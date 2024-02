Dodikov prst u oko EU i Zapadu, prst u uHu vlasti u Sarajevu : Milorad Dodik svakako ne može potpisivati državne bilateralne sporazume sa Bjelorusijom a da li kao sarajevska vlast može uvesti odatle autobuse ili medicinsku opremu? Neće da može ili hoće da može?

– Svoje putovanje u Rusiju na sastanak kod Putina a prije toga i sijela po Bjelorusiji i susret sa Lukašenkom predsjednikom te države, Dodik je okončao nagradom-ordenom od Putina i poznatom konferencijom za medije po dolasku kući. ”Rusi su naši prijatelji, nećemo podržati sankcije prema Rusiji, BiH je neodrživa zajednica’. Klasičan prst u oko Zapadu, Americi i EU, no ništa novo u bh nakaradnoj politici, vlasti i odnosu međunarodne zajednice naspram takvih događanja i predstavnicima bh vlasti. Da li je i kakve Sporazume Dodik potpisao ili sa Putinom ili sa Lukašenkom predsjednikom Bjelorusije, to tek ostaje da se vidi, posebno da li oni imaju karakter bilateralnosti ili su to trgovinski ili neki drugi dogovori, međutim porazna je i žalosna činjenica da takve ili slične Sporazume u BiH potpisuju svi. Od Rijaseta i Reisa pa do opštinskih ili kantonalnih vlasti, bilo da je riječ o oblastima trgovine, školstva ili turizma. I Dodik se osilio.

– Načelno, Dodik ne može i nije mogao sklopiti ili potpisati nijedan državni bilateralni Sporazum čak iako tvrdi da jeste, čisto se sumnja da bi to potpisao i predsjednik Bjelorusije ili čak Putin, znaju oni kako se potpisuju i garantuje plaćanje takvih državnih poslova, ako su eventualni takvi sporazumi i potpisani, ne proizvode pravno dejstvo, međutim reakcije Sarajeva su bez obzira na to poznate i očekivane. Šta god da potpiše, ‘stručnjaci’ će tvrditi da je nelegalno i nezakonito uz ono obavezno ‘entitet nije država’, država to smo mi. Ja i Mi.

– Najgrlatiji u kritici posjete Dodika i njegovim potpisima bio je profa Denis Zvizdić, ‘Karleuša bh strančarenja’, staro ime SDA mafije i kuhinje Sebije Izetbegović a sada intelektualac partije Dine Konakovića i NiP stranke. Profa ne može bez slike i teksta u novinama ili na svom ‘fejsu’ odakle se redovno javlja, slijede ga i vedete dnevne internet politike iz redova SDPa kao notorni Mašić koji je posjetu Dodika jednoj džamiji okvalifikovao posprdno sa ‘inshanllah’. A ćorava i narajcana raja preko medija navija i slika profesora.

Zvizdić je posebno ocijenio ‘kao drugi zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine’ (titula od tri metra) da Dodik ‘živi u snovima‘, da ‘entitet nije država’ te da ‘pravi ekonomsku i drugu saradnju sa čovjekom koji je jedan od podržavaoca onoga što se trenutno dešava u Ukrajini, a to je agresija Ruske Federacije na Ukrajinu’.

Ne braneći Dodika jer se on odbraniti ne može u svojoj suludoj akciji koju intenzivno vodi već godinama, treba (kako to profa voli reći) podsjetiti profu na neke činjenice koje su očigledne i javno dostupne, zbog kojih bi on, da je pravi državnik trebao i morao biti manje na ‘fejsu’ a više u državnom odijelu i uredu. Da se i o probudi iz sanjarenja.

– Prvo, Zvizdić i njegova ‘nova’ partija su za partnera u vlasti izbabrali upravo Dodika i odlučili se sa njim praviti reda u državi. Drugo, zvanično nažalost ne postoji odluka bh Parlamenta o uvođenju sankcija Rusiji i njenim partnerima u agresiji na Ukrajinu gdje svakako ‘spada’ i autokrata Lukašenko, ali se sa tim ‘gađa’ i staro i mlado u BiH, takva je moda. Neformalno ‘sankcije postoje’, o njima biflaju Zvizdići, Komšići ili Bećirevići, formalno i pravno nema ih i ne poštuju se. Treće, kao što smo već rekli, slične Sporazume u BiH sklapa svaki politički fićfirić u državnoj stolici. Od Reisa (on je tu u državi, da se zna) pa do Benjamine Karić ili načelnika bilo koje opštine u BiH, Kantoni posebno. Zvizdić naravno to zna, ali ima obavezu iliti ‘farz’ još od hatifermana iz tekije odakle se vinuo u politiku da piše i da udara ‘kajle’, misleći da se tako pravi država a ona se tako samo razvaljuje. Četvrto, ovakve ili slične Sporazume pa čak i bilateralne BiH sklapa sa Erdoganom i Turskom, pa ipak ni ‘Zvizdan’ ni bilo koji drugi predstavnik bh vlasti to ne potencira. Čak i pored javnog priznanja Erdogana i Turske da stoje rame uz rame sa Putinom. I sa Lukašenkom također. Brat je brat, nego!

– Peto, EU iako i sama prigovara sporazumima i sastancima sa Putinom i Lukašenkom, totalno je nejedinstvena i kod donošenja a posebno kod primjene sankcija Rusiji i njenim saveznicima. Ne samo kod ruskog plina ili nafte već i kod mnogih drugih trgovinskih transakcija koje se i dalje obavljaju. Šesto, Zvizdić se u Sarajevu i dalje grije na ruski plin u u jednom od svojih pet ‘pošteno stečenih‘ stanova, što ne zavrne ventile u svojoj sobi i pokaže patriotizam? Sedmo ali ne manje važno uz njegovu kritiku Dodiku na susret sa čovjekom ‘koji podržava agresiju na Ukrajinu’ sa Lukašenkom, podsjećamo ‘zaboravnog’ profu na slijedeće. Vlast Kantona Sarajevo, dakle i Zvizdić (kako to kad Kanton nije država kao ni entitet? Tako, jer ‘što je dozvoljeno Bogu-Zvizdiću, ‘nije dozvoljeno volu’ – Dodiku) je 15.01.21. godine (potpisao ministar Adnan Šteta SDP ministar saobraćaja) potpisala ugovor sa Bjelorusijom o nabavci 35 trolejbusa vrijedan preko 14 miliona eura, trolejbusi su već na linijama Grada i očekuje se još dodatnih desetak po ugovoru. Iako su se ‘zvizdići’ pravdali na sitne primedbe ‘da je to potpisano prije agresije na Ukrajinu’ zašto trolejbusi nisu vraćeni Lukašenku već su svečano primljeni njih 25 dana 07.03.2023. godine? Uz obrazloženje ministra da su ugovor proširili za još desetak.

Dakle, Zvizdić bi da se voza u autobusima Lukašenka a ne bi dao da se provoza Dodik?

‘Neće da može’! Ili ‘hoće da može’?

*****

Naravno da neće, ‘inshanllah’, evo koliko sutra, kad se ostvari najavljeni sastanak Dodika sa Erdoganom, dajte da vidimo ima li profa šta za izjaviti? Pa zna se i dokazano je da je Erdogan u bratskom zagrljaju sa Putinom, jebo Lukašenka!

Što više Zvizdića sve više Dodika, bjeloruskih okupatorskih autobusa i sve manje Bosne. Logično!

photo : ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adna Šteta i trolejbus iz Bjelorusije, arhiv