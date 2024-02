Zar to nije zajebancija : vrh SDP tobože multietničke partije i vlast u državi i Kantonu Sarajevo traži od vlasti, od samih sebe, da se zaustavi nacionalista i šovinista Reuf Bajrović koji progoni nemuslimane po Sarajevu, to ti je isto kao kad mala bolesno-nasmijana nacionalistica Benjamina skupa sa šefom Nikšićem plače za Bogićem Bogićevićem dok razvijaju jufke za Reisove baklave

– Prije par dana u jednom od čestih gostovanja Reufa Bajrovića na muslimanskoj tv ‘Hayat’ ratnih profitera familije Švrakića (kad god zatreba Reisu, Bakiru ili Željku Komšiću dobre ‘municije’, mržnje i zbijanja redova Bošnjaka, zovnu Reufa), ovaj džihad-ratnik je nonšalantno ali precizno napao dvojicu od ono malo preostalih nemuslimana u ‘Muslimanskom Jeruzalemu’ Sarajevo. Kojeg od pojave SDP Benjamine načelnice nazivaju obavezno ‘našim’, tj. ‘njihovim’ i Evropskim. Sve sa onim najvećim dokazom bratstva i jedinstva u Sarajevu : katedrale, munare, zvonici, crkve, džamije , sinagoge….

‘Ciljao je i pogodio’ Reufica Sašu Magazinovća (SDP) i Dragana Miokovića (Naša stranka), napadajući kao i uvijek USA, ‘trojku’ i ‘neprijatelje države’.

“Bošnjaci su ponižen narod. Ne treba se svetiti ljudima koji se zovu, prezivaju kao mi, pa bili iz Trojke treba se svetiti onima drugima koji nisu Bošnjaci’, dodajući pri tome više puta imena Magazinovića i Miokovića.

– Poslije svake trijezne kafanske, dođe trista ‘pravih’ pijanih verzija, tako nas i ovdje krenulo. SDP i Naša Stranka su prozvale Bajrovića starog bošnjačinu i nacionalistu, inače kolegu (bio i u SDP, i u DF, u Gradskom Savezu..), tipa koji je bio čak i ministar nekoliko mjeseci odakle je isfrcio kao iz desetak stranaka u kojima se kratko zadržavao skupa sa ‘bratom’ Emirom Suljagićem, i zatražile ‘od vlasti da zaštiti Miokovića i Magazinovića od šoviniste Bajrovića’. Koji je kako su rekli, za razliku od ove dvojice boraca za BiH koji su je branili, zgladio za Tursku pa zatim u Ameriku, a sad im crta mete na čelu. ‘Sramota je što udišeš sarajvski multietnički zrak Reufe’ poručila mu je vlast koja se sama sebi obratila jer je vlast, dok su advokati Bajrovića opisali tako da bi ga čovjek od dragosti pojeo : ‘etablirani bh analitičar društene zbilje sa ranijim značajnim političkim angažmanom…’. I, on nije tako rekao, ‘namontirali su snimak’.

– Ne zna šta bi čovjek prvo uradio. Da li se nasmijati ili zaplakati? I nad jednim i nad drugim. Vlast koja je vlast traži od vlasti da se zaustavi ‘establirani analitičar društvene bh zbilje’. Jebo i vlast i zbilju, niđe ništa ni s čim. Posebno to sa ‘multietničkim zrakom’ u Sarajevu.

– Glupo je trošiti vrijeme i pisanje na Reufa, ali mora se. Da ga nema mi bi njega odavno izmislili, ali kad ga već ima, ima u BiH reufa i bajrovića koliko hoćeš, onda je dovoljan i takav jedan. Suveren i Jedinstven nacionalista, srbo-hrvato-mrzac, osvjedočeni islamista, propali političar i džihad-bojovnik, vječiti gost muslimanske tv ‘Hayat’ i Avde Avdića. Čovjek koji ruši, mrzi, pljuje po svemu što nije bošnjačko ili muslimansko a sve podastire pod državu i narod. Pored četnika i Hrvata, mrzi i Ameriku i kršćansku Evropu, ima rješenja za sve bh probleme : muslimani Bošnjaci i naša država.

No, još je gluplje a mora se potrošiti vrijeme na multi-kulti-opasnu ublehu SDP partije i sarajevske centrale. Ono što rade Nermin Nikšić sa ekipom kojom se okružio, ima isti efekat jer ima iste podloške – kao i ono što je radio SDP u vrijeme ‘Alijanse za promjene’ kriminogeni Lagumdžija. Dakle, javno ljevičarski stavovi, multikulturalizam i demokratija, tajno : može kako se nagodimo, najbolje unitarno. Javno-građansko i sekularna država, tajno i polujavno : vjerska prava i slobode su zagarantovane, zato Bošnjaci naprijed. Neviđena rasprodaja i ljevice i bh multikulture.

– Naravno da su i SDP i Naša stranka u pravu kad kritikuju Bajrovića ali smiješni su i pročitani. Oni su vlast, kome se to obraćaju i traže da se Bajrović zaustavi? Mome ćaći? Znaju, samo se foliraju i multietnički briljiraju. To su već isprobali i uvježbali i tu nisu daleko od Reufa.

Da ne ulazimo dublje u njihovu kompoziciju vlasti sa NiP, Našom strankom a potom i sa Dodikom Čovićem (gdje dominiraju načela trgovine foteljama i prepisana patriotska lopovska matrica SDA o domovini), njihov plač za Miokovićem i Magazinovićem u potpunosti iči na plač za Bogićem Bogićevićem. Ili bilo kojim drugim nemuslimanom u Sarajevu. Kojih ‘nema za bacanje’, u Sarajevu su rijetka endemska vrsta.

Podsjećamo, u ‘igranci’ aprila 2021. godine koju su provele ove vlasti ‘Svete Trojice’ u Sarajevu na bezobrazan i degutantan način šutnut je Bogić Bogićević iz stolice načelnika glavnog Grada, da bi ga poslije i sada još, opjevavali i plakali za njim, kao i za ovom dvojicom na ‘snajperu’ Bajrovića.

Silne istrage su najavljivane oko kupovine glasova i trgovinom uticajem čime je ‘trojka’ naglo izgubila apsolutnu većinu i broj ruku za ‘Bogija’, hinjavom i providnom kamuflažom Konakovića, Nikšića i Keme Ademovića za načelnicu Sarajeva je izabrana Benjamina Karić. Totalni antipod Bogićeviću ali poslije ‘plača’, svi sretni i svi happy. Iz naftalina izvučena Benjka od izbora pa do sada ostaje poznata po svojim lagarijama, po svojim sličicama, mašnicama, lajkovima, bolesnom patetikom, udvaranju nacionalistima, po nakaradnim spomenicima, po udvaranju Reisu i islamu, čak i po nesimpatijama i otvorenim ispadima prema nemuslimanima po uzoru na Bajrovića, ali sve to nije ni za milimetar pomjerilo ‘multietničku ljestvicu’ ljevice niti ih je zabrinulo. Šta više, prihvataju i odobravaju ovu nakaradnu agendu još nakaradnije Benjamine koja nema granica i kako vrijeme odmiče, SDP je sve bliži Kovačima i dvoru Reisa i Izetbegovićima a sve dalje od čistog multietničkog zraka o kojem priča.

– Čak i kad u trenucima kao što su ovi kad se teško diše u ‘metropoli’ od smrada iz pluća Bajrovića ili zbog vjetrova nacionalističke ciklone nasmijane načelnice, čak i tada kad SDP onako multietničarski i ljevičarski zaplače, i dalje je gušenje neizbježno. Posebno za one koje ova partija brani. Ne vjerujete? Evo malo dokaza.

SDP je prije par dana ‘svečano primila u svoje redove’ dvojicu odmetnika iz NES stranke i NiPa, Seida Škaljića i Jasmina Skorupana. ‘Našli sebe u SDP stranci’ – kažu ovi do skora ‘neprijatelji’, koje su Dino Konaković i Nermin Nikšić označavali glavnim ‘krivcima’ i rušiocima Bogića Bogićevića, zbog čega su i prijavljeni Tužilaštvu. ‘Našla krpa zakrpu’.

Bolje bi, stoga, bilo i za Miokovića i Magazinovića da za njima ne plaču Nikšić ili Benjamina. Nikad se ne zna kad će, da li će i zašto ne bi kad može, šovinista Bajrović kao i ova dvojica, osvanuti ponovo u svojim redovima. ‘Pronaći sebe’. Njihove suze su magične, kao i njihovi svijetonazori. Provjereno.

photo : Reuf Bajrović na tv ‘Hayat’, arhiv