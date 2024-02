‘Dobro doš’o predsjedniče : Velika Kladuša po anketi turističke agencije iz Splita proglašena romantičarskim gradom, zauzima drugo mjesto iza Tešnja

– Ima mnogo agencija, web prezentacija i internet asocijacija koje po imenu i nastupu na socijalnim mrežama izgledaju kao ogromne popularne svjetske kompanije a zapravo su naše domaće privatne firme koje u ovoj bari u eteru nalaze svoj posao i satisfakciju. Jedna od takvih je i klasična putnička agencija ‘Getbybus’ (slobodnim prijevodom : putovanje autobusom) tu iz našeg susjedstva, iz Splita.

Ne bih se nje sjetio ni u snu da nije uz Valentinovo ove godine odavde izbačena bombastična vijest-anketa po kojoj je objavljena lista ‘najromantičnijih mjesta u BiH’ (prije toga izbacili su i listu najromantičnijih gradova u Evropi) i po kojoj je ‘najromantičnije mjesto’ u BiH Opština Tešanj, slijede je Velika Kladuša, Bos. Krupa, Živinice, Ilijaš, Konjic, Visoko, Novi Travnik i Konjic.

Lokalni mediji a Tite mi i oni veći u BiH, odmah su ovu vijest plasirali sve sa kartom i obrazloženjem, zbog čega sam i sam ostao ‘romantično’ zapanjen.

– Naime, iako sam rođen u Vel. Kladuši gdje sam odrastao i proživio više od polovice svoga života, iako mi je grad u srcu, nisam nikada ni pomislio a kamo li doživio da potičem iz romatičarskog mjesta u US Kantonu. Istina je da nisam baš neki tip romantičar jer pod tu definiciju se može podvesti svega i svačega od lijepog, zaljubljeng i uživajućeg do nestvarnog, međutim stanje u tom gradu i opštini može se opisati svakojako ali romatičarskim zanosom nikako. Posebno, od vremena poslije bh rata i međumuslimanskog sukoba u US Kantonu čije posljedice još egzistiraju i zbog čega je na desetine hiljada ‘romantičara’ ovog gradića odavno sebi našlo druga romatičnija mjesta življenja. Romantičarski je protjerano iz grada i države.

– Još posebnije, u zadnjih desetak godina usljed nepromijenjene politike koja je jedina uspješna grana u ovoj krajiškoj regiji pored religije, Vel. Kladuša je pala na samo dno bh ljestvice privredne, kulturne i svake druge uspješnosti bez koje nema ni romantike. Pitam se onda, onako čisto iz radoznalosti, šta bi to moglo i kako bi moglo privući romantiku u ovaj napušteni i od politike iz Sarajeva kažnjeni grad kojeg osim Sarajeva razara i familijarna vlast Fikreta Adbića načelnika od 2016, dok u zadnjih par godina zbog svađa i političkih grupacija u Opštini vladaju dvije vlasti pod jednim krovom, a osim ‘Agrokomerca’ koji je opljačkan i rasprodat zadnjih dana rasprodaje se i poduzeće ‘Saniteks’ na način kako su rasprodata i sva ostala ranije? Koga bi to zanimalo da dođe u grad u kojem ništa osim silnih kičastih i nanovo izgrađenih džamija, svakodnevnih teferiča i veselica i zgrade Opštine i budžetskih džepova već godinama ne raste, kad osim čistih ulica Grad nije u stanju već deset godina dovršiti Dom kulture koji kao leglo narkomana i beskućnika zuji i propada u centru grada, kojeg vodi načelnik iz Hrvatske sa kompletnom porodicom na budetskim jaslama i uz pomoć notarskog zamjenika svoga sina, grad koji se pretvorio u ulice okićene automatima za parking, psima lutalicama i prosjacima po kafićima.

– Ova putnička agencija je za mjerilo svoje romantike uzela broj sklopljenih brakva po broju stanovnika iako bi najnormalnije bilo da je imala u vidu i druge segmenete. Kao što su turističke destinacije, hotelski kapaciteti, ponudu i ljubaznost domaćina ili standard građana, međutim ni tu nije ‘pogodila u sridu’. Više od 7 sklopljenih brakova na 1000 stanovnika i nije baš neka romantika tim prije što se, na žalost ti brakovi sklapaju uglavnom šerijatski i vjerski, čak i u nekom kolektvnom ludilu iz Turske zvanom kolektivna šerijatska vjenčanja, što samo po sebi može a i ne mora biti odlika romantike. Osim u dijelu vjerskog tirizma.

– Osim oga, ako i se poneki romantičari i upute ovdje, čisto sumjam da bi imali gdje odsjesti ili im šta domaćini ponuditi. Grad nema rijeku ni željeznicu i jedina njegova prednost je blizina Zagreba, dok prema Sarajevu može samo računati na muku i patnju po uskom i propalom putu ili sačekati da proradi ‘famozni’ aerodrom u Bihaću. Jedina istinska atrakcija i turistička destinacija ‘Star i Grad’ – kula Muje Hrnjice sa bosanskim sobama kao apartmanima a što je sve ­izgradio ‘Agrokomerc’ na čelu sa Abdićem, već je tri decenije u rukama tajkuna SDA i raspada se kao i ta partija. Tu čak nije obnovljen ni vrh jedne kule izgorio prošle godine u požaru, dok o zapošljavanuju ili fabrikama može se samo sanjati.

– Gladnog stomaka se ne može dugo romantičariti i gledati u zvijezde. Razumijem želju firme iz Splita i namjeru da popravi turistička putovanja ili proda karte, volio bih i da je Vel. Kladuša zaista romantičarsko mjesto za posjet makar i autobusom gdje se može uživati, međutim, za sada i kako stvari ‘stoje’, nema ‘od tog filma’ ništa. Osim da se lokalni i drugi mediji malo oslade i zašećere nestvarnu realnost.

Tešanj koji je u ovoj internet anketi proglašen prvim i Vel. Kladušu jedino povezuje pjesma. ‘Dobro doš’o predsjedniče’!

Ako je to romantika, onda bujrum!

photo : romantičarska mjesta u BiH, Vel. Kladuša druga, karta ‘getbybus’. com, arhiv