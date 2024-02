načelnik Mostara urolog dr. Mario Kordić : 14. Februar za Mostar znači isto što 06. april znači Sarajevu, u povodu Dana Mostara, zabranio šetnju antifašista do Partizanskog groblja, njihove simbole nazvao znakovima ‘najgnusnijih totalitarnih režima’

– Nevjerovatna je i frapantna razlika naših naroda i narodnosti kad je novija istorija u pitanju, još frapantnija je sličnost i podudarnost kad se ‘školujemo’ na istoriji II Svjetskog rata. Tu smo se naprosto ‘našli’ i možemo reći komotno da nam je budućnost blistava, ima još ponečega što nas spaja i veže i u čemu smo isti : podjednako mrzimo i proklinjemo antifašiste. To nam je ostalo u krvi i u istorijskim genima, i koristimo svaku priliku da satanišemo Josipa Broza, komunizam, partizane i antifašizam, državne praznike i odluke, i u tome smo dosljedno i konstitutivno jednaki.

Osim što smo promijenili školske udžbenika, svako u svom ‘ataru’, listom smo promijenili imena i nazive ulica, škola, mostova i trgova, umjesto antifašista uturili smo četike, ustaše, NDH tabornike i bojovnike, begove i hodže, vratili i oživjeli svoj svijet, i svoje snove u svojim državicama. Složno i bratski i sa istim žarom svako na svojoj ratom osvojenoj teritoriji. Bošnjaci u FBiH, Hrvati u Herceg-Bosni i Srbi u Republici Srpskoj.

– Shodno tome, ova daljnja istorija nam se stopila, uz manje više različitosti koje su naše bogatstvo, baštinimo isto. Mržnju prema antifašistima, komunistima, Titu, ljubomori i zavidnost prema onom što su oni učinili a mi prokockali i pokrali, bahatost i oholost u prekrajanju istorijskih činjenica. Preokrenuli smo i odijela, kad smo od izrazitih nevjernika postali stopostotni vjernici, i naravno najvažnije : zaboravili smo namjerno da ni naših država-prćija ne bi bilo da nije bilo antifašista. Zato je animozitet prema antifašizmu još veći i žešći.

– Osim promjena imena ulica i škola, ruše se i partizanska groblja i spomenici dok se uz istorijske datume šetnje ili podsjećanja antifašista izvrću ruglu, posprdi i zabranama. Koga je uošte iznenadio potez načelnika Mostara dr. Maria Kordića koj je zabranio najavljenu šetnju antifašista od grada do Partizanskog groblja uz dan oslobođenja Mostara 14. Februar i 79 godišnjicu njegove slobode? Ako nije dovoljno obrazloženje da već imaju dvije šetnje – šetaju navijači ‘Zrinjskog’ zvani ‘ultraši’ iliti ‘huligani’ ili ‘ekstremi’ kako ti više volja pa je najnormalnije dati prednost huliganima umjesto partizanima, šetaju i povorke Dana mimoze, nema onda mjesta za ‘antifašiste koji šire mržnju’.

Načelnik Kordić koji se rodio i osnovno školovanje završio u Njemačkoj a medicinu u Zagrebu, imao je i razlog više da zabrani šetnju ‘partizana’. ‘Njihovi simboli su znakovi najgnusnijeg režima‘, potvrdio je svoju odluku ovaj tabornik iz Njemačke na službi u Mostaru preplašen petokrakom i crvenom maramom, usljed čega je antifašiste policija u autobusima sprovela do porušenog groblja partizana (porušeno prije 20 mjeseci i još se ne znaju počinioci, zato jer iza njih stoji Mostar), čuvajući ih dakle od fašista, nema druge.

– Ovaj izlet u slatku prošlost nije jedino blago načelnika zajednički podijeljenog Mostara između HDZ i SDA, između Kordića i Salema Marića. Iako su vlasti Mostara uz teške muke pristali da izmijene neke nazive ulica po ustaškim bojovnicima i vojnim zvaničnicima NDH režima jula 2022. godine, još do danas to je ostalo samo na nivou opštinske odluke, svi nazivi nisu promijenjeni. Ali, i sam pokušaj je od strane američke ambasade ocijenjen je uspjehom, međutim to nisu slijedili u Banja Luci ili u Sarajevu. Muslimani Istočnog Sarajeva su licemjerno tražili da se taj postupak dovrši, zaboravljajući da u njihovoj centrali, u Sarajevu, ime jednog ustaše ili NDH hodže na tabli ulice vrijedi sto puta više nego ime partizana ‘četnika’.

Tako je ostalo zapisano da je bivši načelnik Sarajeva Abdulah Skaka dva puta partizane nazvao fašistima a što je pripisano njegovom smislu za ‘gafove’, međutim isto je ponovio i osuđeni premijer Fadil Novalić pa se fašizam iz domena ‘gafova’ preselio u stvarnost Sarajeva. Zvanično Sarajevo neda i neće ukloniti ulice i imena škola Mustafe Busuladžića, Ef. Đoze, Pačariza i mnogih drugih NDH službenika, ideologa i funkcionera, čak više sve se u javnu upotrebu uvlači kao Dan Sarajeva Februar (sa tim i Isa-Beg Ishaković) a ne April (‘lažni’ Valter i četnici partizani).

Priča slična načelniku Kordiću. Po kojoj je Sarajevo oslobodila 16. Muslimanska 05. aprila 1945. a onda stigli sutradan 06. aprila četnici partizani pa pobili na hiljade dobrih sarajlija. Koji su odlično surađivali sa Njemcima i ustašama, ali to se ne govori.

Inače, izučavanje ratnih zločina partizana se uvodi osim kroz ove ideje i u udžbenike. Stoga je Kordiću 14. april 1945. kada su partizani oslobodili Mostar isti kao Abdulahu Skaki 06. april. Ne znači mu ništa. Njegov zamjenik u Mostaru SDA Salem Marić o ovom ataku fašizma na antifašizam ni riječi. Njemu je bilo preče da naglaba o ‘nestalim’ munarama na plakatu ljetne škole ili o tome šta će biti sa vakufom na liniji razgraničenja. Jebo partizaniju, Mario je u pravu a tek Skaka!?

A kad smo već kod Kordića i ovakvom njegovom odnosu prema antifašizmu, da li je možda, slučajno, načelnik Mario rođak onome Kordiću što se zov Dario? Čisto radi radoznalosti.

photo : Salem Marić SDA zamjenik načelnika i Dr. Mario Koridić HDZ načelnik Mostara, arhiv