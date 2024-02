Još jedan put do raja nagradnom igrom : pored odlaska na hadž uz ‘izvlačenje’sretnog dobitnika’, Reis i njegovo ministarstvo za sadake (donacije, vakuf) uveli i takmičenje ‘vakif godine’

Jeste, batina je izišla iz raja ali isto tako kockanje je siguran put u raj, dokazuju nam to u IZBiH.

Islamska Zajednica BiH kocku svrstva u najteži oblik nemorala kako je to Svetom Knjigom i regulisano i fetvom Reisata određeno i zabranjeno, ali kad je u pitanju lova i sticanje dobara i Bog zažmuri na jedno oko, kako onda ne bi Reis. Posebno kad se zna da smo 100 posto vjerska nacija ali i kockarska. Samo u FBiH ima preko 2119 uplatnih mjesta za igre na sreću i prema statistici prva smo zemlja u Evropi po broju kockarnica obzirom na broj stanovnika. Načelno, dakle, Rijaset se bori protiv kocke, pripomažu i vlasti zakonima kao što je onaj donešen u Kantonu Sarajevo 2019. da kockarnice moraju biti udaljene najmanje 1000 m od džamije ili škole, ali opet kad dođe na red matematika, nema ‘fajde’ od toga. Ljudi se i dalje kockaju ne prate ‘fetvu’ a donešeni propis o udaljenosti nemorala od morala nemoguće je provesti u praksi znog silnih džamija u Sarajevu, morali bi rušiti ili kockarnice ili gluho bilo bogomolje, a ne ide se ni na jednu od tih opcija. Što je društvo siromašnije i neprosvjećenije, to se više kocka. Prvo iz navike a kasnije iz zavisti. Dobro i vlastima, i vjeri i kockarima.

Kad je već tako, onda je Rijaset pribjegao novotarijama koje od zvršetka bh rata uvodi uz već uobičajene metode i pojašnjenja i poslovanja, pravdajući zapravo ono što načelno zabranjuje čak i vjerskim propisom-‘fetvom’. Pisali smo o organizovanju nagradnih igara, a što je svakako vid kockanja, za odlazak na hadž-svetu islamsku dužnost, evo još jedne ‘novice’ iz ministarstva Rijaseta za sadaku koje se zove ‘ured za vakuf’. Svake godine se provodi takmičenje uz nagradu i promoviše davanje pa je slijedom toga uvedena i plaketa ‘vakif godine’. Ko dadne najviše u ‘Allahovo vlasništvo’ svoje imovine, osiguran mu je put u džennet iliti raj. Donator godine dobije sliku sa činovnicima Reisa ili sa njim lično i uramljenu plaketu.

‘Mi u Islamskoj zajednici nastojimo promovisati vakuf kao ljudsku potrebu da sebe ugrade i daju za potrebe brojnih korisnika koji će živjeti nakon njih, te da ostanu u trajnom sjećanju ljudi, a sebi osiguraju džennet na budućem svijetu’– ovako pojašnjavaju ovo promotivno takmičenje u davanju imovine šefovi Reisovog ministarstva za davanje.

Ove godine je to jedan bračni par iz Tešnja (Azra i Sulejman Hrvić) i proglašeni su ‘donatorom godine’ jer su poklonili zemljište i kuću ‘za dobrobit i ‘hajrat’ društvenoj zajednici. Pa kad je tako, raja navalite, takmičenje je otvoreno čitave godine i ne propustite priliku da odete u raj.

A koliko je od te ‘Božje imovine’ od koristi ‘društvenoj zajednici’ koju je Rijaset prenamjenio, prodao ili pretvorio u stanove, restorane ili slične firmice za proizvodnju love, to je nemoguće izračunati ili saznati. Čak i pored kmečanja mnogih koji su ovim takmičenjem oštećeni i prevareni, dali su svoju imovinu IZBiH da ‘služi vjernicima i Bogu’ a Rijaset istu prodao ili pretvorio u birtiju ili je iznajmljuje iz naknadu. Ništa tu ne pomaže, Božji zakon je zamijenjen ovozemljski ugovorom : dao si, nismo oteli, sikter!

Sve dok se u raju ne nađu i ‘vakifi’ i organizatori ovog takmičenja, pravda će ostati slijepa.

Ako se tamo uopšte i sretnu. Karta za džennet ne osigurava uvijek obećanu destinaciju.

photo : šef ministarstva za sadaku IZBiH dr. Senaid Zaimović i ovogodišnji pobjednici donatori, arhiv