Kavazović kao Karadžić : umjesto da priprema vjernike za dolazeći Ramazan, hodža i političar Kavazović prijeti ‘tamom’, ‘nestankom države i naroda’, ‘ocrtava crvene linije’ i direktno u ime Bakira Izetbegovića i Željka Komšića drži lekcije vlasti ‘trojke’ u raspravama o izmjenama zakona

Ničim izazvan osim politikom i vječitom žudnjom za vlašću i haosom, hodža političar Kavazović koji je slučajno i Reis muslimana u BiH, oglasio se pred dolazeći Ramazan. Ali ne o vjeri, o miru i suživotu, o aferama koje potresaju Islamsku Zajednicu BiH ogrezlu do vrata u kriminalu, nepotizmu i korupciji, hodža raspalio o politici od koje je obolio.

Uz prijeteći prst kao nezaobilazni logo-stil Bošnjaka u vjeri i politici, zapjenio ‘Ajatolah’ i strijele usmjerio uopšteno ‘prema neprijateljima’ države a posebno prema ‘trojci’ u vlasti. Žalosno je da u BiH koja je po Ustavu građanska država i odvojena od religije, islamski vođa tipa Kavazovića permanentno prlja i usmrđuje građanski zajednički, demokratski pa i državni prostor svojim uplitanjem u sve pore života. I to na najperfidniji način. Uvijek sa pozivom na mir ali uz jasnu prijetnju ratom, stalno u nacionalističkim vodama i otvorenom, do sada nezabilježenim žarom od vjerskog lidera-podjelom među vjernicima i Bošnjacima. Toga se ne može ova vjerska zajednica osloboditi jer joj takav način djelovanja odgovara, u njemu profitira i na taj način manipuliše i upravlja vjernicima. Na istim principima je IZBiH i na isti način uvela BiH u zadnji rat i proizvela ogroman egzodus i žrtve, sve isto ponavlja opet. Jer je već tri decenije srasla sa SDA vlašću i državom, dok je koketirajući sa stranim diplomatama naciju svela na vjersku skupinu sa kojom razgrađuje državu BiH praveći svoju islamsku državicu u centru Evrope.

Ovim ‘obraćanjem’ a zapravo političkim pamfletom ahbaba u vlasti, hodža se posebno obrušio na vlast ‘trojke’ u pregovorima oko izmjene određenih propisa. Obasuo ih ‘crvenim linijama’ koje su prešli, a onda raspalio ‘salijevati strahu’ na način kao da slušamo Bakira ili Željka, ili njihove PR megafone. ‘Ne smijete’, ‘morate’, ‘niko nema pravo’, ‘neka se niko ne usuđuje’, ‘državna imovina’, ‘biračko pravo”, citiranje Ustava BiH (ali ne člana koji govori o odvojenosti države i vjere, to nikako) o pravima i slobodama…

Hodži se osladio onaj zadnji bh rat kojeg su poveli i vodili hodža Cerić Mustafa i ondašnji predsjednik Izetbegović pa huška na novi sve pozivajući se na hadise, Alaha i njegovo tumačenje propisa, Ustava i Konvencija.

– Neka se niko ne zalijeće u tminu iz koje nema povratka i neka se ne igraju budućnošću svoga naroda i države“ – kazao je hodža političar Kavazović na kraju ove predramazanske političke kurvancije.

I nehotice (da li?) ali dobrano podsjetio na sličnu besjedu ratnog zločinca Radovana Karadžića izgovorenu u bh Parlamentu pred sami početak bh krvoprolića, pred referendum.

– Nemojte da mislite da Bosnu i Hercegovinu nećete odvesti u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak… – rekao je Karadžić pred početak sukoba u Bosni.

Svjedoci smo da su onda narod u ‘tminu’ poveli i odveli za Karadižićem Cerić i Alija, sada bi to, planira i želi svim srcem Kavazović sa Bakirom. Istorija nam se ponavlja. Samo s razlikom što nam je nestankom onda prijetio zlikovac Karadžić a danas nas u nestanak vodi zlikovac Kavazović.

photo : hodža političar Kavazović, arhiv