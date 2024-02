Džematska udruga Sandžaklija iz New York-a rješava problem nacionalizma u OŠ ‘Meksiko’ u Baru, na ‘daljinski’ : so God Help You, brothers

Ima jedna Osnovna Škola ‘Meksiko’ u Crnoj Gori, u Baru a zašto baš ‘Meksiko’, malo duža priča, koju skraćujemo. Davne 1964. godine u bratskim susretima dogovorena donacija za gradnju OŠ u Baru a pare dali Meksikanci, Crnogorci u znak zahvalnosti dali ime školi ‘Meksiko’ i ostalo do današnjih dana. Dakle, nema veze sa meksičkom drogom, ali ima veze sa meksičkim sapunicama.

Jer, ima jedna ‘nevladina udruga’ džematlija Sandžaklija u Americi osnovana još 2016. godine koja svake godine od Amerike dobije sredstva za rad, kao na hiljade sličnih ‘non for profit’ asocijacija, ali koja rješava probleme ne tu gdje je registrovana već tamo gdje se od nje to i očekuje. U BiH, u Srbiji, Crnoj Gori, svuda gdje doseže i gdje se proteže ‘Bošnjački Svijet’, pandan onom ‘svi Srbi u jednoj državi’. Jer, za to dobiva lovu ne samo od tamo gdje je registrovana već i od vlasti gdje ‘djeluje’ i jer smo ‘mi Bošnjaci’ nadrkani ako se iko miješa u poslove naše države, dok svoj nos guramo u svaku državu gdje ima Bošnjaka.

Elem, kaže ta Bošnjačka organizacija, pa još i američka kuku nam majka – BANA (Bosniak-American National Assotiation), da joj je ‘javljeno‘ da je u OŠ ‘Meksiko’ u Baru počinjeno negiranje i veličanje genocida. ‘Bošnjačko-američku nacionalnu asocijaciju (BANA) su upoznali roditelji čija djeca pohađaju Osnovnu školu “Meksiko” u Baru, u srijedu, 7. februara 2024, da su čuli da učenici u školi pjevaju “nož, žica, Srebrenica”, saopštila je ova budna asocijacije džematlija u New Yorku, na osnovu čega saznajemo da roditelji djece u Crnoj Gori više kordiniraju sa džematlijama na Manhattan-u u USA nego sa odgovornim osobama u OŠ ili sa organima bezbjednosti države u kojoj žive.

Čista bošnjačka klasika, i treba vjerovati u to.

Jer ova udruga je tragom ‘poziva roditelja zabrinute djece’ (koji bi valjda najprije u ovakvoj situaciji zvali organe sigurnosti ili direktora škole a ne nekakvo sijelo džematlija u Americi) sjela pa napisala pisma direktoru škole, pa ministru prosvjete Crne Gore, zatražila odgovornost i ostavke, svega ima. Nešto slično po djelovanju kao famozni ‘institut za izučavanje genocida u džematu Canada’. Ono što je prenijeto od strane ‘nekih roditelja’ da je ‘navodno’ nacionalistička poruka ‘nož, žica, Srebrenica’ upućena ‘viber grupi đaka islamske vere’ na internetu, ova udruga iz Amerike je proširila na pravi javni skandal. Uključivši ‘Bošnjačku stranku’ u Baru, a što je i bio glavni cilj ove budnosti iz Amerike gdje ovih dana ‘službeno boravi’ Osama (Usame) Zukorlić i slika se uz Kur-an i džematlije. BANA dodaje i to da se ovakve pjesme navodno pjevaju i u razredu, u učionici škole, da ‘ovo nije navodno prvi put’, spominje se i donošenje hladnog oružja u razred, daje se lekcija o genocidu nad Bošnjacima, došlo se umalo do Haaga ..

Ako se ovaj nacionalistički incident i desio, vjerovatno i jeste (iako se previše pominje ono ‘navodno’) jer djeca su najviše aktivna na socijalnim mrežema a prate čime se bave roditelji i vjera, najlogičnije je da se to uz suradnju roditelja i organa škole i bezbjednosti riješi i ispita, te da se poduzmu mjere da se ne ponovi.

Jok! Tako se kod nas ne radi. Zato postoje Bošnjaci, postoje i mladi Meksikanci. Zato imamo ovo bombastično reagovanje iz Amerike iz džemata kojem se javlja sve što se dešava Bošnjacima bilo gdje, pa oni odmah djeluju i sve riješe. ‘So, God help You’ – reći će na kraju pisma na čistom bosanskom da ih ‘ceo svet razume’ ova hrpa zaštitara države, identiteta i vjere, sa svezanim zastavama koje sve kazuju.

‘So, help us, too’ – odjekuje dijasporom. Crnom Gorom.

photo : džematlije Sandžaka u New York-u asocijacija BANA, u kvadratu : logo OŠ ‘Meksiko’, Bar, arhiv