.

Čudno da uz ovaj testamentarni nastup nije rekao onako kako se to kaže u BiH kad je u pitanju ili stranka ili država i zaostavština : ostavljam u ‘amanet’ Predsjedništvo. No, i ovako smo ga razumjeli.

photo : Željko Komšić, karikatura portal Byka, arhiv