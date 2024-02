Dok po glavnim ulicama glavnog bh Grada otpadaju komadi fasade sa zgrada ili kazaljke sa katedrale, cvrkutava influencer-načelnica Benjamina Karić u društvu ministra FUPa Rame Isaka iz Turske kiti album sa sličicama, optužuje druge i poručuje : ‘crkve, džamije, fasade’

Pred kraj već sada prošle godine, 19. decembra načelnica Sarajeva Benjamina Karić krenula je sa ukrašavanjem grada i sa patetičnim naslovima i porukama i svojim slikama. Vrhunac bezobraznog populizma, prisvajanja države i Sarajeva i bolesnog svakodnevnog zelenskastog političarenja ove SDP protuhe iz redova SDA i Reisa je bila crvena mašna na privatnoj zgradi u Sarajevu sa bombastičnim naslovom ‘Nije mašna u Beču već u Sarajevu’ usljed čega je njen ‘face’ načisto eksplodirao od ‘lajkanja’, aplaudiranja i komentara od kojih su sarajlije i njeni obožavaoci naprosto svršavali od sreće. Poslije je krenula u renoviranje nekoliko fasada privatnika (da im o trošku države popravi vrijednost objekta) koje je islikala i uzduž i poprijeko, onda je slijedio red slika sa golubovima i ‘Sebiljom’ njenim staništem za slikanje te bozom kod Mehe sa ‘ljiljanima’ u njegovoj slastičarni gdje su ‘čak i kolači plave boje’.

Nije prošlo ni par dana, sručio se dio jedne od silnih ‘visećih’ fasada koje Benjka zaboravlja i to u glavnoj ulici Sarajeva na Ferhadiji te pogodio ženu prolaznicu, već sutradan otpale je jedna teška metalna kazaljka sa zvonika katedrale. Ona se odmah javila pa optužila upravnike zgrada i vlast koja ne renovira fasade kao ona ‘iako to nije u njenoj nadležnosti’, ponudila je velikodušno sanirati medicinske troškove srećom preživjele građanke, sa istim žarom je obznanila kako će platiti i troškove opravke sata na kuli katedrale. Već poznato njeno optuživanje vlasti u kojoj je i sama vlast.

Velikodušno i srčano, svako bi takvu načelnicu poželio čak i za predsjednicu, kako joj tepaju ‘fejs’ obožavatelji. Dok po Sarajevu padaju fasade i dok se grad guši u smogu, prljavštini i smeću, vesela Benjka flertuje nacionalizmom i primitivlukom pretvarajući glavni Grad u mahalu i kasabu, istovremeno filuje svoj album sa slikama iz Istambola u društvu karikaturalnog ministra FUPa Rame Isaka. Do sada je objavila preko 20 slika sa Isakom u šetnji ili sa žderačine u restoranima. Javlja nam se u veselom društvu iz ‘pobratimskog grada’ gdje Benjka trkne svako par dana. Pred Novu Godinu je za samo tri minuta brbljanja ‘uživo’ sa Hadžifejzovićem i njenim ‘pobratimom’ načelnikom Istambola pojavila se u ‘najvećem glavnom gradu BiH’ dva puta u tri dana.

Otkud ona na ’27. Evroazijskom ekonomskom Summitu’, na nekakvom privatnom druženju njenog ‘brata’ Akkan Suvera i njegove Fondacije ‘Marmara Group’ ne pitajte mene, eto vam predsjednice. ‘Foruma’ i ‘Summita’ ima na pretek od New York-a do Istambula a mlada ‘lavica’ je imala od koga naučiti, među prvima od Bisere Turković. Ili pitajte ahbaba Ramu Isaka ministra koji nađe vremena da odleprša kod braće, čak i kad mu se skoro svaki dan dešavaju ubistva i samoubistva u kojima ima ubica i iz redova njegovih policajaca a on, ni vlast Sarajeva, ne vide tu nikakve lične i profesionalne odgovornosti.

Nezvanično se saznaje da Benjka svoju poznatu krilaticu kao dokaz multietničarenja i suživota u ‘Muslimanskom Jeruzalemu’ po njenoj mjeri – ‘džamije, crkve, katedrale’ mijenja i glasiće u buduće ovako : ‘crkve, džamije, mašne i otpale fasade’.

photo : Benjamina Karić i Ramo Isak, Istambol, arhiv