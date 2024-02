Top puk’o Brien proš’o : I po originalnoj i po staroj verziji Dayton-a rješenja za BiH ima, samo niko neće da ga realizuje : pomoćnik američkog sekretara James O’Brien odlično locirao probleme i krivce ali ništa svježeg nije pokazao u Sarajevu, ‘vruć krompir’ je ostavio nama i zbunjenom visokom predstavniku Schmidt-u

* Od dolaska u Sarajevo pomoćnika američkog sekretara O’Briena očekivalo se više, značajnije i efikasnije. Tim prije jer je posjeta upriličena u isto vrijeme kad se skoro sav vrh NATOa skrasio u bh prijestolnicu i kad su svađe državnih nosilaca vlasti dovele državu pred raspad i totalnu blokadu.

Zato jer je on, Amerika, iza Daytona, poznaje ga (učestvovao je u pisanju tog dokumenta) kao i stanje u BiH što je i sam naveo u svom govoru, zato jer ima pored Dayton-a i visokog bh predstavnika čije ovlasti po tom Sporazumu su značajne i velike, i naprosto jer se to očekivalo od njega normalnim.

No, nakon njegovih gostovanja u Predsjedništvu i predavanja na Unverzitetu, opet smo u nedoumici. Šta je to zapisano u originalnom a šta ima u ovjerenoj kopiji Dayton-a koju koriste u BiH, opet ne znamo, saznali smo samo ono što je ovom gostu prenio američki ambasador Murphy i dobili po ko zna koji put uvjeravanja da je BiH suverena i samostalna, da državne ovlasti nemaju entiteti, da će Amerika stati i da stoji iza države BiH i srcem i svom snagom. Da nema otcijepljenja Republike Srpske, da visoki bh predstavnik koji je legalan i legitiman ima ‘Bonske ovlasti’, da smo ‘snažan partner’ Amerike i da imamo kriminalizovane i korumpirane političare koji nas pljačkaju i bogate se. Iskreno, bez upoređivanja stare kopije i originala Dayton-a kojeg opet nismo vidjeli, sve smo to čuli stotinu puta kao i upozorenje na rusku dominaciju koja se stvara na ovim prostorima, ali ništa konkretnog i opipljivog.

* Jeste, prozivao je poimenično Dodika, Bakira preko supruge Sebije, potkačio je po prvi put i Dragana Čovića zbog ‘južne plinske interkonekcije’, nije u svemu poštedio ni vlast ‘trojke’, za pozdraviti je, ali …

I šta onda? Ili još bolje, ono Bakirovo : ‘Ja, I’?

Mediji nagađaju šta bi se moglo i šta će se desiti kad O’Brien ode, navijaju i ratuju ‘jer smo već odavno u ratu’ ali sve se čini da je pomoćnik američkog sekretara vruć krompir prebacio opet među ‘lidere’ i visokog bh predstavnika Schmidt-a. I začuđujuće, nije ga primio Reis u svojim dvorima na Kovačima!

Sudeći po traljavom korištenju Bonskih ovlasti ‘Švabe Šmita’ kako Christian-u tepaju bošnjaci, što je uzrokovano što njegovim nesnalaženjem a više neslogom u Vijeću za implementaciju Sporazuma od čije uloge zavise i odluke visokog bh predstavnika, ostaje nam stara priča. Uz gorak okus da se ipak ovako visoki zvaničnik pomalo pokazao i bizarnim, posebno u izlaganju o KCUSu i Sebiji Izetbegović, slučaju Fadila Novalića ili prepričavanjem sastanka ‘trojke’ u Bakincima sa Dodikom.

* Ako ubrzo visoki bh predstavnik ne poduzme ikakvu akciju, a što će se uskoro saznati, saznaće se i rezultat ovako značajne posjete, koja je ipak stvorila dojam, bez obzira na potrebu i snagu gosta, da O’Brien uopšte ne poznaje našu mafiju ‘lidere’. Još, ako dodatno upiše koju od spomenutih pesona na ‘crnu listu’, biće po onoj ‘Top puk’o, Bajram proš’o – O’ Brien o’šo.

Jer, još dok nije ni otišao, oni su navili staru muziku naviklu našim ušima, svi osim Čovića, koji se ušutio očekujući dogovore i naputke iz Zagreba. Dodik kao po običaju bahat i bezobrazan nastavio je sa uvredama i prijetnjama, Bakir raspalio po ‘trojki’ i njihovoj nesposobnosti, ‘trojka’ udarila u stare halospjeve ‘kako se vidjelo ko je na pravom putu’, čak se i ‘profesorica’ Seb Sebija Izetbegović oglasila samostalno (kad se već on prvi upisao na listu njenih pratilaca) pa udarila ‘po fejsu’ u raspravu sa pomoćnikom sekretara, kao kad ‘chata’ sa konom ili sa Konakovićem.

* Ponovićemo po stoti put šta je davno i šta bi trebalo odmah uraditi, i šta bi moglo pomoći državi BiH umjesto ovakvih uopštenih i poznatih fraza. Posmjenjivati bagru u vlasti i zamrznuti im imovinu. Prvo prozvani trojac ‘lidera’ i bandita a onda uz njih one najglavnije, posmjenjivati korumpirane vrhove u pravosuđu, Policiji, Tužilaštvu i Sudovima, nametnuti odluku o vanrednim izborima i provesti ih kako dolikuje a ne priznati lopovluk i krađe, nametnuti odluku o zabrani ‘preletača’, uvesti cenzus kod registracije stranaka, promijeniti i silom nametanja zakone o platama funkcionera, o Sudovima, o imovini, ukinuti zakon o finansiranju stranaka, zabraniti upliv religije u vlast, otvoriti pluća države i ohrabrititi njene građane.

Neko će reći da je ovo previše i da bi se time zloupotrijebila volja građana, ili da bi to pokazalo da smo kolonija a ne nezavisna država, ma dajte molim vas što bi rekao ‘gazija’ Komšić. Kad su se to pitali glasači i birači i njihova volja? I kakva je to suverenost i nezavisnost kad nam strani ambasadori pa i MMF predlažu i donose zakone?

I da se zna, kada bi samo palo nekoliko pomenutih zakona i odluka, ostale bi po inerciji bilo troduplo lakše donijeti.

* Naravno, pri ovom mislim najviše na visokog bh predstavnika, jer bez njega to je ne moguće provesti, i tu dolazimo do glavnog problema. Vijeće za implementaciju nije složno i podijeljeno je, džaba stav O’Briena kad se tamo odlučuje šta će Schmidt narediti. A to je već drugi dio bh priče.

Zna se, provjereno u praksi za ove tri decenije, da isti ljudi vode državu u propast ili eventualno u sukob naroda, dokazano je sto puta da po postojećim propisima oni nikad neće sami sebe smijeniti ili donijeti zakon na svoju štetu, imaju mnogi presude da su kriminalci a opet u vlasti, jasno je da oni niti će se dogovoriti ili složiti oko bilo čega, a isto tako se zna da u BiH nema uslova ni želja za bilo kakvom revolucijom ili nasilnom smjenom vlasti što bi bila također logična opcija, pa opet pored svega toga umjesto konkretne akcije moćnih stranaca uvijek slušamo iste balkanske priče.

Zato svako ostavljanje rješenja njima čisto je prosipanje magle i odlaganje umiranja i naroda i džave. A predavanje visokog gosta je za neke druge studente, naši su stekli drugačije diplome.

P.S. Koliko su isprazne i ubijajuće već otrcane fraze, potvrđuju samo dva primjera. Još ne znamo, to nije potvrdio ni O’Brien niti vrh NATO saveza u Sarajevu da li BiH ima dokument o ulasku ili se radi po dokumentu o ‘suradnji’ sa ovim Savezom. Jedni ovako, drugi onako, a NATO službenici ponavljaju ‘mi smo tu’. I vježba sa nama. Drugi primjer ‘sloge’ i ‘zajedništva’ u oružanim bh snagama ‘koje su najzdraviji segment bh društva’ kako svi ponavljaju govori još drastičnije o našem bolesnom hvalisanju. Na smotri oružanih snaga u kasarni Rajlovac Sjeverno-atlantskog vijeća NAC – najvišeg tijela Saveza, nije se uopšte pojavio zamjenik ministra Heleza general Goganović. Jer je protiv njega Helez podnio tužilaštvu krivičnu prijavu zbog prisustva proslave 09. Januara.

P.S. II

Ako Zapad, visoki predstavnik, PIC ili EU neće ili ne žele nijedan od ponuđenih prijedloga, evo još bezbolnijeg po njih koji nije ‘za odbaciti’ : umjesto zavađanja Čovića i Dodika i obnavljanja starih ‘ljubavi’, vratite nam Bakira i Sebiju, dajte im vlast. Komšić i Bećirović će kao i Bošnjaci generalno zaboraviti antizapadnu retoriku, Komšić će opet ostati u vlasti, Reis biti prezadovoljan a stari tandem ‘smiriti’ Bosnu. ‘Trojka’ je ionako ‘izdajnička’ i ‘glavni krivac’. Ako mislite da Dodik ne bi prihvatio takvu soluciju poslije svega što je rekao za SDA, u krivu ste, nema toga što on nije spreman u ime ljubavi za ‘svoju državu podnijeti’. Uostalom, već dugo ne spominje ni SDA ni Bakira, čak, prije neki dan pomirljivo i dirljivo ‘fejsbuči’ kako se ‘SDA konsolidovala’. Prva ljubav zaborava nema.

photo : James O’ Brien, predavanje na Univerzitetu Sarajeva, arhiv