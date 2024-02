Bio je cirkus ispred Suda BiH show je ukrala bh parlamentarka iz ešalona Milorada Dodika, međutim veći cirkus je salva osuda i najava njenog prekršajnog i drugog progona njene ‘braće’ iz vlasti u šatri Prvog Pendreka Rame Isaka

* Svi smo vidjeli kako se mjesecima veći cirkus od onog u sudnici Suda BiH u režiji Dodika, advokata i sudija, odvija zapravo ispred sudnice gdje su kamere i mediji. Zadnji nervozni, bezobrazni i bahati performans bh parlamentarke Sanje Vulić je samo nastavak i već uhodani način ‘civilizovanog i demokratskog’ postupanja naših zakonodavaca, po čemu je inače ova državna čobanica poznata. Ipak, veći show su poslije njenih briljantnih uvreda i psovki upriličili kao i obično mediji uz njene ‘kolege’ iz vlasti, ministar kantonalne policije Katica i nezaobilazni Ramo Isak, Prvi Pedrek države. Admir Katica je u startu naredio uručenje prekršajnog naloga raspjevanoj Sanji i još pride, i prije nego je donešena odluka po prekršaju, odmjerio joj kaznu, dok je drug Ramo kao pravi hodža sa minbere održao slovo o poštenju i moralu da ti suze udare na oči.

* Između ostalog o uvredama Suda i države, Ramo, Ramo druže Moj je dodao kako njeno ponašanje ‘ne priliči civilizovanoj osobi koja je lišena svih oblika manira, te da traži od ‘časnih članova Predstavničkog Doma Parlamentarne Skupštine’ da se protiv Vulićke pokrene postupak zbog narušavanja ugleda Parlamentarne Skupštine.

Kada o ‘moralu i poštenju časnih članova Parlamenta’ pa i nekakvim manirima priča ekonomista ministar policije koji zahtijeva da se ‘ustane kad se spomene njegovo ime’ (zbog čega se mučim pišući ove redove ‘stojećki’), koji je po tom gradivu ‘najtanji’ i najzadnji koji o tome išta naučio, onda stvari postaju žalosnije i vickastije od samog primitivizma Sanje Vulića. Psovke i uvrede parlamentarke su, kad već to ne zna sveznajući i svemogući Isak treba mu reći, odavno u BiH pa i u klupama ‘časnih i moralnih’ kolega gdje sebe najprije vidi ‘Bošnjački Hulk’ Ramo, postale nešto najnormalnije. I još su popularnije ako u njima ima prizvuka nacionalizma i fašizma, o suđenju i kažnjavanju niko ne razmšlja. Velika većina parlamentaraca dobila je mandat iako su ili presuđeni za krivična djela korupcije i zloupotrebe ili su pod optužnicama, zahvaljujući i takvim ‘manirima’ koji se posebno boduju kod biranja u vlast. A koliko je moralan i pošten ovaj tip kojeg je ‘trojka’ bukvalno iskopala iz taloga dogovora i nepotizma, govori samo ovaj podatak. ‘Častan i moralan’ je Isak postao glasom sina kojeg je uvukao u Parlament (drugog je uhljebio sve po zakonu na mjesto direktora KPD), poslije toga priča o njegovim milijardama i tenderima dođe kao šećer po pilavu, i potpuna je čak i bez njegovih pravosnažnih presuda o kriminalu koje su mu bile odlična preporuka za ulazak u vlast.

* Kako već mjesecima drug Ramo sa mišićima i prijetnjama hapsi sve redom (Dodika najviše), a nigdje ‘lisica’ na vidiku, kad već ima i zakone i nadležnosti ako ne u carstvu Dodika a ono tu pred svojim prozorima, zašto nije bar nju, u suradnji sa metiljavim Katicom uhapsio, već nam umjesto toga podastire buduće procedure i postupke, znajući da od toga nema nažalost ništa. Odgovor je kratak i jasan ; zato što ne može i nesmije, lakše je ovakve tirade prodavati raji i medijima, više se isplati.

Možda će Sanja i platiti prekršajnu kaznu, to je njoj kao častititi nekog u kafani obzirom nan njenu zaradu za nerad, ali to je sve, iako i to upitno, što će narod dočekati. Prije Sanje sličan ugođaj su na na istom mjestu ponudili prvo Dodik sa srednjim prstom, pa onda ministar Nešić sa tri prsta, pa onda Dodikovi pioniri sa četničkim obilježjima a Isak ljubitelj medija sve to zaboravlja pa budalaše, prijeti iz teretane i iza mafijaških crnih naočara i u stilu Sanje Vulić prosipa zabavu za ‘džirlo raju‘.

* Ne branim Sanju Vulić, da sam se pitao nikad je ne bi vidjeli ne u Parlamentu nego nigdje, ali kakve razlike ima između nje i recimo rođaka Rame Isaka – Zukan Heleza, ministra sa ‘najvećim mudima u Bošnjaka’, ili Abdić Hamdije ‘tigrića’ poslanika bh Parlamenta a inače ratnog zločinca, profitera i osuđenog reketaša i razbojnika? I oni su ‘časni parlamentarci’ kao i Isak, sa već ‘odranije poznatim’ pedigreom, mogu im dopisati i SDA vehabiju Salku Zildžića, ima ih još na svim stranama. Hoće li i njih Ramo uhapsiti, ili Katica prijaviti? Hoće govno. Znači neće naravno.

Njihovi ‘maniri’ su slični Vulićki i njenim nastupom ispred Suda. Podsjećam. Zukan Helez je na sastanku u Konjicu 30. juna prošle godine opsovao mater Dodiku pa još psovku ponavljao danima sa tv ekrana kao i Vulićka sudiji ili državi BiH, i sa stanovišta ‘morala i manira’ tu nema razlike. Psovke i prijetnje Abdića su njegov stil i karakter (poznata je ona njegova suptilna doskočica iz 2021. dr. Stevanoviću ‘jebala ti čitava SDA mater‘ ili njegove prijetnje i uvrede u zadnjim lokalnim izborima za načelnika Bihaća, često ‘morališe’ i u Parlamentu) ka i razbojničko ponašanje Zildžića, pa i pored toga niko ih nije upitao ‘za zdravlje’. Tako će nažalost biti i sa Sanjom, Ramo može da glumi moralca i legalistu, konkretnije može samo da lupeta.

Priznao ili ne svoju nemoć, Sanja je samo njegova i ‘naša’ sestra. Po funkciji i po habitusu. Pa i po nevidljivom nekakvom etičkom kodeksu o kojem ovaj šuplji snagator naglaba. Ako bi se držali zakona umjesto plota, više od pola bh parlamentaraca bi završili kao i Sanja. I prije Sanje ili skupa sa njom, sve ih treba poslati kad već ne može u zatvor – psihijatru.

No, bolje je ovako kao Ramo. ‘Uz plot’, tu si sigurniji i popularniji.

photo : histerični nastup bh parlamentarke Sanje Vulić ispred Suda BiH, arhiv