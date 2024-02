trakavica oko izbora sudije Ustavnog Suda BiH Marina Vukoje i direktora KCUSa dr. Gavrankapetanovića ulazi u finiš

* Nagledali smo se i doživjeli afera-trakavica i nema države kao što je BiH da ih je koliko ona preživjela i doživjela. U njoj one ne dolaze same od sebe one se hollywood-ski reprodukuju, ima, kako ono reče pametno jedan od ‘SDA aferaša’ Asim Sarajlić – ‘afera i afera’, kao što ima ‘Asima i asima’. I nijedna ne blijedi, samo se malo makne u stranu da nova više zasvijetli, i nesmanjuje se gledanost i užitak raje, dokona i izgubljena svijetina naprosto uživa u toj našoj blagodeti, uživaju fabrike trakavica, svi smo happy nacija.

Jedna se ističe u zadnjih pola godine i pravi je remake kakvog dobrog filmskog dramskog podloška, za medije i narod ‘dušu dalo’. Bogami i državi. Iako se radi o dva različita zapleta, scenario je skoro isti, akteri su prepoznatljivi a i kraj trakavice je je kao kopiran. Riječ je o izboru sudije Ustavnog Suda BiH Marina Vukoje i imenovanje direktora KCUSa dr. Ismeta Gavrankapetanovića.

* Najkraće što se može o ‘neželjenoj djeci’ (djeca koju roditelji neće, nisu planirali ili koja su se rodila usljed silovanja ili preljube), glavnim statistima (ne o junacima, oni su iza kulisa) naše priče, o (ne)suđenom sudiji Marinu Vukoji i (ne)poželjnom direktoru : nova vlast partnera Dragana Čovića-HDZ i ‘trojke’ – (Nermin Nikšić-SDP, Dino Konaković-NiP i Edin Forto-Naša stranka) žele kao sudiju Ustavnog Suda BiH Marina i šefa Klinike ‘Ipu’, međutim neda gubitinička vlast SDA sa pratećom ekipom ostalih bošnjačkih stranaka, da ih ne nabrajam, nema potrebe.

I, eto zapleta. Ovi što se ne slažu sa prijedlozima tvrde kako je Vukoja nestručan, teški HDZovac i bez iskustva i kako će se njegovim izborom ‘dati Ustavni Sud Draganu Čoviću’ pa i Dodiku kao ‘što su sve dali i zdali’, ovi što su dali prijedlog tvrde da su SDA i bratija ranije davali svoje kandidate na isti način i da ovako namjerno blokiraju procese, kod direktora KCUSa je zaplet malo drugačiji. Jedva su otuda otjerali (tako se samo tako kaže, čekali su da doktorica bez diplome ode u penziju i primi otpremninu) Sebiju Izetbegović ginekologinju bez diplome, doktorata i struke profesora ali kad su proveli postupak biranja kandidata, ministar ‘iz redova’ partnera Nediljko Rimac ministar federalnog zdravstva nedaje i odbija saglasnost za imenovanje jer navodno kandidat kojeg je predložila Komisija Upravnog odbora nema ‘potrebnu diplomu menadžera’ i ‘sve pada u vodu’ ili mora na Sud.

* Mora se reći, već smo rekli, da smo mi majstori za političku zajebanciju i dramaturgiju, zato imamo sve ovo što nemamo, nažalost imaćemo još, ali za čuđenje je kako se ponašaju ovi što su iako ne glavni, i centru trakavice. Zašto recimo, ne presijeku i dr. ‘Ipe’ i nesuđeni sudija pa ne kažu ‘evo mi nećemo, jebite se bez nas, u tom sexu ne uživamo’ i kraj priče i serije u stotinu nastavaka. Kada bi isplivalo na površinu da su oni samo obični stranački statisti dok glavni junaci pišu scenario i bukvalno siluju bh narod.

Jok! I oni uživaju u ovim sapunicama, namjerno ne shvatajući da su neželjena djeca iz političkog kurvarluka tri konstitutivna promiskuitetna partnera u vlasti, čime, iako na takav način umanjuju svoje sposobnosti, učestvuju u svemu kao da su glavni protagoniti a ni blizu.

* Naravno da su bahate, bezobrazne i nadasve neprincipijelne i nemoralne primjedbe iz SDA kuhinje i njenih tobože ‘prodržavnih’ i ‘probošnjačkih’ nacionalističkih satelita i silnih ‘pravnih stručnjaka’ o izboru Marina Vukoje, no oni po principu što dublje to bolje ne prestaju. Imaju oni ‘stručnjake’ i ‘nepolitičke’ sudije u Ustavnom Sudu BiH i to bivšeg sekretara SDA Mirsada Ćemana i Seadu Paravlić kafe kuharicu SDA priručne kuhinje u Centrali pa im to ne smeta i nije bio uslov za njihov izbor. Sada ‘došli tobe’ kad hoće kao u Predsjedništvu BiH Komšića, po svaku cijenu žele da Hrvatima biraju ‘podobne Hrvate’ i ‘nestranački obojene’ Hrvate po njihovom izboru iu Sudu. Njihove stavove dakako analiziraju stručnjaci tipa SDA bivšeg sudije istog Suda Kasima Trnke i vječitog tumača prava Alije Izetbegovića, izvjesnog ‘stručnjaka Ustavnog prava’ Išerića koji poziva sudije da se ‘okrenu prema Kibli’ i niz njemu sličnih iz ‘kukuruzišta’ SDA. Avdo Avdić i dodatni ‘nezavisni novinari’ tipa Belko ili Vrabac iz radionice SDA novinske agencije ‘Patria’ su čak izračunali koliko će i do kada Marin Vukoje biti živ u Ustavnom Sudu BiH, shodno čemu će tolike trajati i muke za Bošnjake.

* Dakle, istina je, Vukoje nema pravničko iskustvo ali i onakvo kakvo mu je upisano u PR, jače je od biranja Seade Paravlić iz vremena kad je postala sudija. Da i ne spominjemo njenu stranačku zelenu SDA fasadu. Kod ‘slučaja’ dr. Gavrankapetanovića stvari su malo jasnije. Ovdje partneri u vlasti nisu načisto sami sa sobom pa je očigledno da osim opstrukcije ministra HDZa Rimca, ima i masla ‘nenadjebive trojke’ u vlasti. Koja se osim sa SDA foteljama hvata za vratove i sa ‘svojima’. Nazire se da je SDPov izbor dr. Pilav koji je vd. Centra, dok Konaković fura dr. ‘Ipu’. No, ovdje najviše ‘gura’ ministar Nediljko Rimac (prije njega isto je postupao i HDZ ministar Mandić) o čemu smo već pisali i naslućivali zaplet u tekstu ‘Dva bandita’ i ‘princeza’ od 11/01/2024. godine.

Naime, tako je lagodno i bez srama ovaj ministar branio poziciju nelegalne dr. Sebije opstrukcijama čekajući da sama ode a ne bude otjerana, što se i desilo kad je uz 30.000 KMa otpremnine konačno otišla iz ove utvrde SDA mafije, da se to ni ne krije. Postoje ozbiljni razlozi koje znaju samo on i centrala SDA u Sarajevu zbog kojih je Nediljko ministar sa toliko čvrstine i zanosa čuvao Sebiju do poslednjeg daha iako je dokazano da osim indexa nema ni diplome doktora, ni magisterija ni zvanje profesora, ništa, a u ovoj sapunici ‘zamjera’ i uskraćuje dr. Gavrankapetanoviću preuzimnaje KCUSa jer ‘nema valjanu diplomu’. Zapravo, jer je u spise ‘priložena kopija diplome o menadžmentu a ne original’.

* U stručnost dr. Gavrankapetanovića se ne može posumunjati već se može otvoreno reći da ministar Rimac ima ‘stare dugove’ prema SDA braći, očemu bi se mogao izjasniti i šef HDZa Čović na relaciji SDA- HDZ. Ne može se posumnjati ni u patriotizam dr. Gavrankapetanovića koji je nažalost u BiH kao i stajanje u saffu u džamiji glavna tačka u radnom rezimeu kandidata, međutim ne može se osporiti da je njegovo konkurisanje na ovo mjesto i dio lične osvete. Kao što znamo Sebija ga je nogirala i on bi vraćanjem doživio satisfakciju, zato je ovoliko uporan da zasjedne u njenu fotelju. Podsjećamo, u vrijeme kad je istjeran iz KCUSa obilazio je i medije, i Bakira koji ga je poslao Reisu gdje se on pohvali sa svojom prošlošću i mladomuslimanskim porijeklom ali tada nije ništa pomoglo. Tim prije, jer je, umjesto da odustane, angažirao i ‘advokatski tim’ najavljujući novu pravnu bitku, što mu nije zapravo nikako trebalo. Možda je bilo korisnije da je ponovo ‘posjetio Reisa’.

* Jasno je kao dan : ovdje zaplet i rasplet trakavice određuje politika a narod trpi i uživa u sapunici. Ne treba mu, tom narodu, ni uskraćivati zadovoljstvo, neka tpi kad neće da zna ono što treba. A to je da ova ustanova, KCUS, u vrijeme četverogodišnjeg mandata direktora ‘obrne’ do 1,5 milijardu KMa i da je to odlučujući faktor za izbor šefa Klinike a ne iskustvo ili diploma. Pogotovu diploma, vidjeli smo da i bez nje sve ‘fercera’. Neće tako ni kandidati da shvate da su ‘neželjena djeca’ jer ih izgleda neće ni njihovi ‘roditelji’, i u procjepu su između onog našeg najpoznatijeg ‘ko će pobijediti, jebo državu i bolesnike’. Zato se ovako i ponašaju, dobro je da ne vidimo i gore. Kaže nauka da obično neželjena djeca pate, da gube apetit, osjećaj samopouzdanja, stiču osjećaj krivnje, da su agresivna i histerična, ma čak i da piške u krevet. Nedo Bog da simptomi prorade, ovi do sada se i mogu tolerisati.

Zato, gledajte nas!

photo : dr. Ismet Gavrankapetanović i Marin Vukoje, arhiv