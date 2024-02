Ako je uslov za otvaranje pregovora o ulasku BiH u EU donošenje još samo dva zakona, ako se zna da rok ističe 21. marta i da su mali izgledi da će bh poglavice ispoštovati i rokove i zahtjeve te ako je tačno da visoki bh predstavnik ima pravo nametati zakone, zašto ih onda Schmidt sam ne nametne i uvede državu u početak otvaranja pregovora?

– Usvojen je u Domu naroda BiH Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kojeg je prije toga potvrdio i predstavnički Dom, čime je ispunjen jedan od tri uslova za otpočinjanje pregovora radi pristupanja pregovora BiH radi ulaska u EU. Kao što znamo, ostalo je da bh vlast donese još dva zakona (Zakon o sprječavanju sukoba interesa i Zakon o sudovima, odnosno o uspostavi apelacionog odjela Suda BiH) do 21, marta ove godine kako bi se otvorio pristupni put pregovorima, u protivnom sve ‘pada u vodu’. EU je od ranije 14 postavljenih zahtjeva reducirala svoje naloge na donošenje samo tri Zakona.

– Vrijeme curi iz minuta u minut i malo ga je preostalo, međutim umjesto da se odradi taj najminimalniji zahtjev, vlast se kao i obično prepustila svom dosadašnjem bahatom radu i odnosu, pokazujući da joj i nije stalo do EU i ponaša se tako, javnost filaju tvrdnjom da po svaku cijenu ‘žele u EU’ a u realnosti se vidi da im je do toga stalo koliko i do lanjskog snijega. I dok EU s druge strane uporno i bukvalno tjera vlastodršce da urade ono najpotrebnije svakodnevno upozoravajući da vrijeme ističe, ‘naši predstavnici’ u koaliciji i to Milorad Dodik sa jedne i ‘trojka’ vlasti sa Draganom Čovićem ostaju i dalje ukopani svako u svom bunkeru. Preko medija razmjenjuju ucjene i naprđujuće postove i hvaleći Evropu po onoj ‘hvali more drž’ se kraja’ ‘plivaju’ svako u svojim vodama i svojim stilom već oprobanim sredstvima i metodama.

– Kakve su prilike i ova, kao i mnoge prethodne šanse, pašće u vodu, i ovdje se logično može postaviti jedno drugo sasvim opravdano pitane : a može li tu šta uraditi visoki bh predstavnik Schmidt?

Znamo, vidi se i potvrđeno je da ga ne vole i ne priznaju u BiH nijedan od tri konstitutivna naroda čiji interesi i stavovi se manje-više vide kroz postupanja njihovh ‘lidera’. Srbi kroz postupke Dodika to nisu sakrivali od početka njegovog mandata, Bošnjaci se kao i obično sakrivaju kurvenjski, hinjeći njegov priznanje i legitimnost dok ga nogiraju, pljuckaju i blokiraju na svakom koraku, Hrvati pak selektivno i onako europski – hvale ga kad im je po volji, u protivnom nisu daleko od Bošnjaka. Ali isto tako se zna da Schmidt i po kopiji Dayton-a koja je u BiH i Ustav i država pa i po ‘originalu’ kojeg je navodno donosio u Sarajevo nedavno O’Brien pomoćnik američkog sekretara, visoki bh predstavnik ima sve ovlasti da u situacijama kad to neće da učini vlast, sam donese Zakon i nametne primjenu.

– Svjedoci smo da je Schmidt do sada intervenisao više puta i u pogledu izbora i u pogledu imovine i u drugim nekim situacijama, pa čak iako on nerado poteže za Bonskim ovlastima koje drži u ladici, sa njima može mnogo toga uraditi, zato se javlja i ovakvo pitanje kao jedno od rješenja. Neki će reći da bi se svojim odlukama Schmidt umiješao u promjenu Ustava ili da bi nametanjem još više udaljio vlast od dogovora, međutim on se i dosadašnjim intervencijama ‘miješao’ u Ustav ali je odluke nametao i one su već u primjeni.

Zašto onda ne bi nametnuo i ova dva zakona koji su uslov za početak otvaranja pregovora sa EU i riješio ovaj problem države BiH?

Ili, u suprotnom, javno rekao da su Bonske ovlasti u njegovoj ladici ali da je okidač u vijeću PICa (Vijeća za implementacje mira) i u rukama moćnog Zapada od kojih nema saglasnosti. Da konačno potvrdimo na čemu smo.

photo : Christian Schmidt, visoki bh predstavnik, arhiv