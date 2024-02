u bh ratu smo branili vjeru a ne državu : na manifestacijama i podsjećanjima bh ratne prošlosti nigdje državne, samo vjerske i ratne zastave i ‘NATO tekbiri’

Spomeničarenju i prošlosti nikad kraja, prošlost je naša budućnost. Prošlost u kojoj je rat dobrodošao, iz koje je smrt opjevana, u kojoj smo sve naše poraze pretvorili u pobjede, sve glupe i nepromišljene odluke u mudrosti. Uniforme, ‘Alijne beretke’, ratni pokliči, ratne trube odzvanjaju i nakon tri decenije od rata i pozivaju. Sinove, kćeri, djecu, ‘Građanska i multietnička ArBiH’ se svakim danom sve više potvrđuje. Tekbiri-vjerski ratnički pozdravi, umalo zvanični pozdrav bh ‘multietničke’ vojske, pršte na sve strane. Danas iz Bužima sutra iz Cazina, prekosutra bilo gdje u BiH, samo neka grmi.

‘Utjerujemo strah neprijatelju u kostima’, to je objašnjenje.

Kakva budalaština i iluzija ali ne treba je prekidati sve dok je svi dobro ne primjete. Ide u korist naše štete.

I dok u cjelosti ne utvrdimo gradivo koje su u EU i šire već utvrdili : ARBiH je bila muslimanska jednonacionalna vojska a takvom ju je učinio njen vođa Alija Izetbegović u suradnji sa IZBiH. Sa mudžahedinima i tekbirima. Zbog čega smo dobili ‘šehide’ pored boraca, i mrtve smo pocijepali na pola.

Takvu vojsku bi svako poželio, sudeći po izjavama bh ministara, posebno Zukan Heleza, NATO je poludio za tekbirima. A Bošnjaci uljuljkani bajkama bh rata još luđi za ratom, šehidskim osmijehom kojeg je Rijaset doveo do razine umjetničkog umiranja nakon kojeg slijedi povratak?!

Ne treba rušiti snove, treba otkrivati ideologije i tvorce snova a oni se samo otkrivaju iz časa u čas. To je Islamska Zajednica BiH i to je bratska SDA mafija. Zajedno su sanjarili sa nama 91/92, bili su logistika smrti i ubijanja, kreatori naših života i sudbine. I još jesu, jer to hoćemo. Ali, usput, kad se već obilježavaju ‘slavne’ bitke vođene ‘za državu’ na svakom ‘pedlju’ izgubljene države i svaki dan, da li vidite na ovoj slici iz MZ Srbljani Cazin od 06. februara ove godine, i da li ovdje ima imalo prepoznajete države BiH?

Onako ljudski, muslimanski, valjda smo branili državu?

Nema. Samo vjerske zastave, zabranjene ratne zastave i vjerski džihad pokliči. Jer se zna, branili smo vjeru a ne državu. Sami ostavljamo tragove o karakteru bh rata, ne trebaju ‘dušmani’.

Države ni od korova a slavimo državu. Slavimo sopstvenu propast, eto to ti je.

photo : proslavljanje slavne bitke za državu na platou Srbljani-Cazin, 06. februar 2024, stigle gazije Bužima, arhiv