Tuzla, Sarajevo, Doboj… : padaju mrtve glave nedužnih građana, komesari i ministri Policije kao celebrity drže press konferencije, pravdaju sebe i korumpirani sistem i niko ne snosi odgovornost

Danas Tuzla, jučer Sarajevo, prekjučer Doboj, sutra bilo gdje u tvom dvorištu. Nikad ne znaš kad će te i gdje zadesiti ruka ubice koji u BiH šeta i puca kao po svom kukuruzištu. Većinom su to ‘odranije poznati organima gonjenja’, nekad ‘nadrogirani maloljetnici’ ili staroljetnici, nekad policajci ili ispektori ‘koji su u pijanom stanju’ … blablah blah…. Ogavno je nabrajati jer se prečesto dešava a korumpirani sistem umjesto akcije zataškava i razvodnjava. Ili što je još gore : bez stida i srama na press konferncijama se slikaju ministri, policijski komesari ili načelnici policije i taslače i pišaju i po ubijenima i po budućim žrtvama. Niko nije odgovoran, svi će sve poduzeti, tu i tamo ‘pokose’ ponekog nižerazrednog službenika u Policiji i za par dana, na što vlast računa, stigne novi slučaj i zaborav starog. I opet iznova. ‘Sve ćemo poduzeti da nam se ovo nikad više ne dogodi’. Cinizam, licemjerje, eskalacija moći i bahatosti. I neviđena estradizacija korupcije i kriminala, u kojoj bh država kroz oružje ubice, ubija svoje građane kao zečeve. Da bi sistem poslije organizirao okruge stolove ili tv emisije u kojima šefovi, ministri ili komesari prosipaju filozofiju kojom okrivljujući izdaleka čitavo društvo, cjelokupan lanac državnih organa, zapravo pravda svako sebe. Kriv je Sud jer oslobađa one koje privedemo, Sud – nemamo dovoljno dokaza, Tužilac : mi smo ga predali policiji a oni ga pustili.

I tako u nedogled. Od sahrane do sahrane.

Tačno je, svi su krivi ali ima i ‘najkrivljih’.Ako su svi krivi onda nije niko, ne možeš svakom dokazati krivicu. Nakon augusta prošle godne i monstruoznog trostrukog ubistva i dva ranjavanja u Gradačcu a što je počinio monstrum Nermin Sulejmanović, uz ono ‘da se nikad više ne ponovi’ suspendovana je jedna policajka i načelnik uprave policije Gradačac. I to je sve od onoga ‘što će mo energično poduzeti’. Ako je do sada ‘suspenzija’ istekla, znači da smo odradili ‘sve što je u našoj moći’ i suspendirani su opet na radnom mjestu. Utvrđeno je da je ubica bio toliko blizak sa policijom da su mu javljali ‘šta se događa’, sutkinja u Gradačcu je odbila izreći zaštitnu mjeru približavanja žrtvi, više puta je prijavljivan ali niko ni prstom nije mrdnuo. Da zaštiti žrtvu. Za ubicu su mrdali aktivno, pasivno, žmureći, zbog love ili sexa, zbog bilo čega, straha… I svi kažu ‘uradili smo sve po zakonu’.

Po zakonu i po bh redosljedu, nažalost opet u Tuzlanskom Kantonu, u Tuzli, desilo se još jedno ubistvo prije dva dana. Policajac Elvis Ćustendil ubio žrtvu sa kojom je bio ili nije bio u vezi. Ista stara priča, isti komesar Dževad Korman drži ‘pressice’, sličan medijski ugođaj. Kao i sa ‘pressice’ od augusta prošle godine i šokantnog trostrukog ubistva.. Policajac je, sada priznaju, bio pijan ali na godišnjem. Nije vratio službeni pištolj a morao je, utvrdićemo ko je odgovoran. Imao je psihičkih problema, ali eto šta je tu je, svađao se često sa kolegama, sve smo poduzeli..’

Ništa nije poduzeto, obavezni ljekarski pregled policajaca u Tuzlanskom Kantonu se ne vrši već desetak godina, tvrde mediji a vrh Policije ne demantira. Ode još jedan život zbog kriminala i korupcije samog vrha državnog policijskog sistema. Jer, riba smrdi od glave, je li tako?

Mogu ubice pobiti koliko hoće (i hoće ako im se ‘ćefne’), neće odgovarati niko od najodgovornijih. Da li je iko čuo da se oglasio policijski komesar Sarajevo Kantona Fatmir Hajdarević? Da, recimo kaže da se osjeća odgovornim i da podnosi ostavku? Smiješno do bola, na to ne pomišlja ni ministar Admir Katica ni Ramo Isak. Sve su poduzeli, šta bi još trebalo? Da ih žrtvujemo nevine ? Taman posla, evo šta je Isak poduzeo nakon obećavajućih ideja poslije Gradačca.’Izdao sam nalog da se kazne svi oni koji su video ubistva distribuirali po socijalnim mrežama’. Tako se radi ministre, ganjaj djecu po intenetu da ne moraš ganjati nikog u policiji.

Policijski komesar Tuzlanskog Kantona također nema namjeru niti je i pomislio na ostavku. Ta nije on blesavi Japanac ili smušeni Norvežanin da se samokažnjava. Kad imaju zakoni i propisi po kojima je čist k’o suza. Na jučerašnjoj ‘pressici’ uz ubistvo koje je izvšio njegov policajac obećao je ‘poduzimanje svega što je u našoj moći’. U ‘našoj’ ili ‘njihovoj’, to znači NIŠTA. I ničega. Čim komesar naglašava kako je ubistvo izvršeno ‘u vrijeme godišnjeg odmora’, to znači ‘nije kriva policija’. Ako je ubistvo učinjeno sa službenim pištoljem koji nije bio propisino razdužen, a jeste, to će mo utvrđivati. Utvrđivaće i da je kolega bio psihički bolestan ali neće naći ko je za to odgovoran, funkcija za odgovornost ima na kamaru. Od komandira Policijske stanice, pa načenika, pa ministra sve do Komesara. Pa onda odjeli za unformisana lica, odjel za civilna, pa agencije, pa direkcije, specijalne jedinice i svašta nešto. Kako u Federaciji tako i po Kantonima.

Pa ti vidi koji je to i koliko dugačak i obiman lanac korupcije. Hoću reći vlasti. Kako koja stranka dolazi na vlast tako se mijenjaju i funkcije i face. Rodilo. I prerodilo : imaš komesara policije Kantona a imaš i ministra Policije Kantona. Imamo dalje upravnika pa i načelnika, pa zamjenike, pa komandire. I, naravno, imaš skoro iste funkcije i u Federaciji. U Sarajevu gdje se najviše ubistava dešava, imamo funkcije sve udvostručene, kantonalne i državne. Zato je očekivano, tu i najviše kriminala.

Dževad Korman naslijedio je stolicu komesara od Fadila Šljivića prije nekoliko godina. U jednoj od promotivnih kampanja kodnog imena ‘Koliko vrijedi tvoj život’, nakon koje se na ‘pressici’ obratio javnosti, komesar Koroman se pohvalio uspješno provedenim igrokazom, a radio Kamaleon i lokalna tv sve pratili.

Najveći uspjeh te i takvih vježbi je, što nismo saznali javni odgovoru na pitanje iz ove marketinške skupe igrice kojeg zna i komesar. On glasi : naš život ne vrijedi ni pišljivog boba.

photo : Komesar Policije Kantona Tuzla Dževad Kormanu (sredini), akcija ‘Koliko vrijedi tvoj život’, arhiv