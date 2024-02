slika dana i noći u ‘Republici Sarajevo : nema više onoga ‘crkve, džamije, katedrale’, (s)našli smo se!

Po ‘Republici Sarajevo’ svaki dan se po ulicama i trgovima te po haremima džamija polaže cvijeće, secira se istorija, veličaju se pobjede, postavljaju spomenici, po okolnim brdima jarboli sa zastavama, mijenjaju se nazivi ulica ili škola … vlast radi punom parom. ‘Trojka’ (Dino Konaković, Nermin Neka Nikšić i Edin Forto) je poslije svrgnuća ozloglašene SDA a nakon izrađenog koncepta ‘koji treba zaživjeti na prostorima čitave BiH‘, uvodi reda u ovu najznačajniju i najvažniju BiH ‘Autonomnu Oblast’, pokušavajući vratiti Sarajevu izgled i imidž multinacionalne i demokratske prijestolnice, uvodeći na funkcije bez nepotizma mlade i svježe, ‘stranački neopterećene’ profesionalne menadžere i političare tako da se rezultati već uveliko vide.

Umjesto dodadašnjeg ižvakanog slogana ‘crkve, katedrale, džamije’ kojeg još koristi estradna SDP infuencerica načelnica Benjamina Karić, jer osim zvuka ezana ne prepoznaje ništa drugo, ‘trojka’ pokušava uvesti novine da bi bila ukorak sa svojim ‘građanskim svijetonazorom’ i ‘multietničkim evropskim konceptom’ Grada i države. Za početak, jer je to najčešće i najvažnije, uskladili su način odavanja počasti, budući da je za vlast to najviše zastupljeno u opisu poslova i zadataka.

Svako svoje, svako po svome i svima potaman. ‘Diversity’ ili što bi se moglo kazati ‘što više različito to šašavije a bogatije’. Tako se sa ovih memorijala ili podsjećanja, najviše vidi i prepoznaje duh Grada. Na neke primjedbe da na ovim svakodnevnim vježbama Bošnjaka nema previše Srba, Hrvata nikako, ‘trojka’ spremno i za to ima odgovor.

‘To nije tačno. Srba ima dovoljno, Bošnjaka nikad dosta ali nismo mi krivi što nas ima najviše. Što se tiče Hrvata, Željko Komšić je tu i kao što je Sarajevo sa čitavom kotlinom vrijednije od čitavog ‘manjeg bh entiteta’, tako i ‘gazija’ znači Sarajevu više nego sve Županije u nekom eventualnom i budućem još manjem entitetu’. Osim toga, Sarajevo ima i bošnjačkog kralja Tvrtka I, pa ako se desi da čak Komšić nekada i ne bude u Predsjedništvu, Hrvati neće i nesmiju biti ugroženi. Mi smo i za njih Spremni!



photo montmontaža Cross : Srđan Mandić salutira, u sredini Edin Forto, Dino Konaković desno, arhiv