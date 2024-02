humano bez karaktera i obraza : Šta brže u požaru (iz)gori : Ivo Andrić, Tolstoj, Krleža, Meša Selimović, Karl Marx ili Kur’an Časni? Sudeći po ‘Avazu’, sve gori samo je Sveta Knjiga ‘fireproof’. Osim ako je vatra na Sjeveru Evrope ili na pijaci ‘Kvadrant’ u Sarajevu ili kakvoj sličnoj prestižnoj lokaciji.

– Prije tri dana u ‘Avazu’ se pojavila vijest u rubrici ‘Humanitarna akcija’ pod naslovom ‘Porodica Damira Goletića ostala bez krova nad glavom u požaru’, sa jasnom namjerom (a što stoji i u nadnaslovu : ‘humanitarna akcija’) da se porodici izađe u susret i pomogne. I tu se pojašnjava ko je sve i šta dao porodici iz Đurđevika, od prozora pa do materijala ‘dobrih ljudi’.

Samo nakon jedan dan, u istom listu ali ovaj put u rubrici ‘Čudo’, eto opet iste vijesti obrađene na drugačiji način. ‘U požaru na kući porodice Goletić jedino nije izgorio Kuran časni’.

U tekstu se navodi kako su već objavili vijest o požaru u kojem je ‘u potpunosti uništen krov’ te kako su se ‘dobri ljudi aktiviralu i pritekli u pomoć’. Očigledno ‘aktiviranje dobrih ljudi’ nije baš u cjelosti uspjelo pa je ‘Avaz’ zaigrao na kartu vjere i Svete Knjige. Pa udario na istu vijest ali iz drugog ugla, jedan metak za dva zeca. Tu smo u BiH najčudesniji, svako malo vremena se slična takva priča prenosi i objavljuje. Računajući kako će raja koja je stoposto religiozna navaliti a Rijaset to ‘primiti k znanju’ kao pravi odraz ljubav ove novine prema islamu.

– Vijest je očigledna zloupotreba vjere a i novinarske profesije, i poprilično tupava. Naime, uz tekst se donosi i slika nagorjelog Kur’ana i to uopšte ‘ljudi ne zovu čudom’ kako naznačava novinar u tekstu, čudo su i novinar i novinska kuća, ništa drugo. Da bi dokazao kontradiktornost vijesti i njenu tupavost, ne moraš biti ni hafiz ni naučnik, dovoljno je da si ‘Avazov’ novinar. ‘Izgorio je krov kuće’ – već ispod naslova novinar se sam dokazuje, nije čitava kuća planula, pa je valjda najlogičnije da je Kur’an bio u nekoj od prostorija u kući, a ne na tavanu. Osim toga priložena slika knjige ipak daje do znanja da je i ona gorjela. Skoro izgorjela.

Osim namjere da dokaže svoju vjeru i naciju i da je glorifikuje pokazujući nam da u svakoj muslimanskoj kući u BiH postoji i mora postojati Kur’an (ako ga tu nema, onda nije isklju­čeno da sve izgori) umjesto ispravnih električnih instalacija, gromobrana, pravilnog bacanja opušaka ili iskontrolisanih uređaja za grijanje te da zaigra na sentimentalnost vjernika, ‘Avaz’ je neprofesionalno i traljavo ‘odradio‘ nastavak humanitarne akcije i što je žalosnije, nije mu prvi put da o ovim ‘čudima’ naglaba. Što će više odmoći nego pomoći humanitarnoj akciji koja se, eto, pretvorila u ‘čudo’ i proširila umjesto na pomoć stradalima u akciju proširenja kupaca i čitača lista.

Naučno gledano i tu je opet novinar ‘čudom’ fulao. Kao knjiga Kur’an, ovako bi se u požaru ‘ponašao’ i roman Meše Selimovića, Andrića, Krleže ili šta znam ‘Sabrana djela Karla Marxa, na isti način bi listovi u unutrašnjosti knjige ostali ugljenisani ali čitavi. Svako dijete u osnovnoj školi zna i zbog čega : između listova gusto sabijenih nema zraka.

– Ne navijam, osuđujem paljenje svake knjige, Kur’ana također, ali nažalost svjedoci smo da i on često gori na prostorima Sjeverne Evrope, kad se loži list po list, vatra sve sagori i proguta. Gori čak i u džamiji ako u nju udari grom pa se zapali, tu se ne dešavaju ‘čuda’. Sve knjige gore u požaru, gore i muzejski departmani i biblioteke. Uostalom, kad je već Kur’an spas od vatre i groma koji često udari u munaru, zašto umjesto gromobrana i antena bh Telekoma koje Rijaset naplaćuje na svakoj munari, jednostavno ne stave Svetu Knjigu i ‘mirna protivpožarna Bosna’, i čitava džamija? Slijedom čega, da budem na fonu tih ‘čudesa’ i malo zločest, moglo bi se i moralo u Zakon o zaštiti od požara ugraditi obavezno postavljanja i držanje Kur’ana na svakih deset metara prostora u svakom objektu i sve riješeno.

Ili, ovako. Čitali smo i vidjeli da se u strogom centru gradova po BiH pa i Sarajeva (tu posebno, u dijelu grada popularno zvanom ‘Kvadrant’ A i B), često dešavaju požari koji ‘unište sve do temelja’, nema spasa. To se dešava iz sličnih pobuda i u upravnim zgradama sumnjivo poslujućih firmi sa arhivom ili u bankama. Gore nam i istorijski državni spomenici, gore pijace i stara naselja, samo da bi vlasnici tih objekata, vjerski čarobnjaci tajkuni na bezobrazan način, kad se ne može po zakonu, došli u posjed dobre lokacije pa uveli buldožere i otpočeli graditi i legalizovati svoja carstva. Ili da bi se uništila arhiva. Moglo se, recimo narediti zakonom da se osim tih objekata i arhiva sigurnosnih službi čuva skupa sa Svetom Knjigom pa ne bi mogao ‘Osmica’ ništa spaliti. Kako se nije tako postupilo, onda u tim požarima nema spašavanja, osim da se ne širi dalje.

Pa ljudi moji, je li to moguće? Ima li iko tu od časnih muslimana ili da li se među tonama izgorjele arhive i papira tu našla bilo kakva Sveta Knjiga? Časna ili nečasna?

Ili smo mi ili je ‘Avaz’ hiljadito po redu bh ‘čudo’. Miracle!

photo : ‘Avaz’, slika požara i Svete Knjige muslimana, arhiv